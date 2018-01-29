В основу предвыборной программы Владимира Путина ляжет его послание федеральному собранию
Как рассказали источники РБК, программа будет носить консервативный характер. Громких заявлений о реформах не будет.
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Как рассказали источники РБК, программа будет носить консервативный характер. Громких заявлений о реформах не будет.
Комментарии29
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keg 29 января 2018 | 21:07
в болоте волн не бывает...обещаю переобещать обещанное...
gordy 29 января 2018 | 21:13
"Громких заявлений о реформах не будет."
А кто-то думал, что он восемнадцать лет собирался с силами?
soviet_spy 29 января 2018 | 21:18
Россияне сыты по горло либеральными "реформами", в результате которых их обобрали чубайсы и абрамовичи.
Курс на возрождение СССР и советских ценностей, взятый Путиным - поддерживаю!
pmasel 29 января 2018 | 21:26
soviet_spy: Где записываться в очередь на туалетную бумагу?
fleyta6 29 января 2018 | 22:02
pmasel: На МК подписывайтесь, мягенькая, а то и как в 50-е: все стены уличных сортиров изрисованы пальцами!
dirizhabli 29 января 2018 | 21:31
soviet_spy: После непросыхающего периода поголовного воровства можно взять курс на что угодно, в том числе и на возрождение ценностей, хранящихся за бугром.
nina_hagen 29 января 2018 | 21:32
soviet_spy: \\\Курс на возрождение СССР и советских ценностей, взятый Путиным - поддерживаю!\\\
ха! больше лучше поддерживай - шатается курс, вихляет ножками, восточные республики как-то не хотят обратно - что им в СССР 2.0 светит? поборы кремлёвские - там свои вошьди желают население обирать, а уж про западные республики - утрись и забудь, шпиён совецкий :)
yamal72 29 января 2018 | 21:40
soviet_spy: Советские ценности- поездки за колбасой из Владивостока в Москву
nikitin43 29 января 2018 | 21:14
keg: по сути ему ничто не чуждо - гадит народишку как может , вариантов у него много , после 18 марта он народишку всё припомнит .
kunst54 29 января 2018 | 21:10
Посылаю вас на...
avk7874 29 января 2018 | 21:12
Шёл 18 год тяжкого труда раба на галерах. Кончились громкие заявления, да и вообще всё подходило к концу, включая фонд народного достояния. Сгущался мрак, а на границей зрел ужас.
sulla663 29 января 2018 | 21:12
"Уж послал(а), так послал(а)..." См. мульт "Падал прошлогодний снег".
kir_pich_101 29 января 2018 | 21:12
Правильно, не надо громких обещаний!
Продолжаем бег на месте с отрицательным результатом!
nina_hagen 29 января 2018 | 21:36
kir_pich_101: \\\Продолжаем бег на месте с отрицательным результатом!\\\
Nein! неправильно формулируешь :)
наблюдается положительный рост отрицательного результата
basel812 29 января 2018 | 21:17
Программа его давно всем известна-
Врать. Воровать. Воевать.
vilingrad 29 января 2018 | 21:20
В основу предвыборной программы Владимира Путина ляжет"... кремлевский доклад Конгресса США.
sasass 29 января 2018 | 21:23
Какие реформы могут во время войны со своим народом и с братскими народами ....
plank1957 29 января 2018 | 21:23
Ну и на хрен он нужен тогда? Но самое интересное, что все кандидаты понимают, что ничего не изменится, но продолжают участвовать в подтанцовке.
vadimp 29 января 2018 | 21:24
И что с нее толку, коли не выполнив оную, его все одно выгнать низя?
Так! Пустое безответственное бла-бла-бла.
i_c_e 29 января 2018 | 21:27
Нет, бойкот этих «выборов» — самое правильное решение. Ну ладно Жирик с Грудининым «не могут» — типа армия избирателей за каждым. Но остальные-то «кандидаты»?
zolingen 29 января 2018 | 21:36
Майские указы?
sergei_tn 29 января 2018 | 21:39
Так что же сделает Путин?
То что делал 18 лет?
То есть бодаться со всем миром, наращивать военный потенциал за счет всего остального, сокращать науку, образование, здравоохранение....
Голосовать за это предлагается?
Ах не предлагается голосовать. Дескать сами нарисуете :)
aleksei123m 29 января 2018 | 21:41
Т.е. дело Брежнева живет и побеждает, болото будет крепчать?
И если повезет (процессы, говорят, ускоряются) то я, переживший развал ссср, еще и развал России увижу?
Успехов "дорогому вождю".
dhtlbyf 29 января 2018 | 21:47
Никого давно не интересует то что он обещал.
делал-то другое...
nick_yalin 29 января 2018 | 21:50
У этого персонажа без фамилии,называющего себя президентом...Ещё есть программа? Насмешил!!!
fleyta6 29 января 2018 | 21:59
"Двое решили ночью сходить к вдовам, Один высокий, - второй короткий. Пошли поздно, в темноте, задами деревни, чтоб не видели. И в темени провалились в отхожую яму, полную говна! Высокий подпрыгивает, пытаясь выбраться. Короткий, вытянув повыше нижнюю губу, (говно ему по губы), кричит: "Не гони волну! Не гони волну!!!"
И чо ЕМУ её гнать, коли мы в ....?
batment 29 января 2018 | 22:02
"..Ну, и, чтоб два раза не вставать - это моя предвыборная программа!"
kaplan911 29 января 2018 | 22:05
21:31 Ведущий прямой трансляции на ЮТьюб-канале «Навальный LIVE» воскресной акции в Москве журналист арестован на 10 суток
20:30 Зам.координатора калининградского штаба Алексея Навального Олег Алексеев арестован на 20 суток
21:02 В Петербурге трое неизвестных избили правозащитника Динара Идрисова
Это и есть основа предвыборной программы Путина - гнобить оппозицию ?!
latinin 29 января 2018 | 22:06
прошу пардону...послание ляжет под собрание, или как?