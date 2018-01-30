Минфин США внес в так называемый «Кремлевский доклад» 210 имен
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Среди фигурантов списка предприниматели Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Олег Дерипаска, Игорь Сечин, Алексей Миллер, Евгений Касперский, — всего 96 бизнесменов.
Кроме того, в список попали 114 крупных чиновников России, в том числе, руководители администрации президента. Среди них Антон Вайно, Алексей Громов, Владислав Сурков и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, — сообщает агентство ТАСС, а также глава ФСБ Александр Бортников. Шойгу, Орешкин, Новак, Силуанов, Мантуров, Колокольцев включены в «Кремлевский список» Минфина США, сообщает РИА. Также туда вошли редприниматели Абрамович, Агаларов, Алекперов, братья Ананьевы, Авен, Батурина.
В отношении всех этих людей в ближайшее время могут быть введены санкции.
Комментарии74
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mikee 30 января 2018 | 08:51
Такое впечатление, что 86% населения ждало этот список.
luciferum_75 30 января 2018 | 08:52
Мерзкие пиндосы! Лучших людей нашей страны! Мы должны ввести контрсанкции! В пику США запретим курение и алкоголь, ссудный процент и двойное гражданство, выгоним гастарбайтеров и прекратим войны в Сирии и Украине! Наши скрепы не разогнуть!
moisha2 30 января 2018 | 08:53
На страну работать будут или народ грабить?
vlabumur 30 января 2018 | 08:53
в докладе фигурирует глава СПЧ Михаил Федотов,
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А вот это говорит о том что там понимают какова структура власти.
vovochka1937 30 января 2018 | 08:58
vlabumur: Неужели Федотова включили/ Даже не верится. Это очень хороший знак. Верно замечено.
prostoykak000 30 января 2018 | 08:54
Ну то, что это война, это понятно.
И тут интересны два момента:
1. Представим, что США добилась своего и выиграла. Неужели они настолько в себе уверены, что не боятся экономической ( а возможно, и реальной) оккупации Китаем Сибири и Дальнего Востока? Даже сейчас внедрение китайского капитала идёт полным ходом. И Китай - это не Россия душа-нараспашку. Эти своих-то не жалеют, а врагов тем более.
2. 210 имён. Плюс те, кто уже в списках. Это, на минуточку, не рядовые дворники. Это руководители и владельцы разных крупных государственных и негосударственных предприятий. С ними работает весь мир. И поэтому это посягательство на капитал не только российский. Понимают ли это в Вашингтоне? Или Сенат, а точнее демократы, готов на что угодно, лишь бы ударить побольнее Трампа? Если это так, меня это откровенно пугает. Хиллари совсем без тормозов? Если это так, то спасибо, что выбрали Трампа. Потому как эта тетенька могла бы и кнопку нажать.
ipositive59 30 января 2018 | 08:55
как елей на душу
elizaveta3 30 января 2018 | 08:57
А это 210 уже с членами семей или как?
kablukov 30 января 2018 | 08:58
Как они посмели?! Это же лучшие люди страны, истинные путинцы!
love_etc 30 января 2018 | 09:01
Это бессилие. Раньше, когда им что-то не нравилось, шла морская пехота объяснять демократию.
kochar 30 января 2018 | 09:01
Выходит,что самый честный это наш Президент.
Живой анекдот.
savl_1 30 января 2018 | 09:22
kochar: самый честный это наш Президент.
Короля играет свита. С президентом в окружении таких неоднозначных вряд ли кто захочет иметь дело.
Единственное, что осталось президенту внутри, - призывать к патриотизму.
comanchero 30 января 2018 | 09:03
Не упел Шамалов с разводом отскочить. Надо было заранее видео, как его Тихонова жестоко насилует и налево-право с каждым бомжом изменяет, подготовить, побои зафиксировать и в суд надо было подать, желательно швейцарский... Может миллиарды и сохранил бы...
С другой стороны, правильно его Катька бросила. Вставать каждое утро с мыслью "Какая отвратительная рожа" - то ещё удовольствие, хотя и у самой не лучше.
gaia 30 января 2018 | 09:04
Минфину России надо отомстить Минфину США, в ответ надо вложить еще больше денег в государственные облигации США.
comanchero 30 января 2018 | 09:08
Им, бедным, теперь придётся на яхты отечественные ядерные реакторы ставить или на силу ветра надеяться (у кого с парусами). Блин, так им щас за бугром всю комуналку поотключают.. неудобно-то как...
comanchero 30 января 2018 | 09:13
А виолончелиста хотя бы не тронули? Страсть как хотелось на его мировое турне попасть. Оценить талант, так сказать.
Понять, за что миллиарды дают.
gennady_tlt 30 января 2018 | 09:32
Главное, что Глазьев не пострадает. В отличии от многих других, он - реальный патриот России и выезжать никуда не будет!