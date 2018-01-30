Визитную карточку РГБ, самый большой в Европе читальный зал, откроют после длительной реставрации
Посетителей ждет атмосфера фильма «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, один из эпизодов которого там снимался. В зале сохранены оригинальные интерьеры 1958 года — восстановлена мебель, над столами сияют фирменные зеленые лампы, очищен и реконструирован резной дубовый входной портал, люстры из латуни получили недостающие плафоны, паркет стал на несколько тонов светлее. При этом современные читатели могут пользоваться wi-fi и заряжать электронные устройства.
Комментарии1
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vasyakirin 30 января 2018 | 08:12
А чо, РПЦ еще не потребовала передать РГБ ей в собственность?