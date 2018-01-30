Z Архив новостей новости
5 36 6 4094
20:01, 30 января 2018

За «кремлевским докладом» могут последовать реальные санкции

Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин в ходе слушаний в банковском комитете Сената, — сообщает Блумберг. Мнучин не уточнил, будут ли санкции применяться к России в целом, ко всем участникам списка или выборочно. По словам главы Минфина, информация о новых санкциях в отношении России содержится в засекреченной части «кремлевского доклада». Санкции будут и они станут результатом этого доклада, — сказал Стивен Мнучин журналисту MSNBC.

Комментарии

36

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

igor20012 30 января 2018 | 20:05

Список еще увеличиться родственниками "друзей путина ".

nitsahon 30 января 2018 | 20:07

igor20012: а потом друзьями родственников ...и так далее(много-много уровней)..

antimalin 30 января 2018 | 20:09

Рогозин оценил ущерб европейским компаниям от санкций США в сотни миллиардов долларов

INTERFAX.RU - Санкции США в отношении России нанесли ущерб европейским компаниям в сотни миллиардов долларов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Ущерб (для европейских производителей - ИФ) исчисляется, конечно, даже не десятками, а сотнями миллиардов долларов, к сожалению", - сказал журналистам Рогозин, комментируя американские санкции в "оборонке". Он подчеркнул, что от введения санкций пострадали европейские партнеры, которые потеряли российский рынок и теперь не могут поставлять свои технологии.

"Они (американцы - ИФ) просовывают насильно свой собственный товар, лишая европейцев возможности сбыта своего товара на территорию России и мешая нам продавать наш товар в третьих станах. Но это категорически невыгодно европейцам", - сказал Рогозин.

Вице-премьер РФ отметил, что срывы контрактов на поставку в Россию европейских комплектующих для военной техники привели к импортозамещению и развитию собственных компетенций в РФ. "С точки зрения создания компетенции, которой никогда раньше не было на нашей территории, приобретения технологической независимости - это, конечно, наоборот плюс. Поэтому понимаете, как считать: стакан полупустой или наполовину заполненный. С точки зрения ближней, средней и долгосрочной перспективы нашей страны это выгодно", - заявил он.

alehan0074 30 января 2018 | 20:11

"Будем пендюрить тех путирашинских свиней, кто с ботоксным глав. вором якшается" - глава Минфина США Стивен Мнучин

antimalin 30 января 2018 | 20:21

alehan0074: Какой там Мнучин?
Бери выше.
Обама заявлял, что экономику России он в клочья порвал.
Как тузик грелку.
Типа.

alehan0074 30 января 2018 | 20:33

antimalin: обваленный вдвое рубль, полное отсутствие покупательного спроса у нищебродного населения и отрицательный рост - да, это все очень плохо....конечно, не так, когда на пике "могущества" совка вы даже свой зад вытирали по талонам, но у вас еще все впереди:))

alo0000 30 января 2018 | 20:36

alehan0074: просто сегодня талоны это - деньги.

malinanti 30 января 2018 | 20:59

alehan0074: обваленный вдвое рубль, полное отсутствие покупательного спроса у нищебродного населения и отрицательный рост
////////////////////////////////////////////

Ну-ну.
А чем Украина провинилась за последние 4 года?
Без всяких санкций гривна обвалилась в 3 с половиной раза, несмотря на миллиардные западые финансовые вливания. Миллионы украинцев выехали на заработки в соседние страны, и (какой кошмар!) даже в страну-агрессор.
Видать, эти "успехи" - от процветания Украины, НЕнищебродства, полного присутствия покупательного спроса, и офигительного роста экономики в незалежной.
У Украины еще все впереди... в движении вниз!

arye_11 30 января 2018 | 20:14

antimalin:
...заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
__________________________________________
Ежели сам Рогозин заявил, тогда все вопросы снимаются.
Димону Рогозину верим!!!
Это же какой матерый человечище.
И крупный специалист в космическом строительстве.

antimalin 30 января 2018 | 20:27

arye_11: Ежели сам Рогозин заявил ... крупный специалист в космическом строительстве.
//////////////////////////

Наверное, все "крупные специалисты в космическом строительстве" в США скучковались.
Недаром ведь российские ракетные двигатели покупают, до сих пор не подвергнув их санкциям.
Не?

arye_11 30 января 2018 | 20:33

antimalin:
Недаром ведь российские ракетные двигатели покупают, до сих пор не подвергнув их санкциям.
_________________________________________
Закупают.
Не дают Роскосмосу загнуться с голоду.
Богатый сосед у тебя, нищеброда, закупает деревянные ложки.
Он при этом думает - "Беру его примитивный хлам из милости и милосердия, не даю ему подохнуть с голода".
А ты при этом думаешь - "Ить, куда бы он без моих деревянных ложек. Загнулся бы с голоду"

shicotus_live 30 января 2018 | 21:07

arye_11: Он при этом думает - "Беру его примитивный хлам из милости и милосердия, не даю ему подохнуть с голода"....
__________________________________
Правда . у самого ложек нет и не предвидится. И без наших ложек ему придется баланду хлебать из миски)))
Тем более. что свое двигателестроение благополучно загубил. И на его восстановление нужно лет десять и несколько сотен миллиардов долларов, включая распилы и откаты)))

varz 30 января 2018 | 20:41

antimalin: не, не покупают, у них свои ракетные двигатели, но они иногда заказывают сборку их у нас (наверно так дешевле)

mr_vaxo_ 30 января 2018 | 20:43

antimalin: antimalin: Покупают, аж 20 штук в год.
Пока. Они дешевые, хоть и сконструированы еще в СССР.
Скоро не будут.
уже испытывают свои, лучшие.
Причем делают их частные фирм ы ьез госфинансирования.

Кстати, какие санкции. Фирма, которая эти двигатели делает в общем американская.
--------------------------------
Вся информация о российско-американском сотрудничестве в области РД-180, которая имеется на русском языке, представляет собой худшую разновидность лжи — полуправду. Где отдельные совершенно правдивые факты переплетены с утаиванием ключевой информации и скреплены точечной малозаметной ложью.
Начнем с того, что никакого «российского двигателя РД-180» в природе не существует. Есть двигатель РД-180, созданный в рамках российско-американского сотрудничества, который был разработан в России по заказу США, и который в настоящее время производится американской компанией Pratt & Whitney на российских производственных мощностях. Поэтому сама подача материала в российских СМИ, которые пишут, что «США закупает двигатели в России» — 100% густая ложь. Это все равно как написать, что «Apple закупает свои Iphone в Китае» только на том основании, что всё их производство сосредоточенно там.

kriimsdyk 30 января 2018 | 20:25

antimalin: рогозька никогда не был похож на умного

tag188 30 января 2018 | 20:46

antimalin: "Ущерб (для европейских производителей - ИФ) исчисляется, конечно, даже не десятками, а сотнями миллиардов долларов, к сожалению", - сказал журналистам Рогозин,
=====================
Рогозин? Тот самый "специалист", который "зуб давал"? Авторитет, ничего не скажешь.
А какие европейские производители несут убытки на сотни миллиардов, Рогозин не уточнил? В Европе каждый год РОСТ промышленного производства наблюдается, как-то не коррелируется с заявлениями Рогозина.
Да и Россия если и стала чего-то меньше закупать, то скорее из-за обнищания населения. Своего производства не появилось.

sisyanfashist 30 января 2018 | 20:11

nitsahon: По моим личным многолетним наблюдениям на Эхо, я заметил одну примету- чем больше тут обсасывают какую нибудь новость ,тем громче бывает облом ! Так было с ежегодными рыволюциями по смещению власти , маршами муллиардов , уже введенным санкциям, мулионной поддержкой сисяна и бойкота выборов ! Так что хомячье ,вы опять просто усеритесь ,поверьте !)))

evgolius7 30 января 2018 | 20:17

В Госдуму уже внесён законопроект, по которому любое негативное словосочетание с числом 210 автоматически считается экстремистским.
Пропагандистов в списке нет, потому что санкции направлены на путинскую банду, а не на его домашних животных.

arye_11 30 января 2018 | 20:19

sisyanfashist
Плевать на твою лысую макушку и на твои многолетние наблюдения, но за четыре года в отношении санкций российская элита прошла нелегкий путь от "Не смешите мои Искандеры" до истерик, растерянности и полного непонимания что же теперь делать и как жить.
Элита эта самая сформировалась на принципе - "В России заработать, на Западе вложить".
Если Запад закроет свои ворота, то для них теряется смысл существования.

varz 30 января 2018 | 20:08

Ждем исполнения на бис шлягеров 2014 года "Смеются наши искандеры" и "Меня, меня еще включите..."

vis_a_vis 30 января 2018 | 20:52

varz: Теперь поют другую песню: "Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко..."

varz 30 января 2018 | 20:59

vis_a_vis: не, просто будем наблюдать, как участники ансамбля, боком-боком, с флангов будут отходить за кулисы, путая слова и куплеты, пока кто-нибудь из них не кинет клич, как в детстве: кто последний, тот....

vla7815 30 января 2018 | 20:09

В новом списке исключительно все - прожженные патриоты. Им икра не лезет в глотку по утрам и компот не льется в рот. Так ведь ???? А раз вовы питерского в этом списке нет - тогда получается, что он и не патриот вовсе ???? Ведь так ????? А даже наоборот , выходит, он «ТАМ» свой ?????? Так что ли получается раз его не тронули ??? А портяхи - ватники - верные путинцы ????? Ведь он же сам говорил, что он за всё отвечает. И не разу еще ни за что не ответил. А отвечает вместо него вся страна Россия. И дооооолго еще России за вову питерского и его гоп-компаху расплачиваться придется
Пользовался методом дедукции.

alo0000 30 января 2018 | 20:39

vla7815: Они - мелкие жулики. А ВВП держит как император под 500 ярдов во вражеской валюте и бумагах ( то - чем лично распоряжается ).

dolgon 30 января 2018 | 20:12

Не вписывается в дорожную карту событий едросовской россии.
Подростки из токсичного списка могут подраться на ножах.
Пострадает 146 млн. россиян

abuvgrobu 30 января 2018 | 20:14

Никак от 90-х не отойдут. Когда они диктовали всему миру... Отвыкать будет очень больно.

mr_vaxo_ 30 января 2018 | 20:29

abuvgrobu: да, не будет, кремлинам и олигархам российским уже очень больно. Вон как они визжат, что их обидели ни за что.
больно им уже, а не будет. Не сомневайся.

seryj_wolk 30 января 2018 | 20:31

abuvgrobu: Пока рфии больно привыкать. Но, когда рфцы окажутся,как настоящие изгои в будке за забором, тогда уже окончательно привыкнут.
А пока рассказывайте, как вы бы им дали, если б они вас догнали.

cukker 30 января 2018 | 20:17

надо составит список враждебности американских штатов с сенаторами, которые от этих штатов выдвинулись. самым враждебным штатам не давать визы, препятствовать их продукции (военным методом)

andreyoo 30 января 2018 | 20:19

У Эха тааакой интерес к списку словно родственники половины редакции в него попали или могут.

andreyoo 30 января 2018 | 20:22

И натурально, одни и те же хоиячки пишут одни и теже комменты под каждой новостью про списки.

jetsam 30 января 2018 | 20:41

andreyoo: как вы себя самокритично обозвали.. браво вашей честности

indeezjoe 30 января 2018 | 20:30

Первые последствия "кремлевского доклада": Российские государственные облигации (ОФЗ) во вторник выросли, а рубль укрепился к доллару и евро.
;-))

baran_provokator 30 января 2018 | 20:31

Дмитрий Быков "Списанные"

(комментарий скрыт)

cypher 30 января 2018 | 21:20

Правильно, держать интригу - это весьма профессионально! Пусть члены кремлевской ОПГ нервничают себе на здоровье:))

greying_eagle 30 января 2018 | 21:28

Похоже, пока Трамп президент его правительство будет саботировать причинение реального вреда фигурантам списка(ов). Формально требование Конгресса выполнено, список создан, но толку не будет, тк законодательной ветви трудно принимать множество законов, определяющие разные типы наказаний и санкций разным фигурантам. А исполнительная ветвь будет бездействовать, ограничиваясь грозной риторикой, а там и выборы, и никому до санкций дела не будет. Я всегда говорил, что зря воры так сильно волновались, теряя сон из-за санкций. Путина можно поздравить с блестящей спец операцией. Трамп ваш.

Самое обсуждаемое

Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Безработица избирателей «Забастовка избирателей» — это прямая борьба со всеми другими кандидатами в президенты, кроме Путина. По отношению к обществу это борьба максимально эгоистическая и минимально альтруистическая…

5 418 6 26790 26.01
Kполитика, власть, выборы-2018, навальный, оппозиция, общество, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

На Западе Россию не любили во все времена До таких списков не могли додуматься даже в самые худшие периоды истории…

5 288 6 19263 11:30
Kсша, рф, политика, мнения
Блоги

Владимир Мединский: Есть нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней Минкультуры обращало внимание прокатчика и на крайнюю неуместность в принципе выхода подобной картины. Но это всё — вопросы морали. А есть закон, которым мы руководствуемся…

5 356 6 25092 24.01
Kполитика, кино, общество, искусство, мнения
Новости

Путин: Представленный в конгрессе США «Кремлёвский доклад» ударит по российско-американским отношениям Такое мнение высказал президент…

5 70 6 5167
Новости

Президент Путин считает, что США занесли в так называемый «кремлёвский список» всё население России За каждым из членов так называемого «кремлевского списка» стоят обычные россияне,  — заявил президент Путин…

5 144 6 11542
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

Вклад в публичное унижение страны Заставят унизиться и ползти на коленях персонально каждого из вас, одевших «нейтральную» форму, а вместе с вами – всех тех, кто сражался и зарабатывал спортивную славу страны…

5 252 6 20342 29.01
Kолимпиада-2018, спорт, общество, рф, мнения
Блоги

Один Высоцкий

Высоцкий. Глава 95. Гул затих. 99 секунд Всем было просто страшно. Алла Демидова писала, что «так гениально Володя не играл ни до, ни после». Высоцкий мог умереть каждую секунду, и никто не знал, чем все это закончится…

5 192 6 15745 27.01
Kвысоцкий, творчество, мнения
Новости

В Кремле посчитали беспрецедентной публикацию Минфином США так называемого «Кремлёвского доклада» Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков…

5 62 6 5445
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

На «Смерть Сталина»... По количеству убиенных, да, Сталин и Гитлер — близнецы-братья. Один уничтожал свой народ, другой все остальные. Но ставить Сталина и Гитлера на одну доску — это политтехнология, направленная против нашей страны…

5 95 6 8867 25.01
Kсталин, история, кино, политика, власть, искусство, мнения
Новости

В Кремле назвали беспрецедентной публикацию списка Минфина США В нем фигурирует практически всё руководство России, за исключением президента и крупных бизнесменов…

5 75 6 7074
Блоги

Заявление Совета ЛГБТ о том, что Павел Стоцко и Евгений Войцеховский покинули Россию Произошедшее является очередным подтверждением того, что российское государство отказывается рассматривать гомосексуальных, бисексуальных и трансгендерных граждан как полноправных граждан…

5 136 6 13242 29.01
Kлгбт, законы, документы, безопасность, общество, мнения
Голосование
Вы ощущаете, что против России ведется информационная война?
5 61 6 6089 26.01
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Навальный транслирует позицию людей, которые прекрасно знают, что Путин очень хорош для России…

5 92 6 9290 29.01
#слушать 37:14 8читать ;смотреть $скачать 8.5 МБ
Kполитика, выборы-2018, власть, видео, передачи
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

«Извращенный» референдум Выяснилось, что оппозиционер Дмитрий Гудков горячо поддерживает перенос памятника Ленину. Как он пишет на своей странице в Фейсбуке, «это такая уродливая советская статуя на огромном постаменте»...

5 173 6 17480 27.01
Kполитика, история, дискуссии, мнения
Блоги

«Ни по одному из критериев я не мог оказаться в списке недопущенных до Олимпийских игр» Открытое письмо Виктора Ана к президенту МОК Томасу Баху…

5 199 6 20246 26.01
Kспорт, олимпиада-2018, допинг, события
Новости

Президент Путин высказался против анонимности в Интернете «Сейчас же не 37-й год. Чего прятаться-то?» – сказал Путин…

5 81 6 8361

Популярное за неделю

Новости

Минфин США внес в так называемый «Кремлевский доклад» 210 имен Среди фигурантов списка предприниматели Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Олег Дерипаска…

5 83 6 23741
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Выяснилось, что «белая лебедь российского протеста» оказалась на проверку склеенной из обыкновенной ваты. Зачем она так легко себя сдала, и зачем вообще было делать эту глупость…

5 131 6 167559 24.01
#слушать 50:09 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, сетевизор, передачи
Голосование

5 113 6 34359 28.01
Блоги

Гибель российского генерала в Сирии выдала тайну миссии на Украине Трое ополченцев сказали, что Асапов был не первым генералом, которого прислали командовать войсками и что ротация российских командующих сепаратистской армией продолжается до сих пор…

5 384 6 193302 29.01
Kукраина, донбасс, рф, конфликты, военные, события
Блоги

+ «Забастовка избирателей»: Москва. Хроника событий «Забастовка избирателей»: Москва. Хроника событий Акция прошла под пристальным вниманием полиции…

5 489 6 151543 28.01
8читать ;смотреть
Kнавальный, митинги, акции, политика, выборы, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6650895
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3264882

Сегодня в эфире