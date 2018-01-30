Ведущий YouTube-канала «Навальный-лайф» Дмитрий Низовцев арестован на 10 суток
Он был задержан 28 января в студии, когда рассказывал об акциях в поддержку забастовки избирателей. Как рассказал в своем Твиттере юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, по мнению правоохранительных органов, Низовцев мешал следственной группе.
Напомним, — в воскресенье полицейские взломали дверь студии, откуда Низовцев с соведущей вел эфир. Силовики сослались на то, что им поступило сообщение о заложенной в здании бомбе.
По словам директора ФБК Романа Рубанова, при этом полицейские говорили, что взрывчатка может быть у Низовцева в телефоне. По 15 суток ареста получили координаторы московского штаба Алексея Навального Николай Ляскин и Серегй Бойко. Оба были задержаны перед началом воскресных акций.
Комментарии5
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vasyakirin 30 января 2018 | 08:38
Так если бомба была в телефоне Низовцева- он жертва!
Совершенно логично посадить потерпевшего....
ivfn 30 января 2018 | 09:39
vasyakirin:
//По словам директора ФБК Романа Рубанова,//
Не полицейские говорили ,а Рубанов сказал. Кстати патологический русофоб.
protiv777 30 января 2018 | 08:42
Навального нужно закрыть давно и не по административке, а по уголовной статье. Тогда и все его адепты разбегутся. Кстати для его же пользы. Так как его кураторы, ввиду того, что этот проходимец уже ни какой пользы не приносит и уже принести не сможет наверняка напоследок используют его тушку, так же как до сих пор пользуют кудрявого.
sedoi63 30 января 2018 | 08:42
В ём бомба! Это ж мой гардеробчик?! (свадьба в Малиновке)
moskalito 30 января 2018 | 08:53
Действительно, бомба в телефоне может принести огромный урон и разрушить здание. Вместо того, чтобы попросить вежливо телефон для проверки, взламывают двери и курочат оборудование