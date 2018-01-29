Зам.директора ФБР Эндрю Маккейб ушел в отставку
Об этом NBC сообщили источники, знакомые с ситуацией. Маккейб исполнял обязанности директора ФБР после увольнения с этого поста Джеймса Коми. По данным Нью-Йорк Таймс, Маккейб активно участвовал в расследовании предполагаемого вмешательства России в американские выборы.
Комментарии4
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sasass 29 января 2018 | 21:14
Трамп постепенно укрепляет свою власть - Россия видит это и поэтому надеется , что Путин став президентом все уладит с ним....
jetsam 29 января 2018 | 21:23
sasass: как посмотреть, трамп так доукрепляет свою власть. что следующим "уходящим" може стать и путен.
shmuel63 29 января 2018 | 21:31
sasass: "Путин став президентом все уладит с ним...." - простите, а сейчас Путин кто? Не президент?
chernyij 29 января 2018 | 21:44
shmuel63: это у них новая мантра на ближайшие полгода