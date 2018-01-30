Более двухсот человек из окружения Владимира Путина включены в так называемый «Кремлёвский доклад»

Более двухсот человек — руководители страны – все за исключением самого президента и крупнейшие бизнесмены из окружения Владимира Путина включены в так называемый «Кремлёвский доклад».

Практически всё политическое руководство страны оказалось в докладе. Это премьер Дмитрий Медведев, его первый зам Игорь Шувалов и другие заместители, а также как уточняет РБК все российские министры. В том числе глава МИДа Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. В так называемом «кремлёвском докладе» фигурируют председатели обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Компанию им составило руководство администрации президента. Это и глава Антон Вайно, и его первые замы Алексей Громов и Сергей Кириенко. И пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков, а также помощники президента Владимир Кожин и Владислав Сурков. В докладе также включён мэр Москвы Сергей Собянин и глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Всего в список попали 114 руководителей государства. Среди крупных бизнесменов в докладе фигурируют руководители крупнейших российских компаний и состоятельные бизнесмены. Это Игорь Сечин и Алишер Усманов, братья Аркадий и Борис Ротенберги, Пётр Авен и Сулейман Керимов. Бизнесменов в списке 96. Против всех кто оказался в так называемом «кремлёвском докладе» автоматически санкции не вводятся, подчеркнули в Минфине США. Документ составили в соответствии с законом, который направлен на ужесточение мер против России. Он был подписан президентом Трампом летом прошлого года.

В «кремлевском докладе» также и ведущий российский разработчик систем информационной безопасности Евгений Касперский. На Западе его подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Тем временем агентство РИА Новости сообщает, что в еще один, секретный так называемый «Кремлевский доклад» могут войти менее высокопоставленные чиновники" и предприниматели с состоянием менее миллиарда долларов. Об этом агентство сообщает со ссылкой на Минфин США.