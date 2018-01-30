Почти 40% россиян, следивших за процессом по делу Алексея Улюкаева считают, что власти оказывали давление на суд, чтобы тот вынес обвинительный приговор. Это показал опрос Левада Центра, — сообщает РБК. Чуть более 40% уверены, что Улюкаев действительно вымогал взятку у главы Роснефти Игоря Сечина.

За процессом по делу бывшего министра экономического развития, признанного виновным в получении взятки, согласно опросу, внимательно следили 13% россиян.