Премьер Дмитрий Медведев и глава МИДа Сергей Лавров включены в так называемый «Кремлевский доклад»
Премьер Дмитрий Медведев и глава МИДа Сергей Лавров включены в так называемый «Кремлевский доклад», который Минфин США представил в Конгрессе. В документе перечислены имена приближенных к Владимиру Путину чиновников и бизнесменов, в отношении которых впоследствии могут быть введены санкции.
Всего в документе фигурируют 210 имен — это практически все руководство страны за исключением Владимира Путина, а также бизнесмены, чье состояние превышает один миллиард долларов. Среди фигурантов списка Андрей Костин, Герман Греф, Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Владимир Потанин, Аркадий Волож. Кроме того, в докладе фигурирует глава СПЧ Михаил Федотов, — сообщает агентство ТАСС.
Комментарии32
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aud 30 января 2018 | 08:48
Путин - единственный честный вор в стране.
И как он при такой уникальной честности может уживаться в этой воровской шайке?
Надо переизбирать. Не выдержит он там.
her 30 января 2018 | 08:52
Премьер Дмитрий Медведев и глава МИДа Сергей Лавров включены в так называемый «Кремлевский доклад»
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Запомните эти фамилии, это враги российского народа, они обокрали Родину. :-)
vasyakirin 30 января 2018 | 08:53
her: Я понимаю , что клептомания не излечима, но на чо этот "список" внутри России деньги потратит?
sim202_ 30 января 2018 | 09:22
her: Лаврикову придется для семьи географию менять...
nina_hagen 30 января 2018 | 08:55
aud: \\\Путин - единственный честный вор в стране.
Надо переизбирать. Не выдержит он там.\\\
ха! какого из 6-ти?
olegleon 30 января 2018 | 09:00
aud: ты считаешь американцев идиотами за то, что они не включили Путина в список? может быть они действительно уверены, что он не имеет никакого отношения к Крыму и Донбассу
ostapbey 30 января 2018 | 09:22
Вот когда у крысиного сообщества не остается сомнений, что среди них завелся волк в овечьей шкуре, крысы уходят из этого места. Причем, уходят в ста случаях из ста. Животные словно боятся отравиться флюидами трансформированной крысы. Они уже боятся стать такими же. Инстинктивно чувствует: если их сознание впитает новые установки, возникнет общество без тормозов, общество предателей, общество потребителей. Атмосфера безнравственности разрушит механизм социальной защиты и погибнут все. Дети..любовницы..Виллы с яхтами.
Даже..
Почему крысиное сообщество уходило, почему не могло уничтожить “волка“? В таком поведении тоже есть глубокий смысл. Коллективный разум, которым в данном случае можно считать инстинкт, просчитывал, что в ликвидации примут участие самые сильные особи, элита общества. Кто знает, что с ними будет, когда они вопьются зубами в живую плоть безнравственного собрата. Не заразятся ли сами его порочностью?
Даже крысы не хотят жить в гражданском обществе, построенном на постоянной войне друг с другом, раздирающей единое на множественное.
sim202_ 30 января 2018 | 09:20
aud: Так он же - "в законе", хе-хе...
ugas 30 января 2018 | 09:35
sim202_: Нет еще. Коронация будет 18.03.
gardaratat 30 января 2018 | 09:49
aud:
путлер пропетлял...
kara 30 января 2018 | 08:49
Иларионов своих отмазал?
efilika 30 января 2018 | 09:18
kara: фридман присутствует, зря такие баталии были. Хотя, я бы его действительно не включала.
ufaryudom 30 января 2018 | 08:53
А тех кто не попал в список Кремль начнёт подозревать в лояльности Госдепу.
igor20012 30 января 2018 | 08:54
А как же чайка и его сынки ? У нас же самое честное правосудие в мире ?
ilya_shevkun 30 января 2018 | 09:00
igor20012: так он тоже там, ну а талантливых сынулек дальше добавят
yangpike 30 января 2018 | 08:55
Они думали, Запад оценит мягкость их языков, а Запад их на конюшню!
brocer 30 января 2018 | 08:56
Интересно почему США запретило своим компаниям этих лих обслуживать, а Путин этим лицам обслуживаться в США не запретил? По ТВ уже ясно сказали что там одни враги (в США), однако пока эти враги не послали, все патриоты желали иметь с ними дело.
platonnekafrin 30 января 2018 | 08:57
ОПГГ - добавочное "Г", поскольку государственная
ilya_shevkun 30 января 2018 | 08:58
Вот теперь мы встали с коленн, и твердо стоим на локтях. Успех однозначно.
vlabumur 30 января 2018 | 08:59
А Элла Александровна Памфилова попала в сей список.?
avp235 30 января 2018 | 09:03
vlabumur:
Пока нет, но она активно участвует в конкурсе на включение в список.
ha12raz 30 января 2018 | 09:02
Почему обойден сам Главарь ?
Почему самая главная гнилая рыбья голова не причастна ?.
ostapbey 30 января 2018 | 09:08
"... не ходи по рыбе".. предупреждал Путин своих подельников.
Теперь сам под зюзьгой ходит.
Даже..
ostapbey 30 января 2018 | 09:10
Но помимо зюзьги есть ещё и цапки, шейки валков, трепало и кранец с буферами.
zolingen 30 января 2018 | 09:21
ha12raz: очень разумное решение. Вбить клин
alexkaramislov 30 января 2018 | 09:05
Судя по враждебному списку только Путин и Чайка работатют на госдеп США
chapter_2 30 января 2018 | 09:09
Америка, к сожалению, забыла про доверенных лиц В.Путина...
zolingen 30 января 2018 | 09:24
chapter_2: зачем? Они нищие,трясущиеся за себя прихлебы,никакой роли нигде не играющие.
dzinselub 30 января 2018 | 09:10
Этот список ни о чём.Вот если бы арестованы были все счета их родственников,было бы лучше.
comanchero 30 января 2018 | 09:15
Только уточек не трогайте! Уточки- это святое!
xuato 30 января 2018 | 09:33
Держитесь Дмитрий Анатольевич! Украденное Вами и нацлидером будет заблокировано. Всего хорошего!.
gramotei 30 января 2018 | 10:01
ТАК А ГДЕ ДЕНЬГИ ЗИН???!!!