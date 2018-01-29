Бывший председатель партии «Социал-демократы России», экс-кандидат в губернаторы Псковской области Алексей Бурнацев скончался в СИЗО, в котором провел более 2,5 лет. Об этом Интерфаксу сообщил адвокат Вячеслав Макаров. По его словам, защита неоднократно просила смягчить Бурнацеву меру пресечения в связи с его плохим самочувствием. Он обвинялся в особо крупном мошенничестве.