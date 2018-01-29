Экс-кандидат в губернаторы Псковской области Алексей Бурнацев скончался в СИЗО
Бывший председатель партии «Социал-демократы России», экс-кандидат в губернаторы Псковской области Алексей Бурнацев скончался в СИЗО, в котором провел более 2,5 лет. Об этом Интерфаксу сообщил адвокат Вячеслав Макаров. По его словам, защита неоднократно просила смягчить Бурнацеву меру пресечения в связи с его плохим самочувствием. Он обвинялся в особо крупном мошенничестве.
Комментарии6
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anemon 29 января 2018 | 21:41
Гестапо. Спишут умершего по акту.
g_e_e__p 29 января 2018 | 21:46
anemon: Мошенники тоже смертны.
anemon 29 января 2018 | 21:47
g_e_e__p: Мошенники со слабым здоровьем не должны быть смертны в СИЗО, просидев там 2,5 года.
vasilevich58 29 января 2018 | 21:50
g_e_e__p: " Мошенники тоже смертны."
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Даже такие, как наш царёк?
igorrrpadlowitchs 29 января 2018 | 21:50
g_e_e__p: 'мошенники тоже смертны'- вы это вове- упырю напомните, а то он возомнил себя Дунканом Маклаудом!
wsempivet 29 января 2018 | 21:50
Хутин убийца!