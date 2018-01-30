За «кремлевским докладом» могут последовать реальные санкции
Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин в ходе слушаний в банковском комитете Сената, — сообщает Блумберг. Мнучин не уточнил, будут ли санкции применяться к России в целом, ко всем участникам списка или выборочно. По словам главы Минфина, информация о новых санкциях в отношении России содержится в засекреченной части «кремлевского доклада». Санкции будут и они станут результатом этого доклада, — сказал Стивен Мнучин журналисту MSNBC.
Комментарии36
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igor20012 30 января 2018 | 20:05
Список еще увеличиться родственниками "друзей путина ".
nitsahon 30 января 2018 | 20:07
igor20012: а потом друзьями родственников ...и так далее(много-много уровней)..
antimalin 30 января 2018 | 20:09
Рогозин оценил ущерб европейским компаниям от санкций США в сотни миллиардов долларов
INTERFAX.RU - Санкции США в отношении России нанесли ущерб европейским компаниям в сотни миллиардов долларов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Ущерб (для европейских производителей - ИФ) исчисляется, конечно, даже не десятками, а сотнями миллиардов долларов, к сожалению", - сказал журналистам Рогозин, комментируя американские санкции в "оборонке". Он подчеркнул, что от введения санкций пострадали европейские партнеры, которые потеряли российский рынок и теперь не могут поставлять свои технологии.
"Они (американцы - ИФ) просовывают насильно свой собственный товар, лишая европейцев возможности сбыта своего товара на территорию России и мешая нам продавать наш товар в третьих станах. Но это категорически невыгодно европейцам", - сказал Рогозин.
Вице-премьер РФ отметил, что срывы контрактов на поставку в Россию европейских комплектующих для военной техники привели к импортозамещению и развитию собственных компетенций в РФ. "С точки зрения создания компетенции, которой никогда раньше не было на нашей территории, приобретения технологической независимости - это, конечно, наоборот плюс. Поэтому понимаете, как считать: стакан полупустой или наполовину заполненный. С точки зрения ближней, средней и долгосрочной перспективы нашей страны это выгодно", - заявил он.
alehan0074 30 января 2018 | 20:11
"Будем пендюрить тех путирашинских свиней, кто с ботоксным глав. вором якшается" - глава Минфина США Стивен Мнучин
antimalin 30 января 2018 | 20:21
alehan0074: Какой там Мнучин?
Бери выше.
Обама заявлял, что экономику России он в клочья порвал.
Как тузик грелку.
Типа.
alehan0074 30 января 2018 | 20:33
antimalin: обваленный вдвое рубль, полное отсутствие покупательного спроса у нищебродного населения и отрицательный рост - да, это все очень плохо....конечно, не так, когда на пике "могущества" совка вы даже свой зад вытирали по талонам, но у вас еще все впереди:))
alo0000 30 января 2018 | 20:36
alehan0074: просто сегодня талоны это - деньги.
malinanti 30 января 2018 | 20:59
alehan0074: обваленный вдвое рубль, полное отсутствие покупательного спроса у нищебродного населения и отрицательный рост
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Ну-ну.
А чем Украина провинилась за последние 4 года?
Без всяких санкций гривна обвалилась в 3 с половиной раза, несмотря на миллиардные западые финансовые вливания. Миллионы украинцев выехали на заработки в соседние страны, и (какой кошмар!) даже в страну-агрессор.
Видать, эти "успехи" - от процветания Украины, НЕнищебродства, полного присутствия покупательного спроса, и офигительного роста экономики в незалежной.
У Украины еще все впереди... в движении вниз!
arye_11 30 января 2018 | 20:14
antimalin:
...заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
__________________________________________
Ежели сам Рогозин заявил, тогда все вопросы снимаются.
Димону Рогозину верим!!!
Это же какой матерый человечище.
И крупный специалист в космическом строительстве.
antimalin 30 января 2018 | 20:27
arye_11: Ежели сам Рогозин заявил ... крупный специалист в космическом строительстве.
//////////////////////////
Наверное, все "крупные специалисты в космическом строительстве" в США скучковались.
Недаром ведь российские ракетные двигатели покупают, до сих пор не подвергнув их санкциям.
Не?
arye_11 30 января 2018 | 20:33
antimalin:
Недаром ведь российские ракетные двигатели покупают, до сих пор не подвергнув их санкциям.
_________________________________________
Закупают.
Не дают Роскосмосу загнуться с голоду.
Богатый сосед у тебя, нищеброда, закупает деревянные ложки.
Он при этом думает - "Беру его примитивный хлам из милости и милосердия, не даю ему подохнуть с голода".
А ты при этом думаешь - "Ить, куда бы он без моих деревянных ложек. Загнулся бы с голоду"
shicotus_live 30 января 2018 | 21:07
arye_11: Он при этом думает - "Беру его примитивный хлам из милости и милосердия, не даю ему подохнуть с голода"....
__________________________________
Правда . у самого ложек нет и не предвидится. И без наших ложек ему придется баланду хлебать из миски)))
Тем более. что свое двигателестроение благополучно загубил. И на его восстановление нужно лет десять и несколько сотен миллиардов долларов, включая распилы и откаты)))
varz 30 января 2018 | 20:41
antimalin: не, не покупают, у них свои ракетные двигатели, но они иногда заказывают сборку их у нас (наверно так дешевле)
mr_vaxo_ 30 января 2018 | 20:43
antimalin: antimalin: Покупают, аж 20 штук в год.
Пока. Они дешевые, хоть и сконструированы еще в СССР.
Скоро не будут.
уже испытывают свои, лучшие.
Причем делают их частные фирм ы ьез госфинансирования.
Кстати, какие санкции. Фирма, которая эти двигатели делает в общем американская.
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Вся информация о российско-американском сотрудничестве в области РД-180, которая имеется на русском языке, представляет собой худшую разновидность лжи — полуправду. Где отдельные совершенно правдивые факты переплетены с утаиванием ключевой информации и скреплены точечной малозаметной ложью.
Начнем с того, что никакого «российского двигателя РД-180» в природе не существует. Есть двигатель РД-180, созданный в рамках российско-американского сотрудничества, который был разработан в России по заказу США, и который в настоящее время производится американской компанией Pratt & Whitney на российских производственных мощностях. Поэтому сама подача материала в российских СМИ, которые пишут, что «США закупает двигатели в России» — 100% густая ложь. Это все равно как написать, что «Apple закупает свои Iphone в Китае» только на том основании, что всё их производство сосредоточенно там.
kriimsdyk 30 января 2018 | 20:25
antimalin: рогозька никогда не был похож на умного
tag188 30 января 2018 | 20:46
antimalin: "Ущерб (для европейских производителей - ИФ) исчисляется, конечно, даже не десятками, а сотнями миллиардов долларов, к сожалению", - сказал журналистам Рогозин,
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Рогозин? Тот самый "специалист", который "зуб давал"? Авторитет, ничего не скажешь.
А какие европейские производители несут убытки на сотни миллиардов, Рогозин не уточнил? В Европе каждый год РОСТ промышленного производства наблюдается, как-то не коррелируется с заявлениями Рогозина.
Да и Россия если и стала чего-то меньше закупать, то скорее из-за обнищания населения. Своего производства не появилось.
sisyanfashist 30 января 2018 | 20:11
nitsahon: По моим личным многолетним наблюдениям на Эхо, я заметил одну примету- чем больше тут обсасывают какую нибудь новость ,тем громче бывает облом ! Так было с ежегодными рыволюциями по смещению власти , маршами муллиардов , уже введенным санкциям, мулионной поддержкой сисяна и бойкота выборов ! Так что хомячье ,вы опять просто усеритесь ,поверьте !)))
evgolius7 30 января 2018 | 20:17
В Госдуму уже внесён законопроект, по которому любое негативное словосочетание с числом 210 автоматически считается экстремистским.
Пропагандистов в списке нет, потому что санкции направлены на путинскую банду, а не на его домашних животных.
arye_11 30 января 2018 | 20:19
sisyanfashist
Плевать на твою лысую макушку и на твои многолетние наблюдения, но за четыре года в отношении санкций российская элита прошла нелегкий путь от "Не смешите мои Искандеры" до истерик, растерянности и полного непонимания что же теперь делать и как жить.
Элита эта самая сформировалась на принципе - "В России заработать, на Западе вложить".
Если Запад закроет свои ворота, то для них теряется смысл существования.
varz 30 января 2018 | 20:08
Ждем исполнения на бис шлягеров 2014 года "Смеются наши искандеры" и "Меня, меня еще включите..."
vis_a_vis 30 января 2018 | 20:52
varz: Теперь поют другую песню: "Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко..."
varz 30 января 2018 | 20:59
vis_a_vis: не, просто будем наблюдать, как участники ансамбля, боком-боком, с флангов будут отходить за кулисы, путая слова и куплеты, пока кто-нибудь из них не кинет клич, как в детстве: кто последний, тот....
vla7815 30 января 2018 | 20:09
В новом списке исключительно все - прожженные патриоты. Им икра не лезет в глотку по утрам и компот не льется в рот. Так ведь ???? А раз вовы питерского в этом списке нет - тогда получается, что он и не патриот вовсе ???? Ведь так ????? А даже наоборот , выходит, он «ТАМ» свой ?????? Так что ли получается раз его не тронули ??? А портяхи - ватники - верные путинцы ????? Ведь он же сам говорил, что он за всё отвечает. И не разу еще ни за что не ответил. А отвечает вместо него вся страна Россия. И дооооолго еще России за вову питерского и его гоп-компаху расплачиваться придется
Пользовался методом дедукции.
alo0000 30 января 2018 | 20:39
vla7815: Они - мелкие жулики. А ВВП держит как император под 500 ярдов во вражеской валюте и бумагах ( то - чем лично распоряжается ).
dolgon 30 января 2018 | 20:12
Не вписывается в дорожную карту событий едросовской россии.
Подростки из токсичного списка могут подраться на ножах.
Пострадает 146 млн. россиян
abuvgrobu 30 января 2018 | 20:14
Никак от 90-х не отойдут. Когда они диктовали всему миру... Отвыкать будет очень больно.
mr_vaxo_ 30 января 2018 | 20:29
abuvgrobu: да, не будет, кремлинам и олигархам российским уже очень больно. Вон как они визжат, что их обидели ни за что.
больно им уже, а не будет. Не сомневайся.
seryj_wolk 30 января 2018 | 20:31
abuvgrobu: Пока рфии больно привыкать. Но, когда рфцы окажутся,как настоящие изгои в будке за забором, тогда уже окончательно привыкнут.
А пока рассказывайте, как вы бы им дали, если б они вас догнали.
cukker 30 января 2018 | 20:17
надо составит список враждебности американских штатов с сенаторами, которые от этих штатов выдвинулись. самым враждебным штатам не давать визы, препятствовать их продукции (военным методом)
andreyoo 30 января 2018 | 20:19
У Эха тааакой интерес к списку словно родственники половины редакции в него попали или могут.
andreyoo 30 января 2018 | 20:22
И натурально, одни и те же хоиячки пишут одни и теже комменты под каждой новостью про списки.
jetsam 30 января 2018 | 20:41
andreyoo: как вы себя самокритично обозвали.. браво вашей честности
indeezjoe 30 января 2018 | 20:30
Первые последствия "кремлевского доклада": Российские государственные облигации (ОФЗ) во вторник выросли, а рубль укрепился к доллару и евро.
;-))
baran_provokator 30 января 2018 | 20:31
Дмитрий Быков "Списанные"
cypher 30 января 2018 | 21:20
Правильно, держать интригу - это весьма профессионально! Пусть члены кремлевской ОПГ нервничают себе на здоровье:))
greying_eagle 30 января 2018 | 21:28
Похоже, пока Трамп президент его правительство будет саботировать причинение реального вреда фигурантам списка(ов). Формально требование Конгресса выполнено, список создан, но толку не будет, тк законодательной ветви трудно принимать множество законов, определяющие разные типы наказаний и санкций разным фигурантам. А исполнительная ветвь будет бездействовать, ограничиваясь грозной риторикой, а там и выборы, и никому до санкций дела не будет. Я всегда говорил, что зря воры так сильно волновались, теряя сон из-за санкций. Путина можно поздравить с блестящей спец операцией. Трамп ваш.