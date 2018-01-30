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08:15, 30 января 2018

Минфин США внес в так называемый «Кремлевский доклад» 210 имен

Среди фигурантов списка предприниматели Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Олег Дерипаска, Игорь Сечин, Алексей Миллер, Евгений Касперский, — всего 96 бизнесменов.

Кроме того, в список попали 114 крупных чиновников России, в  том числе, руководители администрации президента. Среди них Антон Вайно, Алексей Громов, Владислав Сурков и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, — сообщает агентство ТАСС, а также глава ФСБ Александр Бортников. Шойгу, Орешкин, Новак, Силуанов, Мантуров, Колокольцев включены в «Кремлевский список» Минфина США, сообщает РИА. Также туда вошли редприниматели Абрамович, Агаларов, Алекперов, братья Ананьевы, Авен, Батурина.

В отношении всех этих людей в ближайшее время могут быть введены санкции.

Комментарии

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rifles 30 января 2018 | 08:18

Замечательно!
Особенно за пескова рад

omichka 30 января 2018 | 08:20

rifles:
Усы сбреет - прорвётся

vavylo 30 января 2018 | 08:29

Ага, вот и шорт-лист номинантов на премию "Putin's Best Friend" подоспел!..Прелестно, прелестно.))
Йо!

sumars 30 января 2018 | 08:33

vavylo: интересно, кто из них первый начнет орать ,что горд попаданием в этот список?:)

bobiksdoh 30 января 2018 | 08:19

Повезло опять этим чертовым олигархам! Ведь всем известно, что санции - это сплошной позитив и польза!

rifles 30 января 2018 | 08:21

bobiksdoh:
Представляете как сейчас ликуют и радуются родные и близкие всех этих счастливцев из списка!

bobiksdoh 30 января 2018 | 08:26

rifles: наконец сыновья и дочери этих уважаемых товарищей смогут уехать из проклятой заграницы в родные Урюпински, Воронежи. Покушать родной картошечки с репой... Это ж как они на чужбине-то настрадались. Заплесневелый сыр жрать, это же форменное издевательство над людями!

demokratia 30 января 2018 | 08:36

Поздравляю с новой победой наших "трудяг".

В трудные времена Америка всегда помогала России.
И сегодня Америка помогает России выбраться из трясины зла, лжи и мракобесия....

igor20012 30 января 2018 | 08:19

А чайка и его детки туда не попали ? Зря, заслужили.

(комментарий скрыт)

elen_starikova 30 января 2018 | 08:39

gramotei: Ну, какой же вы грамотей? После «ах» нужна запятая, а «аленЬкий» пишется с мягким знаком! Правда подпись неплохая, только очень откровенная. :)))

fanisos 30 января 2018 | 08:21

народу то вообще по фигу

perestarok 30 января 2018 | 08:31

fanisos: "народу то вообще по фигу"

А народ может радоваться, теперь эти ворюги будут вкладывать деньги в Россию.

avp235 30 января 2018 | 08:43

perestarok:
Не тот народец. Скорее сдохнут, чем вложат эти деньги в Россию.

perestarok 30 января 2018 | 09:07

avp235: " Скорее сдохнут, чем вложат эти деньги в Россию."

Сдохнут - тоже неплохо. Другие не пойдут по их стопам. Для чего расстреливают преступника? Ведь преступление уже совершено. А чтобы остановить других.

vasyakirin 30 января 2018 | 08:24

Вообще то, хотелось бы полный список социальноответсвенныхлиц РФ

almazik 30 января 2018 | 08:25

спасибо американцам за проделанную работу.

gramotei 30 января 2018 | 08:26

ПИСЬКИН НАВЕРНОЕ ОБПИСАЛСЯ ОТ РАДОСТИ?! ВЕДЬ С ЕГО СЛОВ САНКЦИИ ЭТО ТАК ЗАМЕЧАТЕЛЬНО И ПРИКОЛЬНО!!!

zombatsky 30 января 2018 | 08:28

Гофняшка страшно отомстит и мир содрогнется!

perestarok 30 января 2018 | 08:29

"Минфин США внес в так называемый «Кремлевский доклад» 210 имен"

Вот! Если наша власть не расстреливает этих вывозильщиков капиталов из страны, та пусть хоть американцы им хвост прижмут.

dmi3tum 30 января 2018 | 08:29

Сейчас вся эта шваль завопит об атаке на Россию.
Но мы-то уже знаем из их же слов, что Россия это путен, а путена в докладе нет.

mumaras 30 января 2018 | 08:29

Это же просто доклад и список ... Разве кто либо не знал этих фигурантов?
Санкций же нет никаких.

vasyakirin 30 января 2018 | 08:33

mumaras: Знали, но не Все и не всех, а теперь оформили списочком, возможно пригодится....

hello_kiddy 30 января 2018 | 09:38

mumaras: это не просто список: ещё одна попытка проникновения в комьютерные сети США, или нагнетание обстановки на востоке Украины или есче какая-нибудь подлянка - и начнут перья из жoпы по списку выдергивать...

(комментарий скрыт)

elen_starikova 30 января 2018 | 08:34

Гора родила мышь.

srn1919 30 января 2018 | 08:37

Посмотрим,сможет ли король защитить своих вассалов ,,,,

vanvincle 30 января 2018 | 08:42

Воры у воров бабло отжали. Да и хрен бы с ними. Кого в России интересуют бабки олигархов?
Только с чего бы так либерастня россиянская так обрадовалась? Что, думаете и вам чего перепадет? Так обломитесь! Америкосы только на словах белые и пушистые: демократия, права человека, то, сё.... А в реале, за копейку удавят! Они, если снова власть в России захватят, за каждый потраченный на демократизацию доллар такой счёт представят! На Украину гляньте: там под революционный шумок всю самую "вкусную" собственность западные благодетели по карманам распихали. В оплату за печеньки. И за прокат Саакашвилли.
Вы сомневаетесь, что, приди к власти в России новый Ельцин, будет по-другому?

rktq 30 января 2018 | 08:51

vanvincle: /Только с чего бы так либерастня россиянская так обрадовалась?/
Они «этим живут». Им пальчик покажи они в смехе зайдутся.

apolosha 30 января 2018 | 08:46

Чёта не слышно смеха Искандеров?

stoik68 30 января 2018 | 09:04

Браво!

attestat 30 января 2018 | 09:13

Ну вот, сбылась мечта у тех, кому невыносимо было находиться вдали от Родины.

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