Почти 40% россиян, следивших за процессом по делу Алексея Улюкаева считают, что власти оказывали давление на суд
Почти 40% россиян, следивших за процессом по делу Алексея Улюкаева считают, что власти оказывали давление на суд, чтобы тот вынес обвинительный приговор. Это показал опрос Левада Центра, — сообщает РБК. Чуть более 40% уверены, что Улюкаев действительно вымогал взятку у главы Роснефти Игоря Сечина.
За процессом по делу бывшего министра экономического развития, признанного виновным в получении взятки, согласно опросу, внимательно следили 13% россиян.
Комментарии5
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ansh 30 января 2018 | 08:37
Жулика осудили не за вымогательство взятки, а за её получение.
Тщательнее над, ребята...
vasilevich58 30 января 2018 | 09:22
Вменяемость образованной части россиян 4 : 6, среди остальных 87% гораздо ниже.
И о каких изменениях к лучшему может в России идти речь?
konformist 30 января 2018 | 08:47
Левада - не серьёзный центр, антироссийский и верить ему нельзя! А вот мнение простых людей однозначное: все представители ельцинско-гайддаровского разлива - воры!Так что - не надо ля-ля!
nina_hagen 30 января 2018 | 09:02
konformist: \\\мнение простых людей однозначное: все представители ельцинско-гайддаровского разлива - воры!\\\
Ja! а все представители путинского разлива - кристально-чистые успешные топ-менеджеры :)
например
"Шувалов? Шувалов - честнейший человек России" (с) Путин В.В.
а кто не верит Путину В.В. - то враг, "иностранныйагент" и "пятаяколонна"
простые люди знают!
вот и konformist тоже - прост, как грабли (с)
polsan 30 января 2018 | 08:54
Когда что-то скрыть нельзя, ЛЕВАДА и друг её ВЦИОМ, сосущие деньги из кармана налогоплательщиков, врут меньше, но всё равно врут!! А врать они научились изощрённо за это долгое время своими "опросами"! Гнать их прочь!