Минфин США внес в так называемый «Кремлевский доклад» 210 имен

Среди фигурантов списка предприниматели Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Олег Дерипаска, Игорь Сечин, Алексей Миллер, Евгений Касперский, — всего 96 бизнесменов.

Кроме того, в список попали 114 крупных чиновников России, в том числе, руководители администрации президента. Среди них Антон Вайно, Алексей Громов, Владислав Сурков и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, — сообщает агентство ТАСС, а также глава ФСБ Александр Бортников. Шойгу, Орешкин, Новак, Силуанов, Мантуров, Колокольцев включены в «Кремлевский список» Минфина США, сообщает РИА. Также туда вошли редприниматели Абрамович, Агаларов, Алекперов, братья Ананьевы, Авен, Батурина.

В отношении всех этих людей в ближайшее время могут быть введены санкции.