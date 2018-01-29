Ведущий прямой трансляции на канале «Навальный LIVE» воскресной акции в Москве Низовцев арестован на 10 суток
Ведущий прямой трансляции на канале «Навальный LIVE» воскресной акции в Москве Дмитрий Низовцев арестован на 10 суток за сопротивление сотрудникам следственных органов. Об этом в Твиттере пишет юрист ФБК Иван Жданов.
Напомню, для того, чтобы прервать трансляцию, полиции пришлось выпиливать дверь в студию болгаркой. Несмотря на это, прямая трансляция продолжилась из резервной студии, которую полиция так и не нашла.
Глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков расценивает это как воспрепятствование работе журналистов.
Сегодня же сотрудник штаба Алексея Навального Николай Ляскин признан виновным в повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий и получил 15 суток административного ареста. 30 суток получил активист Константин Салтыков, задержанный вместе с Алексеем Навальным. Начальник московского штаба Алексея Навального Сергей Бойко арестован на 15 суток.
Комментарии3
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captain_ 29 января 2018 | 22:04
Фсе, есть список!
Под санкции попали все члены семей Путина, Лаврова, Шойгу, Медведева и многих других!
Ггггг...
liberal_vulgaris 29 января 2018 | 22:04
Почему навальный не пришел в суд и на сказал: "я все организовал, судите меня"? А потому что трус :)
mikhail_spb_ 29 января 2018 | 22:06
Басманное сервильное правосудие работает в штатном режиме.
Видимо, начальничков взбесило то, что они так и не смогли прекратить трансляцию канала Навальный Life.
Вот и приказали судьишкам наказать их.
Особенно возмутительно, как по-гопнически вели себя мильтоны в штатском, когда лазили по карманам у ведущего и отказывались представляться и предъявлять свои ксивы!