В так называемый «Кремлевский доклад» попало практически все руководство страны, за исключением президента
В так называемый «Кремлевский доклад» попало практически все руководство страны, за исключением президента, и главы всех крупнейших госкомпаний и банков. Всего в списке 210 человек. В нем перечислены имена людей, приближенных к Владимиру Путину.
Среди фигурантов списка глава администрации президента Антон Вайно, его заместители Сергей Кириенко и Алексей Громов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, помощник президента Владислав Сурков, премьер Дмитрий Медведев и 22 министра его Кабинета.
Соответствующий документ Минфин США представил в Конгрессе. Как сообщалось ранее, попадание человека в список не означает, что Соединенные Штаты автоматически введут против него санкции, однако риск попасть под санкции для этих людей возрастает.
В «Кремлевском докладе» есть фамилии, которые вызывают удивление, но в целом список очень точный. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал политик Алексей Навальный.
Минфин США отнес к числу российских олигархов всех бизнесменов, чье состояние превышает миллиард долларов. Об этом говорится в предисловии к докладу ведомства. Помимо опубликованного открытого списка Минфина, также составлен секретный доклад. В него могли войти бизнесмены, чье состояние не превышает миллиард долларов.
Комментарии51
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sasass 30 января 2018 | 09:34
Президент может попасть после выборов , если победит....))))
skolzki 30 января 2018 | 09:38
sasass: Короче очередной пук ,типа А МЫ ВАС ПРОЧИТАЕМ В ДОКЛАДЕ ,бугагага , от амерские дебилы то , можно подумать они теперь там чьи то счета найдут ... ИДИОТЫ одним словом )))) Хомам то какой облом,обломище , тут уже сегодня собирались ключи от Москвы амерскому послу сдавать))))))))))))))))))) ЗОМЫ , ТЕПЕРЬ ТОЖЕ ПРО СЧЕТА ЗА ГРАНИЦЕЙ НАШ ЧИНОВНИКОВ РАССКАЗЫВАТЬ БУДЕТЕ или СШУ ВАМ ОБЛОМ УСТРОИЛО и вы хитрых чинуш за идиотов считаете ?????)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
her 30 января 2018 | 09:44
В так называемый «Кремлевский доклад» попало практически все руководство страны, за исключением президента
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Запомните эти имена, это они грабят Россию. :-)
skolzki 30 января 2018 | 09:46
her: Иди донать наврального дурик, там человек в шоке и трансе от вашей диванной поддержки , платят вам платят бабло , а результата ноль , приходится вон теперь доклады читать , бугагага )))))))))))))))))))))))))))))))))))
varangian2011 30 января 2018 | 09:56
her: За исключением разве что Касперского. )
ivorytower 30 января 2018 | 09:44
Что можно сделать с этим докладом? Только подтереться.
dirizhabli 30 января 2018 | 09:56
ivorytower: Подтереться списком воровской кодлы - очень верное решение. При этом будьте весьма осторожны и не повредите анус.
varangian2011 30 января 2018 | 09:59
ivorytower: Если все время сидеть в России, и все свои деньги держать в России, тогда да - им можно подтереться. Но никто из этих людей свою благополучную старость с Россией не связывал
ivorytower 30 января 2018 | 10:02
varangian2011: /Но никто из этих людей свою благополучную старость с Россией не связывал/
Ссанина, так чисто на вскидку, Матвиенко 68 лет. Вот сча, как только стукнет 70, так и поедет жить за границу. Лучшие годы жизни, так сказать, проведет вне России.
evgolius7 30 января 2018 | 10:01
ivorytower:
Дорогуша...когда в стране не станет туалетной бумаги будешь подтираться газетой "Правда Путина"
vilingrad 30 января 2018 | 10:02
skolzki: Сейчас шестеркам и пропагандонам стоит умерить вой "про пиндосов". Как бы и самим не попасть в дополнительный список. Но тебе хряк ничего не грозит. Пайка, кислый гонорар от Пригожина и койка обеспечены. Печально, что скоро и вы, шестерки, станете не нужны. Но какое-то время еще поживешь на казенных хлебах:)
dr_alfalcon 30 января 2018 | 10:02
skolzki: Видя тот факт,что даже такой быдлоган как ты в истерике, не говоря уже о реальных владельцах ворованных миллиардов ,волей не волей, но начинаешь понимать,что ребята все сделали четко и верно.
vezdehod 30 января 2018 | 09:40
В так называемый «Кремлевский доклад» попало практически все руководство страны, за исключением президента
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Его оставили на "Закуску", а - пока пусть страдает и готовится к очередной инаугурации.
georg100 30 января 2018 | 09:46
Операция «табакерка» началась!
comanchero 30 января 2018 | 10:07
georg100: При их любимом Сталине подобный список стал бы сразу расстрельным.
ivorytower 30 января 2018 | 09:46
vezdehod: Последняя надежда стремительно вымирающих и исчезающих, как явление «украинских патриотов» – это майдан в России. Больше им в этой жизни надеяться не на что. Поэтому они изо всех сил топят в соцсетях за Мальцева, Навального, Собчак, Гиркина и Грудинина (прикидываясь доярками из Краснодара, ткачихами из Иваново, самарцами, воронежцами, туляками, сибиряками и даже ненавистными им коммунистами). Правда, плохое знание русского языка, привычка к суржику и слова типа «Рашка», «Путлер» и «Масквабад» их выдают.
russianfromdonetsk 30 января 2018 | 10:04
ivorytower: плохое знание русского языка
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Странно, как правило плохой русский это признак ватника. Но это связано не с этнической принадлежностью, а скорее с общим уровнем развития рашкоЫмперцев.
mikhail_spb_ 30 января 2018 | 09:34
Теперь шушере, перечисленной в списке, предстоит ещё теснее сплотиться вокруг нацлидера.
Не побегут же они на Запад сдаваться!
odobryam_s 30 января 2018 | 09:37
mikhail_spb_: Ога. Вот и один "сенатор", который предпочел французский суд и возможную отсидку в тюрьме жизни в России не даст соврать....
soldat777 30 января 2018 | 09:47
mikhail_spb_: mikhail_spb_: А тебе то, только и остаётся, прислонить свой зад к парапету набережной и смотреть на невский лёд. Вот за кого меньше всего переживаю, так это за этих ребят из списка.
belovnikita 30 января 2018 | 09:57
mikhail_spb_: некоторые побегут, думаю, уже и сотрудничают
olegleon 30 января 2018 | 09:34
как вовремя этот доклад вышел. теперь можно спокойно забыть про провал акции Навального и даже не вспоминать его )))
vezdehod 30 января 2018 | 09:45
olegleon:
как вовремя этот доклад вышел. теперь можно спокойно забыть про провал акции Навального и даже не вспоминать его )))
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Действительно...Хороший подарок к 18 марта преподнесли США нашему царю батюшке - можно спокойно пропустить это мероприятие.
georg100 30 января 2018 | 09:49
vezdehod: Что-то мне подсказывает что, через пару-тройку недель Алексей Навальный выпустит очередной фильм "Вован-тамбовский".
odobryam_s 30 января 2018 | 09:34
Незаменимый принял страну в "Большой восьмерке", довел до попадания в позорные "санкционные списки" и "выступления под нейтральным флагом" на Олимпиаде, а все никак не угомонится.... С чем же он оставит Россию?
alle_op 30 января 2018 | 09:45
odobryam_s: "С чем же он оставит Россию?"
А он собирается оставить Россию?
Он собирается Россию с собой забрать. А остальная кремлядь к тому времени собирается из России смотаться.
ginbin_ 30 января 2018 | 10:06
odobryam_s: С скрепами духовными, более русскому мужику не надо.
kara 30 января 2018 | 09:35
Важнее кого нет! Как они докажут, почему их не включили?
Набиулина, Чубайс, Дантверт. Может их ждет американская награда?
odobryam_s 30 января 2018 | 09:39
kara: Очередная, что ли? Да у них, небось, у всех уже полный "иконостас" таких наград! И место на Арлингтонском кладбище, как героическим агентам-диверсантам тоже обеспечено....
andrew_sc 30 января 2018 | 10:01
kara: Там есть еще и секретный список. Кого не видите в этом, вполне может оказаться во втором.
krestianin_067rus Михаил Никитин 30 января 2018 | 09:38
Всех агентов Госдепа перечислили! Выдали агентуру! Один Путин за Россию!
gregor 30 января 2018 | 09:38
Подумаешь ... списки ,смиски ........ .
Не страшно . Пенсионеры ,инвалиды , дети ,старики , образование , здравоохранение ..... всякие там лекарства , поликлиники ,больницы ........ возместят , всем Путинским ворам и жуликам , все их убытки от санкций .
Уверен 86 % уже одобрямс и выделит из своих сбережений суммы для попавших в список санкционный . .... Российские воры и жулики не виноваты ,виноват Обама .
skolzki 30 января 2018 | 09:43
gregor: Чё с тебя голодранца взять то , я думаю убытки возместят за счет амерского бизнеса ПЕРВОЙ ПАДЕТ ПЕПСИ КО , которая в России зарабатывало порядка двух ярдов , следом нефтянка пойдет амерская , ну а в конец форд заберем, 35 ярдов сшувских денег из России уходило , так что есть че забрать , спи хома спокойно и кушай лекарства )))))))))))))))))))))))))))
mihail1954 30 января 2018 | 10:00
skolzki: Забирайте форд.Вообще в мороз не заводится.)))
piter_ug 30 января 2018 | 09:39
Почти по Митяеву:
«Как здорово, что все вы здесь, сегодня собрались!»
morozovamaria 30 января 2018 | 09:42
Раз военное и политическое давление на Россию не приносит должного результата, на Западе сделали ставку на экономическую конфронтацию. А в идеологическом плане, как верно заметил лидер эсеров Сергей Миронов, главной мишенью для Запада является действующий Президент РФ Владимир Путин - лидер, который целенаправленно действует в русле геополитических интересов России.
nestormihnenko 30 января 2018 | 09:54
morozovamaria: "...как верно заметил лидер эсеров Сергей Миронов Путин-лидер, который целенаправленно действует в русле геополитических интересов России."
Один лидер непонятно чего заметил, что второй лидер действовал в собственных интересах, ибо первый лидер ранее утверждал, что второй лидер-это и есть Россия.
ha12raz 30 января 2018 | 09:42
А кто же белая ворона.....кто не вор ?
Наверно, случайно не попали, не воров там не может быть
svirepyi_gary 30 января 2018 | 09:42
• Администрация Президента Российской Федерации.
Уважаемые русскоязычные россияне!
Несмотря на героические усилия Администрации Президента РФ так и не удалось сформировать «Счастливый образ будущего для россиян в 2018-2024 году».
Но не следует впадать в отчаяние.
30 января власти в США опубликовали полный пофамильный список счастливых россиян и членов их семей. Вся деятельность президента В.В.Путина в 2018-2024 г.г. будет направлена на обеспечение для них этого будущего.
vasya_von_smetankin 30 января 2018 | 09:43
Накрыли шоблу.
prostoykak000 30 января 2018 | 09:54
Чему радуемся, д.у.р.и.к.и? Вы хоть понимаете, что это война?
Я уж не говорю про то, что достанется всем, в том числе и вам, потому что лес рубят, щепки летят.
Эти 210 человек не дворники рядовые. Они возглавляют организации, в которых вы все работаете.
А еще это удар не только по нашему капитализму, но и по тем, кто с ними сотрудничает из иностранцев.
Вывод-то очевидный - демократическая партия и Хиллари совсем без тормозов, если бьёт по всем, лишь бы больнее было Трампу. Но фиг с ними, главное, что мы все пострадаем.
alle_op 30 января 2018 | 10:02
prostoykak000: Не надо было путаясь в сладких слюнях, бежать на выборы кгбешника.
bekipp 30 января 2018 | 10:05
prostoykak000: посеешь сорняки - получишь сорняк. Посеешь войну - её и получишь. Мы просто заложники, молчаливые, ленивые заложники.
elen_starikova 30 января 2018 | 09:54
Почти все фигуранты «доклада» уже упоминались в предыдущих санкционный списках США, кроме, пожалуй, Медведева. А вот то, что в него включены верный служака-западник Греф и милашка Авен, который даже с «РосОборонСервисом» прервал отношения, лишь бы отмазаться, это неплохо. Пусть поймут наконец, что в обстановке гибридной войны между струйками не пробежать!
noxepy_1488 30 января 2018 | 09:55
Нет Чубайса, нет Набиулиной, Кудрина и Голиковой. Какие еще нужны аргументы для немедленной ликвидации этих личностей? Или у нас не тридцать восьмой кот?
macsimus001 30 января 2018 | 09:57
Список будет неполным если в нем не будет соловьиный помет с его виллой в Италии.)))
lev62 30 января 2018 | 09:57
Сейчас Путин опять скажет что-нибудь трогательное типа а вы докажите что...
len56 30 января 2018 | 09:58
Да,результаты правления радуют.
Теперь от П. будут шарахаться,как от прокажённого!
А "народу"-ему что?...Опять выберут. ДАЁШЬ!!!
gramotei 30 января 2018 | 09:59
ТАК А ГДЕ ДЕНЬГИ ЗИН???!!!
comanchero 30 января 2018 | 10:04
Всё-таки молодец, Вовчик, что часть миллиардов на нищих-дружков-артистов записал. Не нашлось им в списке места.
С олигархами всё понятно, с политичиским руководством страны всё понятно. А вот дружков нет...
mjau 30 января 2018 | 10:06
Не действуйте Путину на нервы! Он не железный. Как психанет! И уже не по Воронежу вдарит...