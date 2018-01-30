США пока не планируют вводить санкции в отношении российского оборонного сектора

Но могут принять ограничительные меры против иностранных компаний, которые сотрудничают в этой сфере с российскими коллегами.

Администрация США провела в Конгрессе засекреченный брифинг. Пресса узнала, что Вашингтона пока воздержится от новых санкций в отношении российского военно-промышленного комплекса. Эти меры могут и не потребоваться. Все зависит от законопослушности Москвы, сказал сенатор-демократ Бен Кардин. Закон об ограничениях в отношении России, принятый прошлым летом работает. И уже привёл к срыву сделок на миллиарды долларов, приводит Рейтер слова представителя Госдепартамента Хизер Науэрт. Новые санкции в этой области если они потребуются ударят прежде всего не по российским, а иностранным компаниям, которые сотрудничают с Москвой. Предложения по так называемым «оборонным» санкциям готовились в связи с законом, который президент Трамп подписал около полугода назад. Документ направлен на ужесточение ограничительных мер в отношении России. Между тем все ждут так называемый «кремлёвский доклад» — список чиновников, политиков и крупных бизнесменов, связанных с высшими российскими властями и лично президентом Путиным. Включение в список не означает автоматического наложения санкций, но повышает риск ведения бизнеса с этими людьми на Западе.

Как только что сообщило агентство ТАСС Минфин США представил в Конгрессе кремлевский доклад. В нём 210 имён. Ранее СМИ сообщали, что в список войдут не только чиновники и бизнесмены, но и их семьи.