Премьер Дмитрий Медведев и глава МИДа Сергей Лавров включены в так называемый «Кремлевский доклад», который Минфин США представил в Конгрессе. В документе перечислены имена приближенных к Владимиру Путину чиновников и бизнесменов, в отношении которых впоследствии могут быть введены санкции.

Всего в документе фигурируют 210 имен — это практически все руководство страны за исключением Владимира Путина, а также бизнесмены, чье состояние превышает один миллиард долларов. Среди фигурантов списка Андрей Костин, Герман Греф, Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Владимир Потанин, Аркадий Волож. Кроме того, в докладе фигурирует глава СПЧ Михаил Федотов, — сообщает агентство ТАСС.