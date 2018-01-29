Ушел в отставку зам.директора ФБР Эндрю Маккейб
Об этом у себя в Твиттере сообщает телекомпания NBC. Маккейб исполнял обязанности директора ведомства с мая по август прошлого года после того, как Трамп уволил с этой должности Джеймса Коми. По данным «Нью-Йорк Таймс», Маккейб активно участвовал в проводимом ФБР расследовании предполагаемого вмешательства Москвы в предвыборную кампанию Трампа.
Маккейб должен был уйти на пенсию в марте. По данным CNBC, пока он будет считаться в отпуске и получать зарплату вплоть до ухода на заслуженный отдых.
Комментарии4
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rico76 29 января 2018 | 21:32
Как эта новость взбудоражела Эхо!)
Аж, два раза за 10 минут об этом пишут...
soviet_spy 29 января 2018 | 21:38
rico76: "Эхо" просто сообщило о смене своего руководства...
hastings 29 января 2018 | 21:33
Русофоб каких еще поискать.
captain_ 29 января 2018 | 21:48
Много работы с населением Крыма и Донбасса предстоит после войны.
Первым надо будет объяснить что такое
поезд,
вода,
электричество и туристы,
вторым что такое самолет,
мобильный телефон,
вечерние улицы и работа...