Международные правозащитные организации выпустили ролик в поддержку главы чеченского Мемориала Оюба Титиева

Они считают, что правозащитники преследуют в рамках сфабрикованного дела.

Оюба Титиева обвиняют в хранении наркотиков. Правозащитник арестован. Глава республики Рамзан Кадыров публично назвал его наркоманом. Титиев говорит, что наркотики ему подбросили полицейские.