Профильный комитет СФ по конституционному законодательству рекомендовал переназначить Зорькина на пост главы КС
Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рекомендовал верхней палате переназначить Валерия Зорькина на пост главы Конституционного суда. Этот вопрос Совет Федерации рассмотрит на завтрашнем заседании. Ранее документы для назначения Зорькина поступили в верхнюю палату парламента от имени президента Путина.
Как отмечает газета «Коммерсантъ», Валерий Зорькин возглавляет КС с перерывами с 1991-го года, в целом проведя в председательском кресле около 17-ти лет. В феврале Зорькину исполнится 75 лет. Возрастной ценз для главы КС был исключен в 2010-м году.
Комментарии24
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odobryam_s 30 января 2018 | 20:04
Молодой специалист, даже восьмидесяти нет....
vor_mbh 30 января 2018 | 20:14
Вот это правильно.
Большой специалист, отличный эксперт, супер-юрист. Народ - ЗА !
evgolius7 30 января 2018 | 20:15
А при чём тут конституция?
Что Путин отказался от престола?
prutkov100 30 января 2018 | 20:22
vor_mbh: Большой специалист, отличный эксперт, супер-юрист. Народ - ЗА !
Ну , если тот кто давно на кладбище , где его давно заждались , то конечно - за )))))
evgolius7 30 января 2018 | 20:33
Конституционный Суд еще в 90-ые определил, что «2 срока подряд» есть КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРЕДЕЛ пребывания у власти:
Не надо выдумывать ничего про один срок, про подряд и пр: Путин конкретно просидел ДВА срока подряд и больше не вправе занимать эту должность ни одного дня
Читать ярым почитателям Путина обязательно просто погуглите....
pro_hanov 30 января 2018 | 20:19
odobryam_s: Возраст - плюс на будущее. Сошлётся потом на деменцию и плохое зрение - не мог мол текст Конституции прочитать.
evgolius7 30 января 2018 | 20:53
pro_hanov:
Думаю что и после смерти его мумия в мантии долго будет сидеть на судейском стульчаке....
aleksandr39 30 января 2018 | 20:46
odobryam_s: Будет " руководить " пока не помрет продажный судья .
olegleon 30 января 2018 | 20:08
помрёт, как Брежнев, на своём посту.
это надо же так своё кресло любить!
shalunok 30 января 2018 | 20:28
olegleon: С т.з. нынешних правителей, мертвый председатель КС - лучший председатель КС.
marek 30 января 2018 | 21:21
olegleon:
Он служит Путину, за это пожизненный самодержец продлевает его сидение в кресле. Не народу же и не Закону же служить, когда такая маза?! - Деньги, привилегии и т.д. и т.п.. За это у нас очень многие не то что путину, а и самому дьяволу продадутся с потрохами.
toyama_tokanawa99 30 января 2018 | 20:09
Дружная семья...
igor20012 30 января 2018 | 20:13
Зорькину пофиг то, что многие современные законы противоречат конституции рф, хотя он и должен за этим следить. 100% человек путина.
meteor9 30 января 2018 | 20:14
Сто пудов зорькин в секретном списке. Пусть переназначают
seryj_wolk 30 января 2018 | 20:14
Раз он за крепостное право, значит настоящий боец за конституцию рфии, кроме того лоялен, может сидеть до смерти и будет похоронен с почестями. А мозги ему ни к чему, к тому же уже высохли, и извилины выпрямились.
chnch 30 января 2018 | 20:17
Добрая советская традиция - выносить начальника со своего поста только пятками вперёд.
piter_ug 30 января 2018 | 20:30
И тут фальш-маскарад!
dolgon 30 января 2018 | 20:39
Полон сил, и энергии.
Он ещё в силах переписать дорожную карту событий, происходящих в России, в должной редакции едресни:
- оправдать нищету России;
- оправдать беспредел, ментов, судей, прокуратуры. следаков и т.д.
И защитить подростков из токсичного списка путина, которые подрались между собой (из-за санкций) на ножах в кремлевских кабинетах, а в результате пострадали 146 млн. россиян даже их не разнимая.
vadimp 30 января 2018 | 20:41
А то! Ведь всеми силами защищает конституцию, так что одни воспоминания от оной остались.
filosof64 30 января 2018 | 20:42
может фамилию сменит на путькин-зорькин?
croaker 30 января 2018 | 20:42
Зорькин - проверенная опора путинской власти, надёжный мАлер конституции.
messija 30 января 2018 | 20:43
Зорькин - столп путинского беспредела, потомки его деятельность еще оценят!
eduard53 30 января 2018 | 21:05
Ленин, Сталин, Путин ..., Зорькин ... и в гробу живее всех живых ...
marek 30 января 2018 | 21:14
"Возрастной ценз для главы КС был исключен в 2010-м году."
Т.е. Зорькин будет там сидеть, пока его на лафете не вывезут? Но где гарантии, что его не хватит Альцгеймер, что он не выживет на старости лет из ума, т.е. станет совсем неадекватен? А предпосылки-то уже имеются - что он там говорил о пользе крепостного строя? А его толкование Конституции уже становится антиконституционным. Конечно, для Путина он - удобная фигура. Всегда говорит то, что выгодно Путину и прочей погонной и беспогонной мафии. И правильно сказал, кажется, Пархоменко - Закон - как нож. Пока он на кухне - он просто кухонная утварь, но когда его втыкают в человека, он - орудие преступления. Интересно, научатся ли когда-нибудь эти дикари во власти использовать вилки, ножи и Закон по назначению?