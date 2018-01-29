Белый дом подтверждает, что в ближайшие часы будет выпущен так называемый «кремлевский доклад»

Предположительно он включит в себя список лиц и компаний, приближенных к руководству России. Этот список может стать основанием для новых санкций в отношении России. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подготовка новых американских санкций — это «прямая и очевидная попытка» повлиять на ситуацию в России в преддверии президентских выборов. В Кремле уверены, что никакого влияния на выборы новые ограничительные меры не окажут.