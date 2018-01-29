«Тотальный диктант» в этом году будет посвящен жизни немцев Поволжья в 40-х годах прошлого века

Как сообщила автор текста Гюзель Яхина, экспертный совет разрешил использовать фрагмент ее нового романа «Дети мои». В нем рассказывается об одном дне учителя немецкой словесности.

«Тотальный диктант» в этом году запланирован на 14 апреля.