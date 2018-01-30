С мыса Канаверал во Флориде сегодня стартует ракета Falcon 9 со спутником Люксембурга
Посетить запуск планируют первые лица страны.
Спутник GovSat-1, который планируют сегодня отправить на орбиту, был создан при участии спутникового оператора SES и правительства Люксембурга. Он предназначен для использования как гражданскими, так и военными структурами. Посмотреть на запуск в США в составе делегации прилетят Великий герцог Люксембурга Анри и премьер-министр страны.
Как отмечает портал Naked Science, этот запуск имеет огромное значение для разработчика ракеты Falcon-9 – компании SpaceX. В случае успешного вывода спутника на орбиту она не просто подтвердит эффективность носителя, но и продемонстрирует свои возможности перед испытаниями Falcon Heavy. SpaceX возлагает большие надежды на новую ракету-носитель сверхтяжелого класса – пока это самое сложное и дорогое детище компании.
Старт Falcon Heavy намечен на 6 февраля.
Комментарии9
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andrey72t 30 января 2018 | 09:15
хоть бы у них все получилось.
Не хочу слышать ржачь наших ведущих с тв.
olegleon 30 января 2018 | 09:29
andrey72t: 1. для этого достаточно их не смотреть.
2. ржач бывает только тут, если российская ракета падает.
3. Вы лично много ржача слышали, например, при падении шаттла Колумбия?
ivorytower 30 января 2018 | 09:31
Последние пуски банкрота Макса.
grossalex022018 30 января 2018 | 09:46
ivorytower: На улице потеплело, расширившийся лом в жопе на мозг давит ? Охладись !!!
kokeshi 30 января 2018 | 09:25
Удачи.
sasass 30 января 2018 | 09:36
Наверняка там будет и Рогозин - будет перенимать опыт и слюни глотать...)))
ivorytower 30 января 2018 | 09:51
sasass: Да, распилы гос бюджета у Макса такие, что Рогозину и не снились.
vezdehod 30 января 2018 | 09:54
ivorytower:
Да, распилы гос бюджета у Макса такие, что Рогозину и не снились.
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НЕДОУМОК...Хозяин сам у себя ничего не ворует и не "пилит" - как хряк Рогозин.
ivorytower 30 января 2018 | 10:06
vezdehod: Последняя надежда стремительно вымирающих и исчезающих, как явление «украинских патриотов» – это майдан в России. Больше им в этой жизни надеяться не на что. Поэтому они изо всех сил топят в соцсетях за Мальцева, Навального, Собчак, Гиркина и Грудинина (прикидываясь доярками из Краснодара, ткачихами из Иваново, самарцами, воронежцами, туляками, сибиряками и даже ненавистными им коммунистами). Правда, плохое знание русского языка, привычка к суржику и слова типа «Рашка», «Путлер» и «Масквабад» их выдают.