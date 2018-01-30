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08:47, 30 января 2018

Родченков утверждает, что Путин причастен к употреблению допинга российскими спортсменами во время игр в Сочи

Бывший глава Московской Антидопинговой лаборатории Григорий Родченков утверждает, что президент Владимир Путин причастен к употреблению допинга российскими спортсменами во время игр в Сочи. Об этом Родченков рассказал в интервью немецкому телеканалу АRD.
По мнению информатора ВАДА, систему употребления допинга в России выстраивалась сверху, поскольку только президент мог задействовать ФСБ.

Комментарии

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golodomor_ce_hohlokost 30 января 2018 | 08:50

Родченков, а тебе в башке мозги на гавно тоже Путин заменил?

(комментарий скрыт)

aleksandr39 30 января 2018 | 09:03

golodomor_ce_hohlokost: Капитан ,ты что забыл про " распятого мальчика " и летчика Волошина ?

perestarok 30 января 2018 | 09:11

aleksandr39: "Капитан ,ты что забыл про " распятого мальчика ""

А Вы забыли про запах зарина в новостях Эха.

vasilevich58 30 января 2018 | 09:24

Нет! Путин, как и Сталин в своё время "ни чего не знал"!
И вообще "ИХТАМНЕТ!"

sbk 30 января 2018 | 09:21

aleksandr39: Он про них не слышал.
А если и слышал, то уже забыл.

(комментарий скрыт)

aleksandr39 30 января 2018 | 09:07

golodomor_ce_hohlokost: Родченков выполнил свой гражданский долг ,то есть " если знаешь о совершенном преступлении ,то должен доложить правоохранительным органам " .

golodomor_ce_hohlokost 30 января 2018 | 09:25

А если Родченков завтра скажет, что ты - педофил, это будет веской причиной для твоего ареста?

ter234 30 января 2018 | 09:56

golodomor_ce_hohlokost: А если Родченков завтра скажет, что ты - педофил, это будет веской причиной для твоего ареста?
________________________________________________________________
Если только скажет- нет. Но если найдут фото и или видеоматериалы, , биологические следы на теле жертвы, странное поведение ребенка после встречи с злодеем, десяток иных косвенных улик- тогда да, педофил, и это веская причина для ареста.

golodomor_ce_hohlokost 30 января 2018 | 10:07

ter234: Почти все российские спортсмены отстранены от участия в ОИ не потому , что у них обнаружен допинг, а потому что они "могли его принимать". Так то российские спортсмены участвуют и побеждают во многих соревнованиях на Западе и тутошние антидопинговые службы "почему-то" не обнаруживали у них допинг. Их тоже Путин купил?

ivfn 30 января 2018 | 09:28

aleksandr39:
То есть донести. МОЛОДЦА!!!

hata_c_krau 30 января 2018 | 09:38

ivfn: То есть разделить ответственность и по возможности предотвратить следующие преступления бесланского палача

laksap 30 января 2018 | 09:54

hata_c_krau: Сэр - вы ..... .
Какие были варианты в Беслане? Плохой и очень плохой.
Вам сидя на диване, и весело попукивающему, всё равно.
Ведь смело стучать по клаве - ваш удел.
Не портите себе карму, она и так уже загажена.

aleksandr39 30 января 2018 | 09:51

ivfn: Просто в России как обычно ДВОЙНЫЕ стандарты .

ankor1942 30 января 2018 | 09:10

golodomor_ce_hohlokost: дано задание первое место любой ценой,и Мудко старался выполнить задание друга,но перестарался

avista__ 30 января 2018 | 09:17

ankor1942: а ведь в суд российская власть на Родченкова не подаёт. Почему? А потому что при попустительстве власти, мягко так скажем, на препаратах делался серый и криминальный бизнес. Те же препараты покупались в Америке, в Канаде. Так что там давно всё известно.

dirizhabli 30 января 2018 | 10:00

ankor1942: У Штирлица нет друзей. Есть только Конституция и неотвратимо надвигающийся ЧЕТВЕРТЫЙ СРОК.

liquidsky__ 30 января 2018 | 08:57

Родченкова давно нет, можно лепить все, что угодно.

platonnekafrin 30 января 2018 | 08:59

Неправда! Никаких стероидов, только натуральный ботокс и нитки золотые!

sg67g 30 января 2018 | 08:59

Гришу несло... Может пронесет, наконец и говна в голове поубавится?

perestarok 30 января 2018 | 09:03

"Родченков утверждает, что Путин причастен к употреблению допинга российскими спортсменами во время игр в Сочи"

За что хозяева платят, то и утверждает. Ничего, вечно его охранять не будут, используют его и бросят и ФСБ до него доберётся. Как Моссад добирается до всех обидчиков евреев. И правильно делает.

ac_dc 30 января 2018 | 09:36

perestarok: Путин причастен
------------------------------------------
-Во, как! Холопы уже стали сомневаться во всемогуществе шефа.
Он же вам всем объяснил, мол Я за все отвечаю
Иль вы допускаете, что ФСБ из-под контроля вышла?

odobryam_s 30 января 2018 | 09:03

"Как говорил один мой знакомы, покойник, я слишком много знал".


"Бриллиантовая рука".

ha12raz 30 января 2018 | 09:04

Только гэбнюк мог отдать приказ остальным гэбнюкам......какие сомнения. ?

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shmuel63 30 января 2018 | 09:32

from_russia_with_boyaryshnik: Конечно, Путин знал. Иначе он вчера не стал бы так демонстративно расширять полномочия Мутко. - Это поощрение за выполнение поставленной Путиным задачи.

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pyci4 30 января 2018 | 10:01

georg580: без тупина

andrey72t 30 января 2018 | 09:13

Госзаказ над спортсменами пичкать химией . точнее без гос программы не провернуть, в таких масштабах.
(Помню ржач дикторов, наши лыжники и без палок первыми добегут)
А теперь -Усе, утираем носы.

protiv777 30 января 2018 | 09:16

Родченков, может хватит пожил. Выбор за тобой - чай, шарф - ванна, старый добрый ледоруб.

vikis.ismagulov 30 января 2018 | 09:21

Радченков - перебезчик и мы ничего хорошего от него не ждем. Предатели были, есть и будут, но хочется чтобы их не было. Тут главное понять то, что и с той стороны есть перебезчики и мы их используем по назначению. Это меня радует. Наша страна переживет. Не такое переживали.

ugas 30 января 2018 | 09:52

vikis.ismagulov: Ваша страна-то все переживет.Главное, чтобы вы пережили...

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ivfn 30 января 2018 | 09:30

briks:
А я все думал ,кто это у меня две грядки с морковкой по осени выдрал. А это оказывается агенты Путина.

kondrakr 30 января 2018 | 09:27

Если того масштаба употребления допинга, на который указывает ВАДА и МОК не было, то Родченков, возможно, и врёт. Но если всё было так и поэтому российские спортивные ведомства глотают обиды и извиняются, то без Путина не обошлось.

zolingen 30 января 2018 | 09:31

Кто бы сомневался,что без указания главстерха проводили бы такую глобальную акцию по дискредитации Российского спорта, да и самой России.

infanterist_bob 30 января 2018 | 09:37

Вот по сути вопроса рассуждать даже не хочется, ибо столько всего уже сказано. Но вот на морду Родченкова посмотреть - и сразу ясно, что гнус редкий...

laksap 30 января 2018 | 09:57

infanterist_bob: Вы бы ещё в его паспорт посмотрели, многое стало бы понятно.

pulalala 30 января 2018 | 09:43

БРЕХНЯ.
Путин за них пИсать в сортир не бегал.
Значит, непричастен.
Все ДЕЛАЛИ САМИ.

vvmihalich 30 января 2018 | 09:47

Акромя закостенелых путиноидов никто в этом и не сомневался

nikmart001 30 января 2018 | 09:49

Тут Родченкову виднее, он же сам говорил, что весь допинг он сам лично из Америки привозил и продавал. Может он и Путина угощал.

dekadik 30 января 2018 | 09:51

Я видел Путин сам лично им в жопы стероиды вкалывал.

dekadik 30 января 2018 | 09:56

Родченков хоть и предатель, но он правильный предатель...и таких как он должно быть больше...

cozy 30 января 2018 | 09:58

А разве это не очевидно с самого начала? Точно так же как отравление Литвиненко - прямой приказ Путина, иначе система не работает

mjau 30 января 2018 | 10:03

Не нервируйте Путина, у него в распоряжении атомные бомбы. Как разозлится! Как бабахнет!

zifirya77 30 января 2018 | 10:04

Интересно, если Родченков заявит, что Путин заказал Кеннеди, ему тоже поверят?:))))

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