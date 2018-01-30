С мыса Канаверал во Флориде сегодня стартует ракета Falcon 9 со спутником Люксембурга

Посетить запуск планируют первые лица страны.

Спутник GovSat-1, который планируют сегодня отправить на орбиту, был создан при участии спутникового оператора SES и правительства Люксембурга. Он предназначен для использования как гражданскими, так и военными структурами. Посмотреть на запуск в США в составе делегации прилетят Великий герцог Люксембурга Анри и премьер-министр страны.

Как отмечает портал Naked Science, этот запуск имеет огромное значение для разработчика ракеты Falcon-9 – компании SpaceX. В случае успешного вывода спутника на орбиту она не просто подтвердит эффективность носителя, но и продемонстрирует свои возможности перед испытаниями Falcon Heavy. SpaceX возлагает большие надежды на новую ракету-носитель сверхтяжелого класса – пока это самое сложное и дорогое детище компании.

Старт Falcon Heavy намечен на 6 февраля.