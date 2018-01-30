Симоновский суд рассмотрит вопрос о привлечении к ответственности «Фонда борьбы с коррупцией»
Организация может быть наказана из-за того, что, вопреки решению суда по иску Алишера Усманова, не удалила фрагменты фильма-расследования «Он вам не Димон».
Судебные приставы передали в Симоновский суд сразу три протокола об административном правонарушении – два в отношении «Фонда борьбы с коррупцией» и один – в отношении его директора Романа Рубанова. Ранее он утверждал, что все предписания суда выполнил: материалы, которые должны были быть удалены — удалил, опровержения на сайте разместил. Ну а за ролики, опубликованные на интернет-странице Навального, и в его youtube-канале — отметил Рубанов — он ответственность не несет, однако приставы якобы продолжали его преследовать.
Иск против ФБК в прошлом мае выиграл бизнесмен Алишер Усманов. Порочащие и не соответствующие действительности сведения суд обнаружил в ролике «Он вам не Димон». Сперва Алексей Навальный должен был удалить весь фильм, но суд апелляционной инстанции постановил вырезать лишь фрагменты с упоминанием Усманова.
Судебное заседание назначено на 14 часов.
Комментарии4
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vaka257 30 января 2018 | 08:17
Эту песню не задушишь ,не убьёшь...
gavrikoff2007 30 января 2018 | 08:22
Не раскачивайте лодку., нашу богоравную крысу тошнит.
ivfn 30 января 2018 | 08:22
"Мы не сомневались в этом решении суда. На это решение, словами самого Алишера Бурхановича, плевать.", - заявил Навальный
Что же ,посмотрим хватило ли слюны у Лелика
sg67g 30 января 2018 | 08:34
Найди агента Кремля. Итоги акции 28 января
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