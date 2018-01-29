«Тотальный диктант» в этом году будет посвящен жизни немцев Поволжья в 40-х годах прошлого века
Как сообщила автор текста Гюзель Яхина, экспертный совет разрешил использовать фрагмент ее нового романа «Дети мои». В нем рассказывается об одном дне учителя немецкой словесности.
«Тотальный диктант» в этом году запланирован на 14 апреля.
Комментарии3
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soviet_spy 29 января 2018 | 21:35
Опять либерасты подсуетились: для "тотального диктанта" выбрали антисоветский пасквиль.
testmeter 29 января 2018 | 21:43
soviet_spy: Для просоветских пасквилей диктант должен называться «Тоталитарный диктант»
latinin 29 января 2018 | 22:00
soviet_spy: а ты на что ватан? выбери свой пасквиль.