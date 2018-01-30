Киру Ярмыш и Руслана Шаведдинова оставили на ночь в ОВД
Пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш и ведущего эфира на Youtube-канале НАВАЛЬНЫЙ.Live Руслана Шаведдинова оставили на ночь в ОВД. Напомним, они были задержаны сегодня в аэропорту Шереметьево" по подозрению в призывах к несогласованной акции. Полиция встретила их на выходе из зоны таможенного контроля, где их в течение часа досматривали.
Издание «Медуза» напоминает, что во время протестных акций в это воскресенье Ярмыш и Шаведдинов 14 часов вели прямую трансляцию из городов по всей России. Судя по всему, они делали это из-за рубежа
Комментарии10
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iwanow62 30 января 2018 | 19:44
Ночь романтики в мусарне.Может у них и детки появятся.)
evgolius7 30 января 2018 | 20:02
iwanow62:
Вынь руку из штанов извращенец.
vasilevich58 30 января 2018 | 20:06
Как же власть узурпатора боится всего живого и разумного!
vor_mbh 30 января 2018 | 19:45
Стоило бы, однако, оставить их там на - дважды по 365 ночей. Иуды.
Для первого раза.
ginbin_ 30 января 2018 | 19:59
vor_mbh: Я так понимаю, что ты вещаешь от параши? Твоё законное место?
alle_op 30 января 2018 | 19:49
Кире и Руслану огромный респект!
liberal_vulgaris 30 января 2018 | 19:55
Это хорошо. Пусть заранее привыкают к новой жизни :)
orein51 30 января 2018 | 19:57
м.б. "по подозрению в призывах к призывам о несогласованной акции"?
soffiya 30 января 2018 | 20:20
Молодцы ребятки!!!
Обвели мусоров вокруг пальца.
piter_ug 30 января 2018 | 20:27
//14 часов вели прямую трансляцию из городов по всей России.//
В книгу рекордов Гиннеса этих ребят!
Постарались на славу!