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08:46, 30 января 2018

Премьер Дмитрий Медведев и глава МИДа Сергей Лавров включены в так называемый «Кремлевский доклад»

Премьер Дмитрий Медведев и глава МИДа Сергей Лавров включены в так называемый «Кремлевский доклад», который Минфин США представил в Конгрессе. В документе перечислены имена приближенных к Владимиру Путину чиновников и бизнесменов, в отношении которых впоследствии могут быть введены санкции.
Всего в документе фигурируют 210 имен  — это практически все руководство страны за исключением Владимира Путина, а также бизнесмены, чье состояние превышает один миллиард долларов. Среди фигурантов списка Андрей Костин, Герман Греф, Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Владимир Потанин, Аркадий Волож. Кроме того, в докладе фигурирует глава СПЧ Михаил Федотов, — сообщает агентство ТАСС.

Комментарии

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aud 30 января 2018 | 08:48

Путин - единственный честный вор в стране.
И как он при такой уникальной честности может уживаться в этой воровской шайке?
Надо переизбирать. Не выдержит он там.

her 30 января 2018 | 08:52

Премьер Дмитрий Медведев и глава МИДа Сергей Лавров включены в так называемый «Кремлевский доклад»
----------------
Запомните эти фамилии, это враги российского народа, они обокрали Родину. :-)

vasyakirin 30 января 2018 | 08:53

her: Я понимаю , что клептомания не излечима, но на чо этот "список" внутри России деньги потратит?

(комментарий скрыт)

sim202_ 30 января 2018 | 09:22

her: Лаврикову придется для семьи географию менять...

nina_hagen 30 января 2018 | 08:55

aud: \\\Путин - единственный честный вор в стране.
Надо переизбирать. Не выдержит он там.\\\

ха! какого из 6-ти?

olegleon 30 января 2018 | 09:00

aud: ты считаешь американцев идиотами за то, что они не включили Путина в список? может быть они действительно уверены, что он не имеет никакого отношения к Крыму и Донбассу

ostapbey 30 января 2018 | 09:22

Вот когда у крысиного сообщества не остается сомнений, что среди них завелся волк в овечьей шкуре, крысы уходят из этого места. Причем, уходят в ста случаях из ста. Животные словно боятся отравиться флюидами трансформированной крысы. Они уже боятся стать такими же. Инстинктивно чувствует: если их сознание впитает новые установки, возникнет общество без тормозов, общество предателей, общество потребителей. Атмосфера безнравственности разрушит механизм социальной защиты и погибнут все. Дети..любовницы..Виллы с яхтами.
Даже..

Почему крысиное сообщество уходило, почему не могло уничтожить “волка“? В таком поведении тоже есть глубокий смысл. Коллективный разум, которым в данном случае можно считать инстинкт, просчитывал, что в ликвидации примут участие самые сильные особи, элита общества. Кто знает, что с ними будет, когда они вопьются зубами в живую плоть безнравственного собрата. Не заразятся ли сами его порочностью?

Даже крысы не хотят жить в гражданском обществе, построенном на постоянной войне друг с другом, раздирающей единое на множественное.

sim202_ 30 января 2018 | 09:20

aud: Так он же - "в законе", хе-хе...

ugas 30 января 2018 | 09:35

sim202_: Нет еще. Коронация будет 18.03.

gardaratat 30 января 2018 | 09:49

aud:
путлер пропетлял...

kara 30 января 2018 | 08:49

Иларионов своих отмазал?

efilika 30 января 2018 | 09:18

kara: фридман присутствует, зря такие баталии были. Хотя, я бы его действительно не включала.

ufaryudom 30 января 2018 | 08:53

А тех кто не попал в список Кремль начнёт подозревать в лояльности Госдепу.

igor20012 30 января 2018 | 08:54

А как же чайка и его сынки ? У нас же самое честное правосудие в мире ?

ilya_shevkun 30 января 2018 | 09:00

igor20012: так он тоже там, ну а талантливых сынулек дальше добавят

yangpike 30 января 2018 | 08:55

Они думали, Запад оценит мягкость их языков, а Запад их на конюшню!

brocer 30 января 2018 | 08:56

Интересно почему США запретило своим компаниям этих лих обслуживать, а Путин этим лицам обслуживаться в США не запретил? По ТВ уже ясно сказали что там одни враги (в США), однако пока эти враги не послали, все патриоты желали иметь с ними дело.

platonnekafrin 30 января 2018 | 08:57

ОПГГ - добавочное "Г", поскольку государственная

ilya_shevkun 30 января 2018 | 08:58

Вот теперь мы встали с коленн, и твердо стоим на локтях. Успех однозначно.

vlabumur 30 января 2018 | 08:59

А Элла Александровна Памфилова попала в сей список.?

avp235 30 января 2018 | 09:03

vlabumur:
Пока нет, но она активно участвует в конкурсе на включение в список.

ha12raz 30 января 2018 | 09:02

Почему обойден сам Главарь ?

Почему самая главная гнилая рыбья голова не причастна ?.

ostapbey 30 января 2018 | 09:08

"... не ходи по рыбе".. предупреждал Путин своих подельников.
Теперь сам под зюзьгой ходит.
Даже..

ostapbey 30 января 2018 | 09:10

Но помимо зюзьги есть ещё и цапки, шейки валков, трепало и кранец с буферами.

zolingen 30 января 2018 | 09:21

ha12raz: очень разумное решение. Вбить клин

alexkaramislov 30 января 2018 | 09:05

Судя по враждебному списку только Путин и Чайка работатют на госдеп США

(комментарий скрыт)

chapter_2 30 января 2018 | 09:09

Америка, к сожалению, забыла про доверенных лиц В.Путина...

zolingen 30 января 2018 | 09:24

chapter_2: зачем? Они нищие,трясущиеся за себя прихлебы,никакой роли нигде не играющие.

dzinselub 30 января 2018 | 09:10

Этот список ни о чём.Вот если бы арестованы были все счета их родственников,было бы лучше.

comanchero 30 января 2018 | 09:15

Только уточек не трогайте! Уточки- это святое!

xuato 30 января 2018 | 09:33

Держитесь Дмитрий Анатольевич! Украденное Вами и нацлидером будет заблокировано. Всего хорошего!.

gramotei 30 января 2018 | 10:01

ТАК А ГДЕ ДЕНЬГИ ЗИН???!!!

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