Ведущий прямой трансляции на  канале «Навальный LIVE» воскресной акции в Москве Низовцев арестован на 10 суток

Ведущий прямой трансляции на канале «Навальный LIVE» воскресной акции в Москве Дмитрий Низовцев арестован на 10 суток за сопротивление сотрудникам следственных органов. Об этом в Твиттере пишет юрист ФБК Иван Жданов.

Напомню, для того, чтобы прервать трансляцию, полиции пришлось выпиливать дверь в студию болгаркой. Несмотря на это, прямая трансляция продолжилась из резервной студии, которую полиция так и не нашла.

Глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков расценивает это как воспрепятствование работе журналистов.



Сегодня же сотрудник штаба Алексея Навального Николай Ляскин признан виновным в повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий и получил 15 суток административного ареста. 30 суток получил активист Константин Салтыков, задержанный вместе с Алексеем Навальным. Начальник московского штаба Алексея Навального Сергей Бойко арестован на 15 суток.