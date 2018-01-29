Серьезная авария на Кольцевой автодороге в Петербурге
Как передает ТАСС, там столкнулись сразу 10 автомобилей. О погибших и тяжело пострадавших не сообщается, но на трассе, как передает ГИБДД, образовалась пробка длиной в 1 километр.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Как передает ТАСС, там столкнулись сразу 10 автомобилей. О погибших и тяжело пострадавших не сообщается, но на трассе, как передает ГИБДД, образовалась пробка длиной в 1 километр.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт