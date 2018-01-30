В московском СИЗО скончался бывший председатель партии «Социал-демократы России» Алексей Бурнацев

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Вячеслава Макарова.

Экс-председатель партии и бывший кандидат в губернаторы Псковской области провел в московском СИЗО №4 более двух с половиной лет по обвинению в мошенничестве. Родственникам сказали, что он скончался от инфаркта. По словам адвоката, Бурнацев был инвалидом второй группы. Защита просила смягчить ему меру пресечения по состоянию здоровья, но суд не находил для этого оснований.