Ведущий YouTube-канала «Навальный-лайф» Дмитрий Низовцев арестован на 10 суток

Он был задержан 28 января в студии, когда рассказывал об акциях в поддержку забастовки избирателей. Как рассказал в своем Твиттере юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, по мнению правоохранительных органов, Низовцев мешал следственной группе.

Напомним, — в воскресенье полицейские взломали дверь студии, откуда Низовцев с соведущей вел эфир. Силовики сослались на то, что им поступило сообщение о заложенной в здании бомбе.

По словам директора ФБК Романа Рубанова, при этом полицейские говорили, что взрывчатка может быть у Низовцева в телефоне. По 15 суток ареста получили координаторы московского штаба Алексея Навального Николай Ляскин и Серегй Бойко. Оба были задержаны перед началом воскресных акций.