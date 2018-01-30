Строительные леса обрушились в переходе станции московского метро «Улица 1905-го года»
Пострадали четыре человека. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. Леса обрушились на площади в 50 квадратных метров. На месте находятся оперативные службы. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 30 января 2018 | 20:03
медведь в лесу сдох! Эхо Москвы вторую за день новость про Москву выдало. до этого про аварию автобуса, а теперь про обрушение. этак скоро дойдёт и до других московских новостей
ginbin_ 30 января 2018 | 20:33
olegleon: Кошка плешивая, кто строит? Опять путинский корешок. Он то своё получит, а ты свои 11.40 выгрызать будешь.
aleksandr39 30 января 2018 | 20:43
olegleon: Ополченцы начали процесс образования МНР ( Московская Народная Республика ) .
alrichter 30 января 2018 | 20:04
Когда люди рукожопые, падают не только леса..
barmen_analitik 30 января 2018 | 20:11
Потому что все делается рукожопыми таджиками за три копейки - деньги-то власть разворовала.
olegleon 30 января 2018 | 20:22
barmen_analitik: "зачем ругаешься, насяльника?"
xuato 30 января 2018 | 20:53
barmen_analitik: А ЗИЛ то в чем виноват, но тоже упал!
kir_pich_101 30 января 2018 | 20:28
Миньоны работают, тащют на родину копейку, а расейский мужик никому не нужен.
И дело не в том, кто пьёт, а кто нет, а кто выгоден государству.
Получается, что по налогам миньоны выгоднее...
Так, что, это не первый и не последний лесопад...
nikmart001 30 января 2018 | 20:57
kir_pich_101: Можете за это сразу американских советников поблагодарить, это они ставили в России экономическую систему. Она с самого начала планировалась как сырьевая, с кредитованием из-за границы, только народу не объяснили, что те кто кредитует, тот и прибыль получает. Поэтому и такой отток денег за рубеж, это деньги тех кто инвестировал проекты, а теперь они получают свою прибыль с инвестиций, как и договаривались. Тут ничего криминального по международным законам нет.
fotopolk 30 января 2018 | 20:30
Пэра Москвы нужно срочно арестовать,Сабакевичь использует не квалифицированный труд не законных мигрантов....