Российская конькобежка Ольга Граф, допущенная МОК до игр в Пхенчхане, отказалась ехать на Олимпиаду

Российская конькобежка Ольга Граф, допущенная международным Олимпийским комитетом до игр в Пхенчхане, отказалась ехать на Олимпиаду. В заявлении спортсменки, которое цитирует агентство РИА Новости, говорится, что это связано с невозможностью выступить в командной гонке.

«Я рада, что комиссия МОК признала меня чистым спортсменом, каковым я и являюсь, но мне прискорбно, что приглашение на Олимпиаду не получили более половины состава сборной команды по конькобежному спорту, в чистоте которых я также не сомневаюсь», — сказала Граф.