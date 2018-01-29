Ведущий прямой трансляции на ЮТьюб-канале «Навальный LIVE» воскресной акции в Москве журналист арестован на 10 суток
Ведущий прямой трансляции на ЮТьюб-канале «Навальный LIVE» воскресной акции в Москве журналист Дмитрий Низовцев арестован на 10 суток за сопротивление сотрудникам следственных органов. Об этом в Твиттере пишет юрист ФБК Иван Жданов.
Напомню, для того, чтобы прервать трансляцию, полиции пришлось выпиливать дверь в студию болгаркой. Несмотря на это, прямая трансляция продолжилась из резервной студии, которую полиция так и не нашла.
Сегодня же сотрудник штаба Алексея Навального Николай Ляскин признан виновным в повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий и получил 15 суток административного ареста. 30 суток получил активист Константин Салтыков, задержанный вместе с Алексеем Навальный. Начальник московского штаба Алексея Навального Сергей Бойко арестован на 15 суток.
Комментарии15
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antimalin 29 января 2018 | 21:36
Правильно.
Поддерживаю.
her 29 января 2018 | 21:42
antimalin: Правильно.
Поддерживаю.
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Что ты можешь поддержать? Ты же титушка, лижущая задницу путинской власти. Так и будешь ходить быдлом всю жинь? Пугачева то, какую ты на себя нацепил, поумнее тебя оказалась, она не шестерит путинской власти, а ты шестеришь. :-)
meister_luvin 29 января 2018 | 21:43
ответ antimalin:
Правильно. Поддерживаю Навального и его команду
vasilevich58 29 января 2018 | 21:47
МЫСЛЕСОПРОТИВЛЕНИЕ!
sedoff 29 января 2018 | 21:56
А какой смачный плевок в поганые хари получили тупые ментозавры в виде резервной студии, которую так и не смогли найти!
Это, пожалуй, самый радостный момент во всей прошедшей акции.
Вооружённые долболомы с болгарками бегали, как лоси, наследили, натоптали, дверей навыламывали, а трансляция продолжалась. Теперь пусть от злости свою зубную эмаль сами стирают скрежеща петикантроповскими челюстями )))))))))))
antimalin 29 января 2018 | 22:02
her: Пугачева то, какую ты на себя нацепил, поумнее тебя оказалась, она не шестерит путинской власти, а ты шестеришь.
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Во-первых, я высказываю свою точку зрения, а не Пугачевой
Во-вторых, я ни перед кем не шестерю.
В-третьих, Алла Пугачева брезгует этим СМИ.
Ни разу она ни одного интервью Эху не дала.
Приходится за неё мне одному тут отдуваться ))
Вот.
sadda 29 января 2018 | 21:37
Все как всегда в путинском полицейском государстве.
sborisych 29 января 2018 | 21:38
Обжалует, дойдёт до ЕСПЧ, и выиграет. Какое нахрен сопротивление? -Да ключ никак не мог найти.. И подите докажите т.н. сопротивление, дурачки мелкопогонные. И начальнички ваши не умнее..
zolingen 29 января 2018 | 21:40
терпения и спасибо за эфир.
dhtlbyf 29 января 2018 | 21:40
А полиция со своим ложным сообщением о бомбе сядет?
вот где экстремизм.
ложь и мерзость
putin_itogy 29 января 2018 | 21:43
ПОДОНКИ!
Фашисты!
Сатрапы.
Кровавые упыри чекисты.
Воры и бандиты - ЧЕКИСТЫ РОССИИ!
Вы погань! Поймите, вы не достойны носить свой слоган - "чистые руки, холодная башка".
Вы - МРАЗИ!
Горите вы в Аду, синим пламенем ГазПРЁМа..
И серы вам с гудроном в сковороду, будет в достатке.
Тьфу! Падлы.
piter_ug 29 января 2018 | 21:51
//Ведущий прямой трансляции ...//
Практически, был на передовой информационной войны с Жуликами и Ворами.
Вот и Левитан во время ВОВ был личным врагом гитлера.
srk2658lu 29 января 2018 | 21:52
Идёт война народная, священная война...
kp6ic 29 января 2018 | 21:52
за что?
kochar 29 января 2018 | 21:53
Животные.