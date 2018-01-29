В Петербурге трое неизвестных избили правозащитника Динара Идрисова
Как передает «ОВД-Инфо», у него сломаны рука и скула. Идрисову также диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. По словам Идрисова, на него напали в минувшее воскресенье на площади Пролетарской диктатуры. Он собирался из подъезда дома снять панораму «Забастовки избирателей». У Идрисова, отобрали два телефона и камеру, после чего разломали их ногами.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sadda 29 января 2018 | 21:05
Путирастам все сходит с рук.
soviet_spy 29 января 2018 | 21:21
Этого Идрисова бьют каждую неделю. Судя по сообщениям "Эха" и "Новой газеты" у него не осталось ни одной целой кости. вот бедняшка...
pit_in_piter 29 января 2018 | 21:56
soviet_spy: *вот бедняшка...*
Штандартенфюрер М.М.Исаев, когда вытащишь лицо из новогоднего салата, повтори правописание по русскому. Иначе Алекс лишит 11р.80 коп.
kir_pich_101 29 января 2018 | 21:15
Вот ублюдки!
А он, чего? Охрану надо брать! Пару раз уроды ответку словят, призадумаются!
sim202_ 29 января 2018 | 21:15
...погон не потеряли..?
nina_hagen 29 января 2018 | 21:27
sim202_: \\\...погон не потеряли..?\\\
Nein! неизвестные агенты были в штатском - с этим у них строго - сами изувечили, сами будут "расследовать".
snikkersnepper 29 января 2018 | 21:19
Представитель организации "Открытая Россия" Полина Немировская обвинила петербургского правозащитника Динара Идрисова в мошенничестве и вымогательстве денег с задержанных оппозиционеров. Пост с обвинениями Немировская разместила на своей странице в Facebook.
По словам представителя "Открытой России", Динар Идрисов предлагает свои услуги задержанным и обвиняемым в преступлениях, по цене в 6 раз выше рыночной. При этом он требует деньги заранее, но обещает, что всю сумму возместит "Открытая Россия".
"К человеку с уголовным делом приходит некий правозащитник Динар Идрисов, говорит человеку, мол, дайте мне денег щас, а "Открытка" всё вам покроет — эта схема вообще не ок. При этом обо всех этих увлекательных событиях мы узнаём на последней стадии, когда люди деньги отдали. Это уже мошенническая схема. Так дела не делаются. Люди, разумеется, не ожидают такого наглого обмана и дают деньги совершенно непонятно кому.
Для понимания масштабов ада — запрашиваемая сумма превышает рыночную в 6 раз, а аргумент высказывается такой: если не покрыть долг, адвокат посоветует подзащитному дать показания на других людей. Как описать происходящее цензурными словами, я не знаю, но стараюсь", — пишет Полина Немировская.
Прочитайте, что Идрисов ей ответил. Там вообще музыка.
ivanov356 29 января 2018 | 21:41
snikkersnepper: Судя по скорому объёмному комментарию вы уже всё знаете и были причастны к избиению
aleksei123m 29 января 2018 | 21:33
Может поискак среди сотрудников мвд и фсб?
pit_in_piter 29 января 2018 | 21:45
*на него напали в минувшее воскресенье на площади Пролетарской диктатуры.*
Ленин у Смольного указывает именно на эту площадь. ТВ камеры на всех подъездах к Смольному.Как же вольготно чувствуют себя бандиты при этой власти жуликов и воров! Полиция как всегда не в курсе дела.
stoik68 29 января 2018 | 21:46
Фашизм расцветает если кто не понял.
kochar 29 января 2018 | 21:55
Животные.