Z Архив новостей новости
5 51 6 6448
Эксклюзив Эха 09:30, 30 января 2018

В так называемый «Кремлевский доклад» попало практически все руководство страны, за исключением президента

В так называемый «Кремлевский доклад» попало практически все руководство страны, за исключением президента, и главы всех крупнейших госкомпаний и банков. Всего в списке 210 человек. В нем перечислены имена людей, приближенных к Владимиру Путину.

Среди фигурантов списка глава администрации президента Антон Вайно, его заместители Сергей Кириенко и Алексей Громов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, помощник президента Владислав Сурков, премьер Дмитрий Медведев и 22 министра его Кабинета.

Соответствующий документ Минфин США представил в Конгрессе. Как сообщалось ранее, попадание человека в список не означает, что Соединенные Штаты автоматически введут против него санкции, однако риск попасть под санкции для этих людей возрастает.

В «Кремлевском докладе» есть фамилии, которые вызывают удивление, но в целом список очень точный. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал политик Алексей Навальный.

Минфин США отнес к числу российских олигархов всех бизнесменов, чье состояние превышает миллиард долларов. Об этом говорится в предисловии к докладу ведомства. Помимо опубликованного открытого списка Минфина, также составлен секретный доклад. В него могли войти бизнесмены, чье состояние не превышает миллиард долларов.

Комментарии

51

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

(комментарий скрыт)

sasass 30 января 2018 | 09:34

Президент может попасть после выборов , если победит....))))

skolzki 30 января 2018 | 09:38

sasass: Короче очередной пук ,типа А МЫ ВАС ПРОЧИТАЕМ В ДОКЛАДЕ ,бугагага , от амерские дебилы то , можно подумать они теперь там чьи то счета найдут ... ИДИОТЫ одним словом )))) Хомам то какой облом,обломище , тут уже сегодня собирались ключи от Москвы амерскому послу сдавать))))))))))))))))))) ЗОМЫ , ТЕПЕРЬ ТОЖЕ ПРО СЧЕТА ЗА ГРАНИЦЕЙ НАШ ЧИНОВНИКОВ РАССКАЗЫВАТЬ БУДЕТЕ или СШУ ВАМ ОБЛОМ УСТРОИЛО и вы хитрых чинуш за идиотов считаете ?????)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

her 30 января 2018 | 09:44

В так называемый «Кремлевский доклад» попало практически все руководство страны, за исключением президента
-----------------
Запомните эти имена, это они грабят Россию. :-)

skolzki 30 января 2018 | 09:46

her: Иди донать наврального дурик, там человек в шоке и трансе от вашей диванной поддержки , платят вам платят бабло , а результата ноль , приходится вон теперь доклады читать , бугагага )))))))))))))))))))))))))))))))))))

varangian2011 30 января 2018 | 09:56

her: За исключением разве что Касперского. )

ivorytower 30 января 2018 | 09:44

Что можно сделать с этим докладом? Только подтереться.

dirizhabli 30 января 2018 | 09:56

ivorytower: Подтереться списком воровской кодлы - очень верное решение. При этом будьте весьма осторожны и не повредите анус.

varangian2011 30 января 2018 | 09:59

ivorytower: Если все время сидеть в России, и все свои деньги держать в России, тогда да - им можно подтереться. Но никто из этих людей свою благополучную старость с Россией не связывал

ivorytower 30 января 2018 | 10:02

varangian2011: /Но никто из этих людей свою благополучную старость с Россией не связывал/
Ссанина, так чисто на вскидку, Матвиенко 68 лет. Вот сча, как только стукнет 70, так и поедет жить за границу. Лучшие годы жизни, так сказать, проведет вне России.

evgolius7 30 января 2018 | 10:01

ivorytower:
Дорогуша...когда в стране не станет туалетной бумаги будешь подтираться газетой "Правда Путина"

vilingrad 30 января 2018 | 10:02

skolzki: Сейчас шестеркам и пропагандонам стоит умерить вой "про пиндосов". Как бы и самим не попасть в дополнительный список. Но тебе хряк ничего не грозит. Пайка, кислый гонорар от Пригожина и койка обеспечены. Печально, что скоро и вы, шестерки, станете не нужны. Но какое-то время еще поживешь на казенных хлебах:)

dr_alfalcon 30 января 2018 | 10:02

skolzki: Видя тот факт,что даже такой быдлоган как ты в истерике, не говоря уже о реальных владельцах ворованных миллиардов ,волей не волей, но начинаешь понимать,что ребята все сделали четко и верно.

vezdehod 30 января 2018 | 09:40

В так называемый «Кремлевский доклад» попало практически все руководство страны, за исключением президента
=================================================================================================
Его оставили на "Закуску", а - пока пусть страдает и готовится к очередной инаугурации.

georg100 30 января 2018 | 09:46

Операция «табакерка» началась!

comanchero 30 января 2018 | 10:07

georg100: При их любимом Сталине подобный список стал бы сразу расстрельным.

ivorytower 30 января 2018 | 09:46

vezdehod: Последняя надежда стремительно вымирающих и исчезающих, как явление «украинских патриотов» – это майдан в России. Больше им в этой жизни надеяться не на что. Поэтому они изо всех сил топят в соцсетях за Мальцева, Навального, Собчак, Гиркина и Грудинина (прикидываясь доярками из Краснодара, ткачихами из Иваново, самарцами, воронежцами, туляками, сибиряками и даже ненавистными им коммунистами). Правда, плохое знание русского языка, привычка к суржику и слова типа «Рашка», «Путлер» и «Масквабад» их выдают.

(комментарий скрыт)

russianfromdonetsk 30 января 2018 | 10:04

ivorytower: плохое знание русского языка
-------------------------------------------------------------------
Странно, как правило плохой русский это признак ватника. Но это связано не с этнической принадлежностью, а скорее с общим уровнем развития рашкоЫмперцев.

mikhail_spb_ 30 января 2018 | 09:34


Теперь шушере, перечисленной в списке, предстоит ещё теснее сплотиться вокруг нацлидера.
Не побегут же они на Запад сдаваться!

odobryam_s 30 января 2018 | 09:37

mikhail_spb_: Ога. Вот и один "сенатор", который предпочел французский суд и возможную отсидку в тюрьме жизни в России не даст соврать....

soldat777 30 января 2018 | 09:47

mikhail_spb_: mikhail_spb_: А тебе то, только и остаётся, прислонить свой зад к парапету набережной и смотреть на невский лёд. Вот за кого меньше всего переживаю, так это за этих ребят из списка.

belovnikita 30 января 2018 | 09:57

mikhail_spb_: некоторые побегут, думаю, уже и сотрудничают

olegleon 30 января 2018 | 09:34

как вовремя этот доклад вышел. теперь можно спокойно забыть про провал акции Навального и даже не вспоминать его )))

vezdehod 30 января 2018 | 09:45

olegleon:
как вовремя этот доклад вышел. теперь можно спокойно забыть про провал акции Навального и даже не вспоминать его )))
================================================================================================
Действительно...Хороший подарок к 18 марта преподнесли США нашему царю батюшке - можно спокойно пропустить это мероприятие.

georg100 30 января 2018 | 09:49

vezdehod: Что-то мне подсказывает что, через пару-тройку недель Алексей Навальный выпустит очередной фильм "Вован-тамбовский".

odobryam_s 30 января 2018 | 09:34

Незаменимый принял страну в "Большой восьмерке", довел до попадания в позорные "санкционные списки" и "выступления под нейтральным флагом" на Олимпиаде, а все никак не угомонится.... С чем же он оставит Россию?

alle_op 30 января 2018 | 09:45

odobryam_s: "С чем же он оставит Россию?"

А он собирается оставить Россию?
Он собирается Россию с собой забрать. А остальная кремлядь к тому времени собирается из России смотаться.

ginbin_ 30 января 2018 | 10:06

odobryam_s: С скрепами духовными, более русскому мужику не надо.

kara 30 января 2018 | 09:35

Важнее кого нет! Как они докажут, почему их не включили?
Набиулина, Чубайс, Дантверт. Может их ждет американская награда?

odobryam_s 30 января 2018 | 09:39

kara: Очередная, что ли? Да у них, небось, у всех уже полный "иконостас" таких наград! И место на Арлингтонском кладбище, как героическим агентам-диверсантам тоже обеспечено....

andrew_sc 30 января 2018 | 10:01

kara: Там есть еще и секретный список. Кого не видите в этом, вполне может оказаться во втором.

krestianin_067rus Михаил Никитин 30 января 2018 | 09:38

Всех агентов Госдепа перечислили! Выдали агентуру! Один Путин за Россию!

gregor 30 января 2018 | 09:38

Подумаешь ... списки ,смиски ........ .
Не страшно . Пенсионеры ,инвалиды , дети ,старики , образование , здравоохранение ..... всякие там лекарства , поликлиники ,больницы ........ возместят , всем Путинским ворам и жуликам , все их убытки от санкций .
Уверен 86 % уже одобрямс и выделит из своих сбережений суммы для попавших в список санкционный . .... Российские воры и жулики не виноваты ,виноват Обама .

skolzki 30 января 2018 | 09:43

gregor: Чё с тебя голодранца взять то , я думаю убытки возместят за счет амерского бизнеса ПЕРВОЙ ПАДЕТ ПЕПСИ КО , которая в России зарабатывало порядка двух ярдов , следом нефтянка пойдет амерская , ну а в конец форд заберем, 35 ярдов сшувских денег из России уходило , так что есть че забрать , спи хома спокойно и кушай лекарства )))))))))))))))))))))))))))

mihail1954 30 января 2018 | 10:00

skolzki: Забирайте форд.Вообще в мороз не заводится.)))

piter_ug 30 января 2018 | 09:39

Почти по Митяеву:
«Как здорово, что все вы здесь, сегодня собрались!»

morozovamaria 30 января 2018 | 09:42

Раз военное и политическое давление на Россию не приносит должного результата, на Западе сделали ставку на экономическую конфронтацию. А в идеологическом плане, как верно заметил лидер эсеров Сергей Миронов, главной мишенью для Запада является действующий Президент РФ Владимир Путин - лидер, который целенаправленно действует в русле геополитических интересов России.

nestormihnenko 30 января 2018 | 09:54

morozovamaria: "...как верно заметил лидер эсеров Сергей Миронов Путин-лидер, который целенаправленно действует в русле геополитических интересов России."
Один лидер непонятно чего заметил, что второй лидер действовал в собственных интересах, ибо первый лидер ранее утверждал, что второй лидер-это и есть Россия.

ha12raz 30 января 2018 | 09:42

А кто же белая ворона.....кто не вор ?
Наверно, случайно не попали, не воров там не может быть

svirepyi_gary 30 января 2018 | 09:42

• Администрация Президента Российской Федерации.

Уважаемые русскоязычные россияне!
Несмотря на героические усилия Администрации Президента РФ так и не удалось сформировать «Счастливый образ будущего для россиян в 2018-2024 году».
Но не следует впадать в отчаяние.
30 января власти в США опубликовали полный пофамильный список счастливых россиян и членов их семей. Вся деятельность президента В.В.Путина в 2018-2024 г.г. будет направлена на обеспечение для них этого будущего.

vasya_von_smetankin 30 января 2018 | 09:43

Накрыли шоблу.

prostoykak000 30 января 2018 | 09:54

Чему радуемся, д.у.р.и.к.и? Вы хоть понимаете, что это война?
Я уж не говорю про то, что достанется всем, в том числе и вам, потому что лес рубят, щепки летят.
Эти 210 человек не дворники рядовые. Они возглавляют организации, в которых вы все работаете.
А еще это удар не только по нашему капитализму, но и по тем, кто с ними сотрудничает из иностранцев.
Вывод-то очевидный - демократическая партия и Хиллари совсем без тормозов, если бьёт по всем, лишь бы больнее было Трампу. Но фиг с ними, главное, что мы все пострадаем.

alle_op 30 января 2018 | 10:02

prostoykak000: Не надо было путаясь в сладких слюнях, бежать на выборы кгбешника.

bekipp 30 января 2018 | 10:05

prostoykak000: посеешь сорняки - получишь сорняк. Посеешь войну - её и получишь. Мы просто заложники, молчаливые, ленивые заложники.

elen_starikova 30 января 2018 | 09:54

Почти все фигуранты «доклада» уже упоминались в предыдущих санкционный списках США, кроме, пожалуй, Медведева. А вот то, что в него включены верный служака-западник Греф и милашка Авен, который даже с «РосОборонСервисом» прервал отношения, лишь бы отмазаться, это неплохо. Пусть поймут наконец, что в обстановке гибридной войны между струйками не пробежать!

noxepy_1488 30 января 2018 | 09:55

Нет Чубайса, нет Набиулиной, Кудрина и Голиковой. Какие еще нужны аргументы для немедленной ликвидации этих личностей? Или у нас не тридцать восьмой кот?

macsimus001 30 января 2018 | 09:57

Список будет неполным если в нем не будет соловьиный помет с его виллой в Италии.)))

lev62 30 января 2018 | 09:57

Сейчас Путин опять скажет что-нибудь трогательное типа а вы докажите что...

len56 30 января 2018 | 09:58

Да,результаты правления радуют.
Теперь от П. будут шарахаться,как от прокажённого!

А "народу"-ему что?...Опять выберут. ДАЁШЬ!!!

gramotei 30 января 2018 | 09:59

ТАК А ГДЕ ДЕНЬГИ ЗИН???!!!

comanchero 30 января 2018 | 10:04

Всё-таки молодец, Вовчик, что часть миллиардов на нищих-дружков-артистов записал. Не нашлось им в списке места.
С олигархами всё понятно, с политичиским руководством страны всё понятно. А вот дружков нет...

mjau 30 января 2018 | 10:06

Не действуйте Путину на нервы! Он не железный. Как психанет! И уже не по Воронежу вдарит...

Самое обсуждаемое

Блоги

Алексей Навальный политик

Понять, что делать, — очень легко. Делайте то, чего они боятся Нам до сих пор не выдали судебное решение даже. Говорят, «ещё не изготовлено». А счета уже заблокированы…

5 219 6 42878 23.01
Kфинансы, политика, власть, выборы-2018, мнения
Блоги

Сказано на «Свободе»

Лилия Шевцова: «Коллективный Запад» формирует новые правила игры с Россией Запад не собирается загонять Кремль в угол. У Запада нет стремления обваливать российский режим: зачем эта головная боль? Для Кремля все гораздо хуже…

5 563 6 98923 23.01
Kзапад, рф, власть, мнения
Блоги

+ Минкульт отозвал прокатное удостоверение у комедии «Смерть Сталина». Трейлеры фильма Минкульт отозвал прокатное удостоверение у комедии «Смерть Сталина». Трейлеры фильма Будет ли вообще показан этот фильм, решится позже…

5 200 6 28949 23.01
8читать ;смотреть
Kкино, минкульт, сталин, видео, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Когда змее наступают на хвост Пока я слышу только глупости и только в свой личный адрес. Нет, я конечно, рада, что дискуссия свелась к моей и Венедиктова персоне, но Фридман с Авеном поважнее будут…

5 234 6 72687 23.01
Kсша, мнения
Блоги

Эхо-спорт ежедневный дайджест спортивных событий

Алексей Дурново: 1984. Можем повторить! Даже сам Макларен не знает, упомянуты ли эти люди в его докладе. Виноваты они, судя по всему, только в том, что просто выступали на играх в Сочи…

5 99 6 20965 23.01
Kспорт, олимпиада-2018, рф, допинг, мнения
Интервью Особое мнение

Геннадий Зюганов гость: Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Мы должны после выборов прийти с реальной программой вывода ее из кризиса, а не со скандалами, грязью и мерзостью…

5 182 6 19553 23.01
#слушать 41:43 8читать ;смотреть $скачать 9.6 МБ
Kвыборы, кпрф, общество, государство, партии, видео
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Безработица избирателей «Забастовка избирателей» — это прямая борьба со всеми другими кандидатами в президенты, кроме Путина. По отношению к обществу это борьба максимально эгоистическая и минимально альтруистическая…

5 387 6 25319 26.01
Kполитика, власть, выборы-2018, навальный, оппозиция, общество, мнения
Блоги

Владимир Мединский: Есть нравственная граница между критическим анализом истории и глумлением над ней Минкультуры обращало внимание прокатчика и на крайнюю неуместность в принципе выхода подобной картины. Но это всё — вопросы морали. А есть закон, которым мы руководствуемся…

5 352 6 24950 24.01
Kполитика, кино, общество, искусство, мнения
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

Вклад в публичное унижение страны Заставят унизиться и ползти на коленях персонально каждого из вас, одевших «нейтральную» форму, а вместе с вами – всех тех, кто сражался и зарабатывал спортивную славу страны…

5 246 6 19087 29.01
Kолимпиада-2018, спорт, общество, рф, мнения
Блоги

Один Высоцкий

Высоцкий. Глава 95. Гул затих. 99 секунд Всем было просто страшно. Алла Демидова писала, что «так гениально Володя не играл ни до, ни после». Высоцкий мог умереть каждую секунду, и никто не знал, чем все это закончится…

5 190 6 15481 27.01
Kвысоцкий, творчество, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Навальный транслирует позицию людей, которые прекрасно знают, что Путин очень хорош для России…

5 82 6 7088 29.01
#слушать 37:14 8читать ;смотреть $скачать 8.5 МБ
Kполитика, выборы-2018, власть, видео, передачи
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

На «Смерть Сталина»... По количеству убиенных, да, Сталин и Гитлер — близнецы-братья. Один уничтожал свой народ, другой все остальные. Но ставить Сталина и Гитлера на одну доску — это политтехнология, направленная против нашей страны…

5 95 6 8785 25.01
Kсталин, история, кино, политика, власть, искусство, мнения
Голосование
Вы ощущаете, что против России ведется информационная война?
5 58 6 5885 26.01
Блоги

«Ни по одному из критериев я не мог оказаться в списке недопущенных до Олимпийских игр» Открытое письмо Виктора Ана к президенту МОК Томасу Баху…

5 199 6 20194 26.01
Kспорт, олимпиада-2018, допинг, события
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

«Смерть Сталина» — плохо, «изгнать евреев из РПЦ» — хорошо?» Важно не забывать о том, какие тексты размещает Поляков на сайте своей «Литературной газеты»...

5 94 6 18656 23.01
Kкино, минкульт, рпц, общество, мнения
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

«Извращенный» референдум Выяснилось, что оппозиционер Дмитрий Гудков горячо поддерживает перенос памятника Ленину. Как он пишет на своей странице в Фейсбуке, «это такая уродливая советская статуя на огромном постаменте»...

5 171 6 17432 27.01
Kполитика, история, дискуссии, мнения

Популярное за неделю

Новости

Информатора ВАДА Григорий Родченков, выступит сегодня с новыми разоблачениями в адрес России Бывший глава московской лаборатории обвиняет Владимира Путина в причастности к допинговому скандалу на играх в Сочи

5 44 6 30531
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Выяснилось, что «белая лебедь российского протеста» оказалась на проверку склеенной из обыкновенной ваты. Зачем она так легко себя сдала, и зачем вообще было делать эту глупость…

5 130 6 163194 24.01
#слушать 50:09 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, сетевизор, передачи
Голосование

5 86 6 30508 28.01
Блоги

Елена Исинбаева: Я скажу то, что вас удивит Давайте, взявшись за руки, стиснув зубы, пройдём эти испытания, и все вместе возрадуемся 25 февраля 2018 года во время закрытия ОИ окончанию этой допинговой эпопеи…

5 467 6 166272 25.01
Kолимпиада, допинг, рф, спорт, мнения
Блоги

+ «Забастовка избирателей»: Москва. Хроника событий «Забастовка избирателей»: Москва. Хроника событий Акция прошла под пристальным вниманием полиции…

5 477 6 150738 28.01
8читать ;смотреть
Kнавальный, митинги, акции, политика, выборы, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6650060
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3263944

Сегодня в эфире