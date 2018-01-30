В так называемый «Кремлевский доклад» попало практически все руководство страны, за исключением президента, и главы всех крупнейших госкомпаний и банков. Всего в списке 210 человек. В нем перечислены имена людей, приближенных к Владимиру Путину.

Среди фигурантов списка глава администрации президента Антон Вайно, его заместители Сергей Кириенко и Алексей Громов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, помощник президента Владислав Сурков, премьер Дмитрий Медведев и 22 министра его Кабинета.

Соответствующий документ Минфин США представил в Конгрессе. Как сообщалось ранее, попадание человека в список не означает, что Соединенные Штаты автоматически введут против него санкции, однако риск попасть под санкции для этих людей возрастает.

В «Кремлевском докладе» есть фамилии, которые вызывают удивление, но в целом список очень точный. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал политик Алексей Навальный.

Минфин США отнес к числу российских олигархов всех бизнесменов, чье состояние превышает миллиард долларов. Об этом говорится в предисловии к докладу ведомства. Помимо опубликованного открытого списка Минфина, также составлен секретный доклад. В него могли войти бизнесмены, чье состояние не превышает миллиард долларов.