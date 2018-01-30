Киносоюз заявил, что прокатные удостоверения в России используют как инструмент цензуры
Он потребовал ввести уведомительный порядок их получения. Об этом говорится в заявлении, которое поступило в редакцию «Медузы». Его подписали, в частности, Андрей Прошкин, Алексей Попогребский, Виталий Манский, Борис Хлебников, Марина Разбежкина и другие. Киносоюз пообещал подать в суд на Министерство культуры. В заявлении отмечается также, что принимать решения о запрете фильмов может тоже только суд.
Комментарии8
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vor_mbh 30 января 2018 | 19:42
Какая же это цензура? Да без такой "цензуры" в кинотеатрах процветали бы грязь, русофобия, дешевые лживые фильмишки и прочее порнасовство.
Это не цензура - это киноассенизация, без которой в современном цивилизованном обществе обойтись невозможно!
ludvig14 30 января 2018 | 19:45
vor_mbh: Как-то вот мне милее посмотреть и сделать собственные выводы, а вот когда за меня решают что полезно, а что нет, таки не ребенок я, и минкульт мне не мама.
ac_dc 30 января 2018 | 19:56
vor_mbh: русофобия,
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Русофобия - это то что не понятно портосам.
Т.е. практически - все!!
Крутить регулярно Ленин в восемнадцатом году и Морозко
andrey72t 30 января 2018 | 20:01
Как приятно быть тем, где ты можешь .... . Решать, что России смотреть а что не смотреть.
ushkujnik 30 января 2018 | 20:08
Пора бы не заморачиваться с этими "удостоверениями"...
Деятели этого "киносоюза" заинтересованы исключительно в извлечении наибольшей прибыли из проката фильмов. Что может дать максимальную прибыль? Порно, боевики, фэнтези, комедии... Ну, и в качестве халявы, откровенная русофобия для промывания мозгов быдла, жрущего попкорн...
Пора прекратить лукавить, лицемерить и прикрываться "прокатными" бумажками...
В стране должна быть цензура.
В стране должна быть идеология.
Фильмы должны быть отечественные.
Западу дать не более 20% от всего проката.
У возбухающих и требующих "уведомительного порядка" - сети национализировать...
Манским, попогребским и прочим прошкиным - купить билет в один конец...
Но... В ближайшие 6 лет - порядка в нашей киноиндустрии не будет...
Впрочем, как и во всём остальном.
А дальше - посмотрим...
chnch 30 января 2018 | 20:32
ushkujnik: Дядя, а вот только что ты на статью наговорил."Призыв к изменению конституционного строя" статья 260.. Идеология и цензура запрещены.. Вот и будешь доказывать следаку, что ты эскРеммист ,а не экстриммист. Что твоя задача экскременты на вентилятор набрасывать, а власть ты лююююбишь!
lenin3 30 января 2018 | 20:36
ushkujnik: а кто ж супротив отечественного? Надеюсь, вы уже "Зомбоящик"посмотрели и можете рекомендовать его всем для просмотра вместо, например, "Формы воды"?
ac_dc 30 января 2018 | 21:42
ushkujnik:
А не пошел бы ты сам в энтот конец...
Идиолух