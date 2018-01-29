В Петербурге трое неизвестных избили правозащитника Динара Идрисова

Как передает «ОВД-Инфо», у него сломаны рука и скула. Идрисову также диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. По словам Идрисова, на него напали в минувшее воскресенье на площади Пролетарской диктатуры. Он собирался из подъезда дома снять панораму «Забастовки избирателей». У Идрисова, отобрали два телефона и камеру, после чего разломали их ногами.