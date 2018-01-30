За «кремлевским докладом» могут последовать реальные санкции

Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин в ходе слушаний в банковском комитете Сената, — сообщает Блумберг. Мнучин не уточнил, будут ли санкции применяться к России в целом, ко всем участникам списка или выборочно. По словам главы Минфина, информация о новых санкциях в отношении России содержится в засекреченной части «кремлевского доклада». Санкции будут и они станут результатом этого доклада, — сказал Стивен Мнучин журналисту MSNBC.