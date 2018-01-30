США пока не планируют вводить санкции в отношении российского оборонного сектора
Но могут принять ограничительные меры против иностранных компаний, которые сотрудничают в этой сфере с российскими коллегами.
Администрация США провела в Конгрессе засекреченный брифинг. Пресса узнала, что Вашингтона пока воздержится от новых санкций в отношении российского военно-промышленного комплекса. Эти меры могут и не потребоваться. Все зависит от законопослушности Москвы, сказал сенатор-демократ Бен Кардин. Закон об ограничениях в отношении России, принятый прошлым летом работает. И уже привёл к срыву сделок на миллиарды долларов, приводит Рейтер слова представителя Госдепартамента Хизер Науэрт. Новые санкции в этой области если они потребуются ударят прежде всего не по российским, а иностранным компаниям, которые сотрудничают с Москвой. Предложения по так называемым «оборонным» санкциям готовились в связи с законом, который президент Трамп подписал около полугода назад. Документ направлен на ужесточение ограничительных мер в отношении России. Между тем все ждут так называемый «кремлёвский доклад» — список чиновников, политиков и крупных бизнесменов, связанных с высшими российскими властями и лично президентом Путиным. Включение в список не означает автоматического наложения санкций, но повышает риск ведения бизнеса с этими людьми на Западе.
Как только что сообщило агентство ТАСС Минфин США представил в Конгрессе кремлевский доклад. В нём 210 имён. Ранее СМИ сообщали, что в список войдут не только чиновники и бизнесмены, но и их семьи.
Комментарии5
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zombatsky 30 января 2018 | 08:22
Гофняшка отомстит! Гофняшка скоро отомстит! Гофняшка страшно отомстит!
vaka257 30 января 2018 | 08:28
В США понимают,что могут остановиться оборонные заводы РФ...Дают ещё время Путину одуматься...
sekretniy_fizik 30 января 2018 | 08:30
Чё, янкели введут санкции против Турции? За то, что она закупила российские ЗРК С-400? Ах-ха-ха...
kazlevich1949 30 января 2018 | 08:31
Ну, да когда сегодня скажем от НИИ "Солитон" в Уфе прародителя локального российского цифрового Интернета от Балтики до Камчатки остались только ножки и рожки - то тут наоборот Трампу надо бы против НИИ свои санкции ввести, чтобы хоть ножки и рожки спасти от Рогозина и его местного олигарха: пригодится когда нибудь водицы напиться, коли уж россияне уже хотят собственный Интернет!
Развал и "Центра Хруничева" - это полностью заслуга ЦРУшника Рогозина! Дебил!
А то с больно головы на здоровую: "США пока не планируют вводить санкции в отношении российского оборонного сектора"...
kazlevich1949 30 января 2018 | 08:42
kazlevich1949: Уже давно пора российской оборонке просить Трампа чтобы занесли её (НИИ "Солитон" в том числе) в эти санкционные списки США, чтобы их не Рогозин, а сам Трамп "крышевал" - целее будет!!!