ЦИК продолжает прием подписей от кандидатов в президенты

Автографы избирателей собирается сегодня передать лидер «Яблока».

Представителям вошедших в парламент партий собирать подписи не нужно. Однако кандидаты от партий-аутсайдеров на думских выборов сделать это обязаны. Григорий Явлинский, к примеру, лично приедет в Центризбирком, чтобы передать 200 папок, в которых будет 105 тысяч подписей. По закону ведомство проверит 60 тысяч автографов и либо зарегистрирует кандидата, либо возьмет еще одну порцию, если в документах выявится более 5 процентов брака, и уже потом вынесет решение.

В ЦИКе сегодня обещает появится и лидер «Партии роста» Борис Титов. Ксения Собчак, кандидат от партии «Гражданская инициатива» посетит ведомство Эллы Памфиловой в среду. В понедельник в избирательную комиссию привезли подписи, собранные в поддержу Владимира Путина. Штаб самовыдвиженца передал более 300 тысяч подписей. Причем по всей стране автографов было собрано в пять раз больше.

В избирательной кампании сейчас участвуют двое самовыдвиженцев и 12 кандидатов от партий.