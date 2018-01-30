Российская конькобежка Ольга Граф, допущенная МОК до игр в Пхенчхане, отказалась ехать на Олимпиаду
Российская конькобежка Ольга Граф, допущенная международным Олимпийским комитетом до игр в Пхенчхане, отказалась ехать на Олимпиаду. В заявлении спортсменки, которое цитирует агентство РИА Новости, говорится, что это связано с невозможностью выступить в командной гонке.
«Я рада, что комиссия МОК признала меня чистым спортсменом, каковым я и являюсь, но мне прискорбно, что приглашение на Олимпиаду не получили более половины состава сборной команды по конькобежному спорту, в чистоте которых я также не сомневаюсь», — сказала Граф.
Комментарии9
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croaker 30 января 2018 | 08:31
Ну и зря! Это было бы последнее её участие в Олимпиадах. Возраст!
orlov_a_v 30 января 2018 | 08:42
Один мужик среди наших олимпийцев нашелся и тот женщина.)
from_russia_with_boyaryshnik 30 января 2018 | 08:37
Для таких неудачников Мордор организует игры в Сочи. Не всё потеряно у Графиньи ;)
pushok1971 30 января 2018 | 08:38
Испугалась, ватота!!!
enmerkar 30 января 2018 | 08:44
Молодец. Настоящий товарищ и честный человек
compare 30 января 2018 | 08:46
все...и не встанет больше Солнце над пустыней Чуа-Уа....
gennadiy_s Геннадий Смолкин 30 января 2018 | 08:47
На мой взгляд: к тем или иным решениям спортсменов-олимпийцев следует относиться с пониманием и уважением.
У них трудный выбор!
ha12raz 30 января 2018 | 08:47
Путриот, отказавшийся от халявы и денег ?
НЕ ВЕРЮ !!!
Анализ мочи покажет .
moskalito 30 января 2018 | 08:51
"не получили более половины состава сборной команды по конькобежному спорту в чистоте которых я также не сомневаюсь"
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Т.е. вторая половина допинг употребляла и чистая половина об этом знает? Так МОК ве-таки прав?