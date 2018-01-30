В московском СИЗО скончался бывший председатель партии «Социал-демократы России» Алексей Бурнацев
Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Вячеслава Макарова.
Экс-председатель партии и бывший кандидат в губернаторы Псковской области провел в московском СИЗО №4 более двух с половиной лет по обвинению в мошенничестве. Родственникам сказали, что он скончался от инфаркта. По словам адвоката, Бурнацев был инвалидом второй группы. Защита просила смягчить ему меру пресечения по состоянию здоровья, но суд не находил для этого оснований.
Комментарии12
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vaka257 30 января 2018 | 08:19
Самый гуманный(путинский) суд в мире никогда не находит для смягчения оснований...
koshkairina 30 января 2018 | 08:26
vaka257: не, иногда находит: в случае Васильевой, например. Ну подумаешь, хищения в Минобороны, ущерб государству более полумиллиарда... Классово-то своя...
ox1 30 января 2018 | 09:34
koshkairina: Васильева - девушка культурная, ущерб государству возместила, хотя и не сразу. А этот вождь африканских социал-демократов, видимо, торговался и кобенился, вот и затянул дело.
ivfn 30 января 2018 | 08:31
vaka257:
Инвалид второй группы. На лекарства видимо не хватало денег
Бурнацев причастен к деятельности преступной группы, состоявшей из граждан африканских стран. Действовали они по схеме, придуманной и воплощенной в жизнь жителями Черного континента пять лет назад. Африканцы получали на родине паспорта, где были имена и фамилии, созвучные названиям крупнейших российских компаний и госучреждений: например Газ Пром, Рос Нефт, Мурманск Шип, Коми Регистрация, Рег Палата и т. д. С этими паспортами аферисты отправлялись в столичные банки и открывали счета на имя, например, Газпром.
Дальше африканцы создавали в доменной зоне ru красивые сайты с громкими названиями. От имени этих компаний в Интернете на английском языке размещались объявления о продаже угля, рельсов, шпал, нефти, вагонов и т. п. Цены на товары указывались немного ниже рыночных, поэтому на "приманку" клевали сотни фирм со всего мира.
nemez1 30 января 2018 | 08:50
ivfn: но зачем, 3 года в сизо держать, виноват, осудили и посадили и нет предмета разговора или как васильеву осудили и отпустили.
gvzdk 30 января 2018 | 09:12
ivfn:
"клевали сотни фирм со всего мира"- точно не сотни, иначе не сидел, откупился бы....
yazva_sibirskaya 30 января 2018 | 08:24
Фашисты
ha12raz 30 января 2018 | 08:42
Более 2,5 лет.......это невозможно представить даже в Зимбамвё.
Впрочем, Ззимбамвё переместилось в РФ......с его вошдем-людоедом.
nemez1 30 января 2018 | 08:45
это есть великий российский гуманизм, моего деда в 1938 г. изуродовали и убили в тюрьме почти сразу, как лицо немецкой национальности, а сейчас почти 3 года дают в тюрьме пожить.
liquidsky__ 30 января 2018 | 08:46
Смерть демократа в кутузке- благо для всей страны!
attestat 30 января 2018 | 09:16
Приговорили к смерти.
sasass 30 января 2018 | 09:46
Смертная казнь в России все же есть - она негласная...