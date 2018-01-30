Более двухсот человек из окружения Владимира Путина включены в так называемый «Кремлёвский доклад»
Более двухсот человек — руководители страны – все за исключением самого президента и крупнейшие бизнесмены из окружения Владимира Путина включены в так называемый «Кремлёвский доклад».
Практически всё политическое руководство страны оказалось в докладе. Это премьер Дмитрий Медведев, его первый зам Игорь Шувалов и другие заместители, а также как уточняет РБК все российские министры. В том числе глава МИДа Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. В так называемом «кремлёвском докладе» фигурируют председатели обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Компанию им составило руководство администрации президента. Это и глава Антон Вайно, и его первые замы Алексей Громов и Сергей Кириенко. И пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков, а также помощники президента Владимир Кожин и Владислав Сурков. В докладе также включён мэр Москвы Сергей Собянин и глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Всего в список попали 114 руководителей государства. Среди крупных бизнесменов в докладе фигурируют руководители крупнейших российских компаний и состоятельные бизнесмены. Это Игорь Сечин и Алишер Усманов, братья Аркадий и Борис Ротенберги, Пётр Авен и Сулейман Керимов. Бизнесменов в списке 96. Против всех кто оказался в так называемом «кремлёвском докладе» автоматически санкции не вводятся, подчеркнули в Минфине США. Документ составили в соответствии с законом, который направлен на ужесточение мер против России. Он был подписан президентом Трампом летом прошлого года.
В «кремлевском докладе» также и ведущий российский разработчик систем информационной безопасности Евгений Касперский. На Западе его подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.
Тем временем агентство РИА Новости сообщает, что в еще один, секретный так называемый «Кремлевский доклад» могут войти менее высокопоставленные чиновники" и предприниматели с состоянием менее миллиарда долларов. Об этом агентство сообщает со ссылкой на Минфин США.
Комментарии55
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mikhail_spb_ 30 января 2018 | 09:07
Всех поименованных в этом списке - к стене позора!
qroswen 30 января 2018 | 09:07
Отличная новость! "Лучшие люди города" будут забанены! Ура
yrich040 30 января 2018 | 09:16
Надо обратить особое внимание к тем,кого не внесли в список Путина!!
Это со 100% уверенностью национал предатели нашего государства!!!!
Спасибо пиндосам,что выявили своих агентов!
drtomsky 30 января 2018 | 09:24
yrich040: Путина не внесли.
vaka257 30 января 2018 | 09:25
drtomsky: Лаврова...
vasilevich58 30 января 2018 | 09:30
Надеюсь, следующим будет список депутатов Госдумы в полном составе с чадами и домочадцами!
ivorytower 30 января 2018 | 09:36
vaka257: Укрочукча не читатель, укрочукча писатель. Лаврова внесли. Впрочем, этот доклад очень даже кстати накануне выборов. Можно составлять целые списки невъездных пиндосов, которые могли бы устраивать провокации во время выборов. Чем меньше пиндосов, тем честнее выборы. Это показал 1996 год.
ostapbey 30 января 2018 | 09:42
drtomsky: . Если несколько крыс поместить в железную бочку и не кормить и не поить, то через какое-то время одна из крыс...
Даааже!!!!!!
zor 30 января 2018 | 09:47
"Путина не внесли"
drtomsky: А чо его вносить? Его пора уже выносить.
sim202_ 30 января 2018 | 09:28
yrich040:
///Надо обратить особое внимание к тем,кого не внесли в список Путина!!
Это со 100% уверенностью национал предатели нашего государства!!!! ///
Молодец! Хорошо, что обратил внимание!
№1 в списке - сам Путин В.В. ...
dedmazay007 30 января 2018 | 09:35
yrich040: это 140 миллионов жителей России. Это их ты называешь национал предателями? Ну и дрянь же ты пригожинская подстилка! Впрочем это хорошо ,что тупые коменты выдают вас деградантов и провакаторов
Ацамаз Лолаев 30 января 2018 | 09:48
yrich040:
Бортникова не внесли ))
zax Александр Владимирович Захаркин 30 января 2018 | 09:22
mikhail_spb_: ваш позор не задевает их: тела, души, и счёта...
sim202_ 30 января 2018 | 09:30
zax:
Душа истинного патриота хранится на счетах "Bank of Ameriсa"...
neburzhui 30 января 2018 | 09:23
Милости просим в ТОВАРИЩИ по списку ! Господа хорошие. Перекуём в настоящих ПАТРИОТОВ !
;-))))))))))))))))))
neburzhui 30 января 2018 | 09:26
Буду ходатайствовать перед Грудининым , после избрания его президентом, об установке памятника товарищу Трампу в центре Москвы !
:-))))))))))))))))
alexkaramislov 30 января 2018 | 09:08
А что плохого в том что отныне патриоты будут патриотами не на словах а на деле
alexkaramislov 30 января 2018 | 09:21
odobryam_s: Врятли патриотов устроят компенсации фантиками сыр из пальмового масла и засанные отели краснодарского края...отбери у них Ниццу...быстро завоют.
ivorytower 30 января 2018 | 09:39
odobryam_s: Последняя надежда стремительно вымирающих и исчезающих, как явление «украинских патриотов» – это майдан в России. Больше им в этой жизни надеяться не на что. Поэтому они изо всех сил топят в соцсетях за Мальцева, Навального, Собчак, Гиркина и Грудинина (прикидываясь доярками из Краснодара, ткачихами из Иваново, самарцами, воронежцами, туляками, сибиряками и даже ненавистными им коммунистами). Правда, плохое знание русского языка, привычка к суржику и слова типа «Рашка», «Путлер» и «Масквабад» их выдают.
ostapbey 30 января 2018 | 09:45
ivorytower: принимаем ставки!!!!
Кто сумеет круче Пуитна устроить России кРАСНУЮ пЛОЩАДЬ??
По колени безсмысленно и безпощадно???
Даже!!!
jupiter77 30 января 2018 | 09:17
alexkaramislov: надень чистые трусы. потому шо свято
zax Александр Владимирович Захаркин 30 января 2018 | 09:27
alexkaramislov: настоящих патриот должен постоянно сравнивать ВСЕ аспекты жизни у ЗЛОВРЕДНОГО запада и великой РФ, а так как это невозможно без нахождения в теме и жизни запада, патриот вынужден: проникать, жить, и благоденствовать на западе, превозмогая отвращение ...
alexkaramislov 30 января 2018 | 09:53
zax: И давятся бедные черной икрой
и рябчик в глотке застрял буржуазный
и доллары тоннами давят отважных
героям теперь не вернуться домой
odobryam_s 30 января 2018 | 09:11
У кого-нибудь, думаю, табакерка найдется....
piter_ug 30 января 2018 | 09:17
odobryam_s: //У кого-нибудь, думаю, табакерка найдется....//
Типо-олигархи, а мастерскую по производству табакерок открыть не могут!)
gavrikoff2007 30 января 2018 | 09:12
Чекистский блокчейн.
igor20012 30 января 2018 | 09:13
Список отличный, но не полный: чайки и его сыночков там нет, а сколько он натворил ! Многим далеко до этой своло-и !
igor20012 30 января 2018 | 09:16
igor20012: Кстати: очень хорошо, что воров наконец-то назвали ворами, а не "элитой".
tag188 30 января 2018 | 09:20
igor20012: Есть там Чайка, под номером 86 в списке.
hello_kiddy 30 января 2018 | 09:24
igor20012: чайка там есть: папаша-старпёр, а птенцы паравозом, бай дефолт...
efilika 30 января 2018 | 09:15
Да это просто праздник какой-то!
zztop1960 30 января 2018 | 09:16
Опущенная федерация
tag188 30 января 2018 | 09:16
Мои искренние поздравления попавшим в список настоящим патриотам.
zax Александр Владимирович Захаркин 30 января 2018 | 09:20
ЯВНАЯ КЛЕВЕТА
ибо, Логические необходимо, что
не все они воруют только доллары!
pily 30 января 2018 | 09:20
Молодцы америкосы хоть они заставят этих лживых патриотов вернуть в России хотя бы часть уворованных у народа денег.
natogrek 30 января 2018 | 09:31
pily: "Молодцы америкосы" //// Не только. Внутренние расследования сыграли не малую роль
kara 30 января 2018 | 09:21
а где Чубайс?
avk7874 30 января 2018 | 09:25
НА-КО-НЕ-ЦТО, скоро и Европа подтянется, вот мы и посмотрим на патриотизм, когда яхту да денежку отнимать станут. Да ещё не приведи Господи на Родину депортируют.
stas_russkiy 30 января 2018 | 09:26
Welcome to родная обитель...
elen_starikova 30 января 2018 | 09:27
Доклад ни о чем. Такое впечатление, что его разработчики долго не думали, а тупо прошлись по телефонной книге администрации президента.
Что касается других чиновников, то удивило лишь попадание в список Медведева, на которого составители этого перечня взяли информацию от Браудера, что ли? А на Мутко от кого, от Родченкова? Те ещё источники, причём на обоих заведены в России уголовные дела. Короче, глупость несусветная.
Список «олигархов» вообще анекдот, поскольку включает в себя предпринимателей и бизнесменов, оторванных Путиным от реальной власти ещё со времён его борьбы с «семибанкирщиной».
Абрамович, Потанин, Авен - типичные олигархи эпохи Елицина, когда фактически руководили страной, сплетясь с «семьей», почему они вдруг сегодня попали в список «приближенных к Путину», могла бы объяснить разве что госпожа Псаки.
А Ротенберги и Тимченко вообще переходят из одного списка в другой, начиная с 2014 года.
Да, я большего ждала. Надеялась на качественную работу заокеанских шерлоков холмсов, а получился ПШИК.
dedmazay007 30 января 2018 | 09:39
elen_starikova: Всю ночь методичку штудировала или экспромтом свою глупость выложила?
ostapbey 30 января 2018 | 10:05
elen_starikova: эх дурочка.. Ты подумай где будешь ХАРЧЕВАТЬСЯ!!
Пригожина то тоже ТЮ ТЮ!!
Даже))))
askol2016 30 января 2018 | 09:30
Допонтовался Путин, домахался своими короткими ручонками. Опустили его и разместили у паРАШИ.
elen_starikova 30 января 2018 | 09:41
askol2016: Про парашу ты со знанием дела. Сиживал, дурилка?
ostapbey 30 января 2018 | 09:48
elen_starikova: Еле оторвались от параши, Сразу после знатока параши Януковича! Он же ТРИЖДЫ парашный президент россии..
А теперь Янык поселён на месте ПМЖ. И пожизненно в параше
Даже
kuz_sib 30 января 2018 | 09:30
мало.
ostapbey 30 января 2018 | 09:51
. А вот даже русский народ знает, что если несколько крыс поместить в железную бочку и не кормить и не поить, то через какое-то время ОДНА, оставшаяся из крыс...
такоооое учудит!!!!
Что аж даже!!
dekadik 30 января 2018 | 09:32
а кто не попал тот агент Госдепа...
snagging 30 января 2018 | 09:34
Сегодня их детки будут в Инстаграме. И рассказывать нам с Запада, какие они патриоты и как им тяжело обустраивать Россию.
duni 30 января 2018 | 09:34
Замечательно! Теперь все свое время эти люди отдадут на пользу отечества, а не развлечения за рубежом. Все их деньги будут инвестированы в импортозамещение. Замечательно!
xdc 30 января 2018 | 09:35
Список банды Путина !
sasass 30 января 2018 | 09:42
Это очень плохо - они все в закон вошли ,а законы пиндосы отменяют очень плохо......
sasass 30 января 2018 | 09:50
Памфилову наверняка тоже включат -по результатам выборов она там окажется ....
sasass 30 января 2018 | 09:56
Все это очень здорово аукнется и по народу - Россию в целом хотят свалить в прошлый век со всеми атрибутами и потрохами ....)))
clara 30 января 2018 | 10:02
Пожалуйста, наймите корректора или редактора!