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08:30, 30 января 2018

Минфин США распространил список из 210 российских политиков и бизнесменов, которые могут попасть под санкции

Это так называемый «Кремлевский доклад», в  котором перечислены имена людей, приближенных к  Владимиру Путину.
В списке оказались, в том числе, премьер Дмитрий Медведев, руководители президентской администрации — в докладе фигурируют Антон Вайно, Алексей Громов, Сергей Кириенко, Владимир Кожин, Дмитрий Песков.

Кроме того, в  списке оказались глава ФСБ Александр Бортников, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин.

Между тем, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что «Россию санкциями не запугать» и Москва будет дальше развивать отношения с США.

Комментарии

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patrik41 30 января 2018 | 08:34

Минфин США внес в так называемый «Кремлевский доклад» 210 имен...

Насрать на Америку и на поджидованную мразь.

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sab171 30 января 2018 | 08:42

patrik41: твоим работодателям на хвост наступили, продолжай плакать убожество.

patrik41 30 января 2018 | 08:44

sab171:

Кого бы ты не имел в виду - я срал в рот им и тебе.

polikarpich 30 января 2018 | 08:53

patrik41: А себе сможешь, годовасик-тугосеря ты наш? Смогёшь совершить такой суицид на почве нервного расстройства?

kokeshi 30 января 2018 | 09:00

patrik41: Патруша!!! Да не расстраивайся ты так. Ну сегодня сам не свой, право.. Страшно за тебя даже.

vasyakirin 30 января 2018 | 08:46

sab171: Ну когда работодатели, рабовладельцы, по ним не плачут....
В скорости будем танцы патрика№№ на их костях наблюдать!

kokeshi 30 января 2018 | 08:48

patrik41: Патруша, ты то что так расстроился? Кремлеботов не тронут, они и так дальше Зажопинска не выезжают. Или так за Пескова обидно? Вот же странный народ эти тролли, ей Богу.

ostapbey 30 января 2018 | 08:50

Манька вне подозрений как Аблигация? И как Панияд??

Есть кому блины с яблоками на лопате возить.
Лошадь накладет а Манька свозит, не хуже Нулланд.
Даже..

polsan 30 января 2018 | 09:02

patrik41: а ты чьих будешь, подонок? Что ж ты прикрылся фото известного актёра, типа ты со своей рожей - англосакс?! Давай колись или стесняешься своей крови своих родычей? :)

us101 30 января 2018 | 08:35

'...Россию санкциями не запугать..."- Гадили,... Гадим... и будем Гадить!

gennomov 30 января 2018 | 08:37

210 кувшинных рыл из списка не Россия, а лобковые вши на теле России.

ha12raz 30 января 2018 | 08:39

Список уголовных преступгиков......неплохо бы и россиянам знать воров.

igor20012 30 января 2018 | 08:39

Антонов-смелый человек ! Срет-я на ходу и еще что-то вякает !

avp235 30 января 2018 | 08:40

На самом деле это список наиболее уважаемых граждан России и попасть туда - великая честь (впрочем, в уместности применения последнего слова к этой братии сомневаюсь).

freedom55 30 января 2018 | 08:45

avp235: Список авторитетных воров. Портянки типа Патрика готовы ради них себе что-то порвать.

pushok1971 30 января 2018 | 08:41

А в ответ двойник чемоданоносца, целующий мальчиков в живот, возможно, что НЕ педофил, скорее всего ещё больше запретит РАБсиянам есть. Всегда виноват, и страдает, Воронеж...

kondrakr 30 января 2018 | 08:41

"Москва будет дальше развивать отношения с США" Ой, неужели ещё не достаточно развили?

andrey_borisovich 30 января 2018 | 08:42

Ну это ничего. Ничего с ними худого не случится. Они же на святое дело ходили, друга из беды вызволять(с). Вот и друг их в беде не оставит, он же никогда своих не бросает. Вот и сейчас – распахнёт перед ними «закрома родины» шире некуда - компенсируйте себе на здоровье, кому сколько влезет.

tks 30 января 2018 | 08:42


Разваливать, а не "развивать". Ничего более путрисня не умеет.

amebix 30 января 2018 | 08:45

Бедный несчастный лондонский Челси, лига Чемпионов на носу, а Роман Аркадьевич Абрамович в список угодил. В последний день зимнего трансферного окна это не гуманно.

maikl5301 30 января 2018 | 08:45

Ну опубликовали и опубликовали. Их, наверное, мама в детстве не любила....

vlabumur 30 января 2018 | 08:45

США помогают России встать на европейский цивилизованный путь развития,применяя санкции против российской коррумпированного режима.а совсем не против России и её народа.

kail34 30 января 2018 | 08:47

Молодец Антонов! :"И дальше будем развивать отношения.... "Интересно в какой точке этого развития мы остановимся? Наверное в то время, когда нас, под мудрым руководством нашего всего не загонят в число стран, даже не третьего мира, а четвертого. Вот тогда Россия займется в 2700 школах страны обустройством туалетов с водопроводом и канализацией, установкой лифтов в мед учреждениях, чтобы больные не добирались на этажи на карачках, да и много еще чем для обустройства своей замызганной территории...

lazich 30 января 2018 | 08:49

Готовь, российский народ, кошельки для компенсации попавшим в список обиды и финансовых потерь.

ostapbey 30 января 2018 | 08:54

друзья вошли в список???
Мильярдеры тоже?
А секретно мелочь тоже войдет?? Типа как Марков с Захаровой??
Даже??

dmi3tum 30 января 2018 | 09:02

Сейчас вся эта шваль завопит об атаке на Россию.
Но мы-то уже знаем из их же слов, что Россия это путен, а путена в докладе нет.щ

nikolaos70 30 января 2018 | 09:07

Ленин снова хитровато улыбнулся:

- Лозунг "догнать и перегнать Америку" тоже не следует понимать буквально: всякий оптимизм должен быть разумен и иметь свои границы. Догнать и перегнать Америку - это означает прежде всего необходимость возможно скорее и всяческими мерами подгноить, разложить, разрушить ее экономическое и политическое равновесие, подточить его и, таким образом, раздробить ее силу и волю к сопротивлению. Только после этого мы сможем надеяться практически "догнать и перегнать" Соединенные Штаты и их цивилизацию. Революционер прежде всего должен быть реалистом.

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