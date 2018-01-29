Ушел в отставку зам.директора ФБР Эндрю Маккейб

Об этом у себя в Твиттере сообщает телекомпания NBC. Маккейб исполнял обязанности директора ведомства с мая по август прошлого года после того, как Трамп уволил с этой должности Джеймса Коми. По данным «Нью-Йорк Таймс», Маккейб активно участвовал в проводимом ФБР расследовании предполагаемого вмешательства Москвы в предвыборную кампанию Трампа.

Маккейб должен был уйти на пенсию в марте. По данным CNBC, пока он будет считаться в отпуске и получать зарплату вплоть до ухода на заслуженный отдых.