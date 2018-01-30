Международные правозащитные организации выпустили ролик в поддержку главы чеченского Мемориала Оюба Титиева
Они считают, что правозащитники преследуют в рамках сфабрикованного дела.
Оюба Титиева обвиняют в хранении наркотиков. Правозащитник арестован. Глава республики Рамзан Кадыров публично назвал его наркоманом. Титиев говорит, что наркотики ему подбросили полицейские.
Комментарии5
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boris_kiril 30 января 2018 | 09:17
Не "правозащитники преследуют", а "ПРАВОЗАЩИТНИКА" преследуют. Редакторы, ну нельзя же допускать такие ляпы, которые искажают смысл сообщения.
olegleon 30 января 2018 | 09:41
boris_kiril: это, к сожалению, стало нормой на Эхе в последнее время.
olegleon 30 января 2018 | 09:24
"Титиев говорит, что наркотики ему подбросили полицейские. "
интересно, а кто-нибудь, кого ловят с наркотой, говорит, что это его наркотики и он их перевозит?
ivorytower 30 января 2018 | 09:34
А где были эти правозащитные организации, когда сышыасты сфабриковали дело против летчика Ярошенко?
skolzki 30 января 2018 | 09:50
В ролике они косяк забвают в поддержку или как????))))