В Екатеринбурге саперам накануне вечером пришлось проверять четыре спортивных комплекса
Из трех из них понадобилось эвакуировать людей, — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Ничего подозрительного во время проверок не нашли, — передает агентство ТАСС.
Комментарии1
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nina_hagen 30 января 2018 | 08:57
ха! так гпу рапортовало, что телефонные террористы выявлены, скручены и подвергнуты :)