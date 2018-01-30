"Родченков утверждает, что Путин причастен к употреблению допинга российскими спортсменами во время игр в Сочи"

Бывший глава Московской Антидопинговой лаборатории Григорий Родченков утверждает, что президент Владимир Путин причастен к употреблению допинга российскими спортсменами во время игр в Сочи. Об этом Родченков рассказал в интервью немецкому телеканалу АRD.

По мнению информатора ВАДА, систему употребления допинга в России выстраивалась сверху, поскольку только президент мог задействовать ФСБ.