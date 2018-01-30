Минфин США: Включение в кремлевский список не означает,что у США есть сведения о злонамеренной деятельности фигурантов
Соединенные Штаты также не запрещают кому-либо вести дела с фигурантами «кремлевского списка», — об этом говорится в разъяснениях, опубликованных на сайте Минфина США.
Между тем, как заявил глава Минфина США Стивен Мнучин, за «кремлевским докладом» могут последовать реальные санкции, — сообщает Блумберг. Мнучин не уточнил, будут ли санкции применяться к России в целом, ко всем участникам списка или выборочно. По словам главы Минфина, информация о новых санкциях в отношении России содержится в засекреченной части «кремлевского доклада». Санкции будут и они станут результатом этого доклада, — сказал Стивен Мнучин журналисту MSNBC.
Комментарии21
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indeezjoe 30 января 2018 | 20:32
Первые последствия "кремлевского доклада": Российские государственные облигации (ОФЗ) во вторник выросли, а рубль укрепился к доллару и евро.
;-))
evgolius7 30 января 2018 | 20:36
Минфин США: Включение в кремлевский список не означает,что у США есть сведения о злонамеренной деятельности фигурантов
Просто план по вылавливания воров и жуликов...
Ничего личного...
kottigr1 30 января 2018 | 20:46
evgolius7: Список прокаженных...
laksap 30 января 2018 | 21:11
kottigr1:
Амеры... такие , амеры.
Если джентельмен не может выйграть по правилам - джентельмен меняет правила.
Пиндосы оказали , менять правила для них не является проблемой...
ivanov356 30 января 2018 | 21:15
laksap: Ничего не меняли. 80-90% России, это их имущество. А путинисты всё долдонят про какую то аккупацию натом.
mordechai_blinchikov 30 января 2018 | 21:28
laksap: Пиндосы оказали , менять правила для них не является проблемой...
Согласно сообщению РИА Новости, Россия увеличила в марте инвестиции в гособлигации США на 13,5 миллиарда долларов – до 99,8 миллиарда.
То есть наше доблестное, независимое государство, в котором немалая часть граждан живёт в районе черты бедности (либо на её грани, либо вообще за гранью) продолжает помогать экономике наиболее сильного и опасного из потенциальных врагов.
тупые?
agriment 30 января 2018 | 21:51
mordechai_blinchikov: 21:28 "продолжает помогать экономике наиболее сильного и опасного из потенциальных врагов.
тупые? "
-Не, далеко не тупые, властьпридержащие "доблестного, независимого государства", просто там живут, там живут их семьи, внуки, правнуки(некоторые уже и русского языка не знают)
Всё в дом.... и правила под себя согласовывают
и врагов" наиболее сильных и опасных" придумывают, а как же страну, из которой качают углеводороды, держать в ежовых рукавицах? Только легендами...
xuato 30 января 2018 | 20:43
indeezjoe: Особенно рвет план фабрика ботов-патриотов.
indeezjoe 30 января 2018 | 20:46
Bloomberg: "Долгожданный документ вызывал тревогу в Москве и угрожал еще серьезнее обострить отношения бывших противников по холодной войне. Однако в публичном заявлении Министерства финансов США, выпущенном незадолго до полуночи, прямо перед истечением установленного законом срока, было сказано, что перечисленные лица не будут сталкиваться с новыми ограничениями.
Доходность десятилетних российских облигаций упала до самых низких уровней за последние пять лет. Инвесторы вздохнули с облегчением, после того как Министерство финансов США заявило, что предоставило требуемый законом отчет о влиянии расширения санкций на суверенный долг России, но не сообщило никаких подробностей на этот счет. В свою очередь Госдепартамент заявил, что администрация президента решила не вводить санкции в отношении покупателей российской военной техники, несмотря на требования закона.
«Много шума из ничего», — прокомментировал содержание списка Майкл Макфол, бывший посол США в России, часто критикующий администрацию Трампа.
;-))
mordechai_blinchikov 30 января 2018 | 21:25
indeezjoe-: рубль укрепился к доллару и евро.
-а зарплату тоже прибавили?
menjadostali 30 января 2018 | 20:33
Ну успокоил, чо!
seryj_wolk 30 января 2018 | 20:42
menjadostali: Препятствовать не будут, но на карандаш возьмут. Есть основания задуматься: а стоит ли заводить отношения!
uhovostro 30 января 2018 | 20:33
Конечно, этот человек болен проказой, но вы можете с ним дружить, обниматься, есть из его посуды...
olegleon 30 января 2018 | 20:36
EUR_USD 1,23805
так что там глава Минфина США сказал?
vitaminoz 30 января 2018 | 20:44
olegleon: не твоего это умишка дело, Олежа. Беги в обменник, 5 центов сегодня твои)
igor20012 30 января 2018 | 20:40
Что интересно: когда спрашивали этих людей из списка, то они отвечали таким убитым голосом, как будто они просрал-сь после месяца сдерживания.
lifar 30 января 2018 | 20:55
И нахрена тогда этот список, дебилы?
testmeter 30 января 2018 | 21:07
lifar: С высоты твоего интеллекта этого не понять
malorus_kiev133 30 января 2018 | 21:11
А почему туда чубайс не внесён?
pepetz 30 января 2018 | 21:23
"Включение в кремлевский список не означает,что у США есть сведения о злонамеренной деятельности фигурантов"
Однако репутации уже хана!
karabay 30 января 2018 | 21:27
Сначала списки составили, потом, по списку, расследование проведут, а уже потом и на цугундер поведут! Но время, списочному составу, на реабилитацию, дали, однако...