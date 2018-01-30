Профильный комитет СФ по конституционному законодательству рекомендовал переназначить Зорькина на пост главы КС

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рекомендовал верхней палате переназначить Валерия Зорькина на пост главы Конституционного суда. Этот вопрос Совет Федерации рассмотрит на завтрашнем заседании. Ранее документы для назначения Зорькина поступили в верхнюю палату парламента от имени президента Путина.

Как отмечает газета «Коммерсантъ», Валерий Зорькин возглавляет КС с перерывами с 1991-го года, в целом проведя в председательском кресле около 17-ти лет. В феврале Зорькину исполнится 75 лет. Возрастной ценз для главы КС был исключен в 2010-м году.