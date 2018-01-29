Зам.директора ФБР Эндрю Маккейб ушел в отставку

Об этом NBC сообщили источники, знакомые с ситуацией. Маккейб исполнял обязанности директора ФБР после увольнения с этого поста Джеймса Коми. По данным Нью-Йорк Таймс, Маккейб активно участвовал в расследовании предполагаемого вмешательства России в американские выборы.