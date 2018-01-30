Минфин США распространил список из 210 российских политиков и бизнесменов, которые могут попасть под санкции
Это так называемый «Кремлевский доклад», в котором перечислены имена людей, приближенных к Владимиру Путину.
В списке оказались, в том числе, премьер Дмитрий Медведев, руководители президентской администрации — в докладе фигурируют Антон Вайно, Алексей Громов, Сергей Кириенко, Владимир Кожин, Дмитрий Песков.
Кроме того, в списке оказались глава ФСБ Александр Бортников, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин.
Между тем, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что «Россию санкциями не запугать» и Москва будет дальше развивать отношения с США.
Комментарии27
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
patrik41 30 января 2018 | 08:34
Минфин США внес в так называемый «Кремлевский доклад» 210 имен...
Насрать на Америку и на поджидованную мразь.
sab171 30 января 2018 | 08:42
patrik41: твоим работодателям на хвост наступили, продолжай плакать убожество.
patrik41 30 января 2018 | 08:44
sab171:
Кого бы ты не имел в виду - я срал в рот им и тебе.
polikarpich 30 января 2018 | 08:53
patrik41: А себе сможешь, годовасик-тугосеря ты наш? Смогёшь совершить такой суицид на почве нервного расстройства?
kokeshi 30 января 2018 | 09:00
patrik41: Патруша!!! Да не расстраивайся ты так. Ну сегодня сам не свой, право.. Страшно за тебя даже.
vasyakirin 30 января 2018 | 08:46
sab171: Ну когда работодатели, рабовладельцы, по ним не плачут....
В скорости будем танцы патрика№№ на их костях наблюдать!
kokeshi 30 января 2018 | 08:48
patrik41: Патруша, ты то что так расстроился? Кремлеботов не тронут, они и так дальше Зажопинска не выезжают. Или так за Пескова обидно? Вот же странный народ эти тролли, ей Богу.
ostapbey 30 января 2018 | 08:50
Манька вне подозрений как Аблигация? И как Панияд??
Есть кому блины с яблоками на лопате возить.
Лошадь накладет а Манька свозит, не хуже Нулланд.
Даже..
polsan 30 января 2018 | 09:02
patrik41: а ты чьих будешь, подонок? Что ж ты прикрылся фото известного актёра, типа ты со своей рожей - англосакс?! Давай колись или стесняешься своей крови своих родычей? :)
us101 30 января 2018 | 08:35
'...Россию санкциями не запугать..."- Гадили,... Гадим... и будем Гадить!
gennomov 30 января 2018 | 08:37
210 кувшинных рыл из списка не Россия, а лобковые вши на теле России.
ha12raz 30 января 2018 | 08:39
Список уголовных преступгиков......неплохо бы и россиянам знать воров.
igor20012 30 января 2018 | 08:39
Антонов-смелый человек ! Срет-я на ходу и еще что-то вякает !
avp235 30 января 2018 | 08:40
На самом деле это список наиболее уважаемых граждан России и попасть туда - великая честь (впрочем, в уместности применения последнего слова к этой братии сомневаюсь).
freedom55 30 января 2018 | 08:45
avp235: Список авторитетных воров. Портянки типа Патрика готовы ради них себе что-то порвать.
pushok1971 30 января 2018 | 08:41
А в ответ двойник чемоданоносца, целующий мальчиков в живот, возможно, что НЕ педофил, скорее всего ещё больше запретит РАБсиянам есть. Всегда виноват, и страдает, Воронеж...
kondrakr 30 января 2018 | 08:41
"Москва будет дальше развивать отношения с США" Ой, неужели ещё не достаточно развили?
andrey_borisovich 30 января 2018 | 08:42
Ну это ничего. Ничего с ними худого не случится. Они же на святое дело ходили, друга из беды вызволять(с). Вот и друг их в беде не оставит, он же никогда своих не бросает. Вот и сейчас – распахнёт перед ними «закрома родины» шире некуда - компенсируйте себе на здоровье, кому сколько влезет.
tks 30 января 2018 | 08:42
Разваливать, а не "развивать". Ничего более путрисня не умеет.
amebix 30 января 2018 | 08:45
Бедный несчастный лондонский Челси, лига Чемпионов на носу, а Роман Аркадьевич Абрамович в список угодил. В последний день зимнего трансферного окна это не гуманно.
maikl5301 30 января 2018 | 08:45
Ну опубликовали и опубликовали. Их, наверное, мама в детстве не любила....
vlabumur 30 января 2018 | 08:45
США помогают России встать на европейский цивилизованный путь развития,применяя санкции против российской коррумпированного режима.а совсем не против России и её народа.
kail34 30 января 2018 | 08:47
Молодец Антонов! :"И дальше будем развивать отношения.... "Интересно в какой точке этого развития мы остановимся? Наверное в то время, когда нас, под мудрым руководством нашего всего не загонят в число стран, даже не третьего мира, а четвертого. Вот тогда Россия займется в 2700 школах страны обустройством туалетов с водопроводом и канализацией, установкой лифтов в мед учреждениях, чтобы больные не добирались на этажи на карачках, да и много еще чем для обустройства своей замызганной территории...
lazich 30 января 2018 | 08:49
Готовь, российский народ, кошельки для компенсации попавшим в список обиды и финансовых потерь.
ostapbey 30 января 2018 | 08:54
друзья вошли в список???
Мильярдеры тоже?
А секретно мелочь тоже войдет?? Типа как Марков с Захаровой??
Даже??
dmi3tum 30 января 2018 | 09:02
Сейчас вся эта шваль завопит об атаке на Россию.
Но мы-то уже знаем из их же слов, что Россия это путен, а путена в докладе нет.щ
nikolaos70 30 января 2018 | 09:07
Ленин снова хитровато улыбнулся:
- Лозунг "догнать и перегнать Америку" тоже не следует понимать буквально: всякий оптимизм должен быть разумен и иметь свои границы. Догнать и перегнать Америку - это означает прежде всего необходимость возможно скорее и всяческими мерами подгноить, разложить, разрушить ее экономическое и политическое равновесие, подточить его и, таким образом, раздробить ее силу и волю к сопротивлению. Только после этого мы сможем надеяться практически "догнать и перегнать" Соединенные Штаты и их цивилизацию. Революционер прежде всего должен быть реалистом.