Полиция ищет школьников, которые закидали снегом Вечный огонь в подмосковной Кашире
Как сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного управления МВД, инцидент произошел вчера на Аллее славы. В интернете появилось видеозапись, на которой трое подростков сначала помогают дворнику убирать снег, а после его ухода прыгают через Вечный огонь, закидывают его комьями снега до тех пор, пока он не гаснет. Полицейские устанавливают личности подростков. Ведется проверка.
Комментарии27
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alrichter 30 января 2018 | 20:07
Скрепы в действии!
vor_mbh 30 января 2018 | 20:10
А что там долго искать - просто заглянуть в штаб навального.
Там всегда обитают школяры-бездельники двоечники-прогульщики и изучают методички, и мечтают о 300 евро. ;-))))
kir_pich_101 30 января 2018 | 20:30
vor_mbh: Ага! Судя по твоему уху, дворник тебя догнал!
vis_a_vis 30 января 2018 | 20:32
\\ vor_mbh: А что там долго искать - просто заглянуть в штаб навального //
Я вот тоже, как только читаю на Эхе очередной идиотский коммент, тут же понимаю - пригожинские тролли пишут.
polsan 30 января 2018 | 20:38
vor_mbh: для тебя лизуна грязного сапога хозяйского всего за 11,80 рубля, сумма в 300 евро - это придел мечтаний! )) Завидуешь?! ))
sasass 30 января 2018 | 20:07
Видимо вечный огонь сравнивают с вечной властью и поэтому решили потушить вечную власть ....)))
patt 30 января 2018 | 20:17
sasass: ТПоймают дадут двушечку, ВОВ главная скрепа бандитов у власти, они ее приватизировали и в обиду не дадут.
polba 30 января 2018 | 20:24
sasass: Ну да. Навальнята в действии.
vis_a_vis 30 января 2018 | 20:35
sasass: всё проще. Не надо школьников до упора пичкать трагедиями - в какой-то момент она у них превращается в фарс.
vis_a_vis 30 января 2018 | 20:09
\\ Полицейские устанавливают личности подростков. //
Ишь ты, какие маленькие, а уже агенты Госдепа!
mamiluk 30 января 2018 | 20:13
Плохо стало с патриотизмом в стране?...Ищут пожарные, ищет милиция....Все силы брошены на "перевоспитание"...а чем раньше занимались...?Лицемерием...враньем-молодежь не глупая-все видит...Огромная силовая машина -не может служить воспитанием-она карает,пугает...рождает только ненависть.
sproter 30 января 2018 | 20:14
Имо, если детей по десять раз в году непонятно зачем и насильно строем водить к огню, в итоге они его обоссут или снегом закидают, или сосиски будут там жарить.
Что и происходит.
max3446 30 января 2018 | 20:16
Тут практически очевидно, что теракт устроили боевики ничтожества наврального
vis_a_vis 30 января 2018 | 20:37
max3446: тут практически очевидно, что все, кто всуе поминает Навального - пригожинские тролли.
ivfn 30 января 2018 | 21:00
max3446:
Помнится был такой "Коля с Уренгоя""
odobryam_s 30 января 2018 | 20:18
Вот это полиции по плечу!
abuvgrobu 30 января 2018 | 20:18
Типичный электорат Навального..
yurizx 30 января 2018 | 20:18
и в колонию! лет на 5!
beltat 30 января 2018 | 20:28
Казённый патриотизм не очень берёт за душу, а искреннего у чиновников нет.
kir_pich_101 30 января 2018 | 20:33
Найдут.
Затравят...
Прям на самое святое замахнулись!
Да это и не дети были, скажут, а прям звери!
stas_russkiy 30 января 2018 | 20:49
Патриотизм, насаждаемый насильно, всегда приводит к таким результатам.
xuato 30 января 2018 | 20:49
Власть все время свою коррумпированную задницу Вечным огнем прикрывала и дедом победителем, разворовывая страну, вот и до доигрались облавами на школьников. Во всем должна быть мера и гармония, а иначе какашка безмерная и бесформенная получается.
fikus74 30 января 2018 | 20:53
правильно сделали - россия фашистская страна
ivfn 30 января 2018 | 21:02
fikus74:
Ты ,что ,даун недоразвитый ,говна наелся ,придурок
ugiazov 30 января 2018 | 21:10
ivfn: Если силовики, находящиеся на государственной службе, антифашистов пытают, это как назвать?
dimavosko 30 января 2018 | 20:58
Патриотическое воспитание, говорите?
Ну-ну. Довоспитывались.
Именно к этому приводит тупое и грубое навязывание ценностей, чем занимается наше государство.
Все это уже проходили, в Советском Союзе. Те же грабли.
don_ballon 30 января 2018 | 21:11
В СССР (России) тиражирование даже самой красивой идеи всегда начинает работать противоположно задуманному. Юность не терпит ничего вечного, ничего долгого, ничего дидактичного. Вечный Огонь у могилы Неизвестного Солдата-символ, мемориал, пост №1. Тиражированные "вечные огни" в каждом Мухосранске-нелепые газовые конфорки.