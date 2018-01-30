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08:32, 30 января 2018

В Екатеринбурге саперам накануне вечером пришлось проверять четыре спортивных комплекса

Из трех из них понадобилось эвакуировать людей, — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Ничего подозрительного во время проверок не нашли, — передает агентство ТАСС.

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nina_hagen 30 января 2018 | 08:57

ха! так гпу рапортовало, что телефонные террористы выявлены, скручены и подвергнуты :)

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