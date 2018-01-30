Симоновский суд рассмотрит вопрос о привлечении к ответственности «Фонда борьбы с коррупцией»

Организация может быть наказана из-за того, что, вопреки решению суда по иску Алишера Усманова, не удалила фрагменты фильма-расследования «Он вам не Димон».

Судебные приставы передали в Симоновский суд сразу три протокола об административном правонарушении – два в отношении «Фонда борьбы с коррупцией» и один – в отношении его директора Романа Рубанова. Ранее он утверждал, что все предписания суда выполнил: материалы, которые должны были быть удалены — удалил, опровержения на сайте разместил. Ну а за ролики, опубликованные на интернет-странице Навального, и в его youtube-канале — отметил Рубанов — он ответственность не несет, однако приставы якобы продолжали его преследовать.

Иск против ФБК в прошлом мае выиграл бизнесмен Алишер Усманов. Порочащие и не соответствующие действительности сведения суд обнаружил в ролике «Он вам не Димон». Сперва Алексей Навальный должен был удалить весь фильм, но суд апелляционной инстанции постановил вырезать лишь фрагменты с упоминанием Усманова.

Судебное заседание назначено на 14 часов.