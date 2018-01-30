Полиция ищет школьников, которые закидали снегом Вечный огонь в подмосковной Кашире

Как сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного управления МВД, инцидент произошел вчера на Аллее славы. В интернете появилось видеозапись, на которой трое подростков сначала помогают дворнику убирать снег, а после его ухода прыгают через Вечный огонь, закидывают его комьями снега до тех пор, пока он не гаснет. Полицейские устанавливают личности подростков. Ведется проверка.