Одна из улиц в Новой Москве будет названа в честь лейтенанта Красной армии Александра Печерского

Как сообщает Российское военно-историческое общество, именем Печерского планируется назвать также самолет и поезд дальнего следования.

Александр Печерский возглавил в октябре 43-го года восстание узников лагеря смерти «Собибор» на юго-востоке Польши. Сегодня же Владимиру Путину в Еврейском музее и центре толерантности рассказали о будущем мемориале участникам сопротивления в нацистских лагерях.