Визитную карточку РГБ, самый большой в Европе читальный зал, откроют после длительной реставрации

Посетителей ждет атмосфера фильма «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, один из эпизодов которого там снимался. В зале сохранены оригинальные интерьеры 1958 года — восстановлена мебель, над столами сияют фирменные зеленые лампы, очищен и реконструирован резной дубовый входной портал, люстры из латуни получили недостающие плафоны, паркет стал на несколько тонов светлее. При этом современные читатели могут пользоваться wi-fi и заряжать электронные устройства.