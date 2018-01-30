Минфин США распространил список из 210 российских политиков и бизнесменов, которые могут попасть под санкции

Это так называемый «Кремлевский доклад», в котором перечислены имена людей, приближенных к Владимиру Путину.

В списке оказались, в том числе, премьер Дмитрий Медведев, руководители президентской администрации — в докладе фигурируют Антон Вайно, Алексей Громов, Сергей Кириенко, Владимир Кожин, Дмитрий Песков.

Кроме того, в списке оказались глава ФСБ Александр Бортников, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин.

Между тем, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что «Россию санкциями не запугать» и Москва будет дальше развивать отношения с США.