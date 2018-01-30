Вашингтон требует от Москвы прекратить небезопасное сближение российских военных самолетов с американскими
Об этом говорится в заявлении Госдепартамента. Там отмечается, что истребитель ВКС России в понедельник сблизился с американским самолетом-разведчиком и прошел в полутора метрах от самолета ВМС США в международном воздушном пространстве.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российский истребитель СУ-27 перехватил самолет-разведчик ВМС США над нейтральными водами Черного моря.
Комментарии22
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skolzki 30 января 2018 | 09:35
А ВЫ В США ОЧЕРЕДНОЙ ДОКЛАД ПРОЧИТАЙТЕ О УГРОЗЕ ПОЛЕТОВ САМОЛЕТОВ РФ И ВНЕСИТЕ ИХ ФАМИЛИИ В ДОКЛАД ,бугагага .. мне порой кажется что в конгрессе сша старперам уже давно пора идти на покой )))
alexandr_l 30 января 2018 | 10:05
skolzki: Им надоест, воткнут нож в спину.
olegleon 30 января 2018 | 09:36
а может американским самолётам надо летать у своих границ, не устраивая провокаций, и тогда никто с ними не будет опасно сближаться?
vezdehod 30 января 2018 | 09:48
Россия сама нарывается на грубость. а потом будет вопить - "Докажите".
ivorytower 30 января 2018 | 09:56
vezdehod: Последняя надежда стремительно вымирающих и исчезающих, как явление «украинских патриотов» – это майдан в России. Больше им в этой жизни надеяться не на что. Поэтому они изо всех сил топят в соцсетях за Мальцева, Навального, Собчак, Гиркина и Грудинина (прикидываясь доярками из Краснодара, ткачихами из Иваново, самарцами, воронежцами, туляками, сибиряками и даже ненавистными им коммунистами). Правда, плохое знание русского языка, привычка к суржику и слова типа «Рашка», «Путлер» и «Масквабад» их выдают.
mikhail_spb_ 30 января 2018 | 09:37
Может, росвоенлёт и не планировал пролетать так близко к американскому самолёту, просто случайно крутанул штурвал не в ту сторону?
ivorytower 30 января 2018 | 09:42
ООН надо проверять законность полетов американских самолетов так далеко от границ сЫшЫа.
sbk 30 января 2018 | 09:43
mikhail_spb_: Нервы?
olegleon 30 января 2018 | 09:43
mikhail_spb_: или американский пилот не туда крутанул и случайно оказался в 10 тысячах километров от территории США. надо же было так заблудиться!
kara 30 января 2018 | 09:38
Не безопасно для кого? Для америки, так это их проблемы, может не надо подлетать близко?
boseal 30 января 2018 | 09:43
Вашингтон требует от Москвы /// Да на здоровье, как говорится, требуйте, ибо за это у нас пока денег не берут. Не везет США с Черным морем - то эсминец выключится, то бортом корабля с наката шуганут, то "опасное сближение".)))
elen_starikova 30 января 2018 | 09:44
Вашингтон требует. Ну и пусть требует. Москва тоже требует не приближаться к своим границам. Короче, ничего нового.
ze_danil 30 января 2018 | 09:53
помнится турок тоже провоцировали, мол чо они сделают
а как турки самолёт сбили - так вата и взвыла, мол "их-то за что?"
lthmvjrhfn1 30 января 2018 | 10:00
ze_danil:
Прокладыч, так турки сейчас сирийцев тоже провоцируют, летают в их воздушном пространстве?
Риф Сабиров 30 января 2018 | 10:01
ze_danil: Американцы вряд ли собьют, они о нас, простых смертных, заботятся, в противном случае опять без помидоров останемся. А салаты надо есть для пользы здоровью
alexeycapitan 30 января 2018 | 09:55
Москва требует от Вашингтона прекратить небезопасное сближение американских военных самолетов с российскими.
Об этом говорится в заявлении МИД РФ. Там отмечается, что американский самолет-разведчик в понедельник сблизился с истребителем ВКС России и прошел в полутора метрах от самолета ВКС России в международном воздушном пространстве.
rico76 30 января 2018 | 09:59
Дистанцию в 1,5 метра определили по наполнению памперса американского летчика?
platonnekafrin 30 января 2018 | 10:02
Ежели собьют, то помидоры брать у них не будем.
komiccap_nkvd 30 января 2018 | 10:04
Где США, а где Черное море.
ihor_syvoryj 30 января 2018 | 10:05
Помнится, турки тоже несколько раз требовали от расиянских летунов вести себя прилично. Но прилично они себя стали вести только после того, как турки в один прекрасный день сбили самолёт.
komiccap_nkvd 30 января 2018 | 10:06
Российский истребитель пятого поколения Су-57 не имеет соперников на Западе, поскольку у НАТО нет самолета, способного ему противостоять. Об этом сообщает немецкоязычный портал Contra Magazin.
Издание полагает, что лучший истребитель НАТО — европейский Eurofighter Typhoon, а не американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Их Contra Magazin критикует за низкую производительность и плохую маневренность.
«Американская революция в авиастроении привела к дегенерации авиации и заразила военно-воздушные силы НАТО. К сожалению, США не сделали то, что сделали русские. Русские провели эволюцию от Су-24 (который все еще используется, в том числе и в Сирии) через Су-27, Су-30 и Су-35 до Су-57»
jrec 30 января 2018 | 10:08
в чёрном море летают американцы, русские и турки. угадайте дети чей самолёт собьют турки? и почему им за это ничего не будет.