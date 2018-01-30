Киру Ярмыш и Руслана Шаведдинова оставили на ночь в ОВД

Пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш и ведущего эфира на Youtube-канале НАВАЛЬНЫЙ.Live Руслана Шаведдинова оставили на ночь в ОВД. Напомним, они были задержаны сегодня в аэропорту Шереметьево" по подозрению в призывах к несогласованной акции. Полиция встретила их на выходе из зоны таможенного контроля, где их в течение часа досматривали.

Издание «Медуза» напоминает, что во время протестных акций в это воскресенье Ярмыш и Шаведдинов 14 часов вели прямую трансляцию из городов по всей России. Судя по всему, они делали это из-за рубежа