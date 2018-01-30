Российская конькобежка Ольга Граф, допущенная МОК до игр в Пхенчхане, отказалась ехать на Олимпиаду
Российская конькобежка Ольга Граф, допущенная международным Олимпийским комитетом до игр в Пхенчхане, отказалась ехать на Олимпиаду. В заявлении спортсменки, которое цитирует агентство РИА Новости, говорится, что это связано с невозможностью выступить в командной гонке.
«Я рада, что комиссия МОК признала меня чистым спортсменом, каковым я и являюсь, но мне прискорбно, что приглашение на Олимпиаду не получили более половины состава сборной команды по конькобежному спорту, в чистоте которых я также не сомневаюсь», — сказала Граф.
Комментарии21
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liquidsky__ 30 января 2018 | 09:37
Респект.
evgolius7 30 января 2018 | 09:58
liquidsky__:
Выпендрёж в зачёт...будущий депутат Госдумы...
astet 30 января 2018 | 10:03
liquidsky__: Кто может, тот делает!
Если она не видит для себя
никаких перспектив
от участия в личных забегах,
действительно, чего зря госбюджет тратить?
Впрочем, всё, что сэкономлено,
всё равно будет попилено "вертикалью власти" ;)))
vilingrad 30 января 2018 | 09:37
Ну и молодца. Ехать в таком составе и с таким бэкграундом позорно. Позорно ехать от страны с таким презом:(
olegleon 30 января 2018 | 09:38
странно, что МОК не додумался так поступить с хоккейной командой, например. а то бы выдали приглашение двум вратарям и паре защитников и заявили бы, что российская команда по хоккею имеет право участвовать.
alalrom 30 января 2018 | 09:40
Дворовый алкоголик Петька Забулдыгин также отказался пройти тест на трезвость
odobryam_s 30 января 2018 | 09:41
Вроде не поймана, а шапка горит.....
vezdehod 30 января 2018 | 09:51
Не поедет . значит не поедет - это её трудности.
soldat777 30 января 2018 | 09:53
odobryam_s: Вроде не поймана, а шапка горит.....
Вроде буквы писать умеешь, а прочитаешь, что написал, так негодяй негодяевич.
odobryam_s 30 января 2018 | 10:00
soldat777: То есть, по-Вашему, в общем навозе попадаются жемчужины? Видно Вы куда как больший оптимист, чем я....
natad 30 января 2018 | 10:06
odobryam_s: Зачем Вы в нем копаетесь,в навозе точно ничего не найдете.
grossalex022018 30 января 2018 | 09:41
Получается на всю страну единственно умной руководительницей федерации оказалась Вяльбе - они подготовили второй состав не уступающий первому. И у кубке мира андеры бегут лучше основного состава.
gregor 30 января 2018 | 09:45
Российская конькобежка Ольга Граф, допущенная МОК до игр в Пхенчхане, отказалась ехать на Олимпиаду
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И правильно , не то надо будет сдавать на допинг ,а там уже нагажено мельдонием ......., лучше сразу отказаться ,чем медальки отдавать в будущем .
vvs7651 30 января 2018 | 09:48
Это просто громко сказано: "отказалась участвовать!"
На самом деле все существенно проще.
А что ей там было делать? Ведь она должна была бежать КОМАНДНУЮ гонку.
Команды не набралось. Теперь она пиарится.
Возможно, надеется стать в будущем "членкой Госдуры". Как, например - Журова, Валуев и др.
grossalex022018 30 января 2018 | 10:04
vvs7651: Там не чего делать половине делегации из официальных рож ;)) Атлетов едет 149 человек, тренеров 80, остальные нах там нужны ?
И эта девочка могла поехать, ее МОК пригласил, причем за свой счет.
andrey72t 30 января 2018 | 09:54
Не ехать- Значит, не быть!
дурное решение или спалится боится.
belovnikita 30 января 2018 | 09:55
Ха ха)) Какая потеря - забоявшаяся разоблачения допингистка не поедет))
grossalex022018 30 января 2018 | 09:58
Для тупых рашкован - Ольга не поехала просто потому, что ей там в одиночку без команды делать не чего. А команды нет, потому что федерация не озаботилась подготовить и накатать второй состав. У Нидерландов аж целых три состава, надо будет еще столько же наберут.
Ольга конечно молодец, вот только в личных соревнованиях там ей делать не чего.
sbk 30 января 2018 | 09:58
МОК расстроился и в полном составе _____________ /нужное вписать/.
kunst54 30 января 2018 | 10:04
Надо было выйти на лёд и "десять тысяч рвануть как на пятьсот"...
ltyio 30 января 2018 | 10:07
Молодец ! Остались еще спортсмены с чувством собственного достоинства.