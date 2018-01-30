Вашингтон требует от Москвы прекратить небезопасное сближение российских военных самолетов с  американскими

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента. Там отмечается, что истребитель ВКС России в понедельник сблизился с американским самолетом-разведчиком и прошел в полутора метрах от самолета ВМС США в международном воздушном пространстве.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российский истребитель СУ-27 перехватил самолет-разведчик ВМС США над нейтральными водами Черного моря.