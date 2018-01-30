Музей изящных искусств в бельгийском городе Гент решил убрать из экспозиции 24 картины

Их приписывают русским авангардистам, однако ранее искусствоведы усомнились в их подлинности. Работы передадут для исследования экспертной комиссии. Картины из частной коллекции были выставлены в музее с осени прошлого года.

15-го января несколько известных европейских искусствоведов в открытом письме заявили, что у этих работ нет выставочной истории, они никогда не были упомянуты в серьезных научных публикациях. Нельзя проследить историю их покупки.