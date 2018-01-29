Одна из улиц в Новой Москве будет названа в честь лейтенанта Красной армии Александра Печерского
Как сообщает Российское военно-историческое общество, именем Печерского планируется назвать также самолет и поезд дальнего следования.
Александр Печерский возглавил в октябре 43-го года восстание узников лагеря смерти «Собибор» на юго-востоке Польши. Сегодня же Владимиру Путину в Еврейском музее и центре толерантности рассказали о будущем мемориале участникам сопротивления в нацистских лагерях.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
equus 29 января 2018 | 21:09
Правильно.
Настоящих героев нужно помнить.
ruki_proch 29 января 2018 | 21:22
Лучше поздно, чем никогда.
vasilevich58 29 января 2018 | 21:53
Наконец-то! Не прошло и ста лет!
gregor 29 января 2018 | 21:19
Одна из улиц в Новой Москве будет названа в честь лейтенанта Красной армии Александра Печерского
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
СЛАВА ГЕРОЮ .
ushkujnik 29 января 2018 | 21:22
Вот неплохо было бы ещё увековечить память Иона Дегена, ну, помните, одно из самых сильных стихов о войне:
Мой товарищ, в смертельной агонии.
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей...
И Александр Печерский и Ион Деген - настоящие советские люди...
России есть чем гордиться...
И пусть только какая-нибудь бандеровская сволочь посмеет обвинять нас в шовинизме и антисемитизме...
arye_11 29 января 2018 | 21:31
ushkujnik:
Про "бандеровских сволочей" речь завел...
А чего же тогда Ион Деген при первой возможности оставил Советский Союз и уехал в Израиль?
А ты почитай, как Александа Печерского в послевоенные годы гнали отовсюду, как собаку, как увольняли с работы за "сионизм", как унижали и оскорбляли, как за его бессмертный подвиг дали простую медаль.
Пошло в Москву представление на ГС, в наградном отделе опустили до ордена Отечественной войны, а потом решили, что этому жиду и медальки хватит.
Вот тебе и советский человек, вот тебе и герой...
andreyoo 29 января 2018 | 21:54
arye_11: а потом решили, что этому жиду и медальки хватит.
---
Ммменя ннне взззялли дддикттором ннна тттелевввиддение, пппоттому что я евввврей.
alger 29 января 2018 | 21:32
ushkujnik: когда сволочь начинает любить еврейский народ моя рука тянеться к пистолету
sasass 29 января 2018 | 21:26
В Советских лагерях тоже восстании были , почему-то о них не любят вспоминать....
boroda_ 29 января 2018 | 21:43
sasass: alger: Вы чего такие неграмотные? Наверно извечные преступные режимы в СССР и России не дали вам грамоте выучиться.