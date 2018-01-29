Белый дом подтверждает, что в ближайшие часы будет выпущен так называемый «кремлевский доклад»
Предположительно он включит в себя список лиц и компаний, приближенных к руководству России. Этот список может стать основанием для новых санкций в отношении России. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подготовка новых американских санкций — это «прямая и очевидная попытка» повлиять на ситуацию в России в преддверии президентских выборов. В Кремле уверены, что никакого влияния на выборы новые ограничительные меры не окажут.
Комментарии48
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kp6ic 29 января 2018 | 21:03
все уже переписано на родственников и прочих подставных лиц. спасибо.
zapadnay 29 января 2018 | 21:10
Да пусть Песков говорит, что хочет. Кто-нить его слова принимает всерьез?
soviet_spy 29 января 2018 | 21:27
Сегодня попасть в госдеповский санкционный список мечтает каждый российский чиновник. Это для него лучшая аттестация перед руководством страны.
zaryad 29 января 2018 | 21:55
soviet_spy: Это для него лучшая аттестация перед руководством страны\\\\\\\\\\ у этих воров была цель, своровать побольше и свалить подальше, что бы глаза эту убогую страну больше ни когда не видели, а дети о ней не слышали...а теперь конец мечтам...деньги отняты и ... морда путена... до конца жизни... а может еще и суд, в перспективе.
tvitov66 29 января 2018 | 21:57
* * *
Хор: Сейчас прольется чья-то кровь,
Сейчас прольется чья-то кровь,
Сейчас прольется чья-то кровь,
Сейчас прольется, прольется...
Заяц: Ах, неужели навсегда Закроются мои косые очи!
Хор: Сейчас свершится и прольется...
Заяц: И не увижу я тебя, Моя любовь, Моя любовь -
Охотник: Сейчас, сейчас!
* * *
из мультфильма "Пиф-паф, ой-ой-ой" (1980г)
kaplan911 29 января 2018 | 22:07
zapadnay: \\ Да пусть Песков говорит, что хочет. Кто-нить его слова принимает всерьез? \\
Да......его Шеф.
alehan0074 29 января 2018 | 21:13
kp6ic: отпендюрят вместе с родственниками и подставными:))
doorin 29 января 2018 | 21:04
Из источников в Конгрессе USA стало известно,
что русских через два часа полностью отключат
от SWIFT, полностью заморозят все их финансы,
арестуют акции русских на территории USA как
минимум до 2199 года.
\Independent\
vilingrad 29 января 2018 | 21:15
doorin: Из источников, близких к Кремлю, стало известно, что импортное слабительное, уже много лет употребляемое президентом РФ, последние два месяца перед опубликованием доклада по санкциям остается невостребованным. владимир Путин справляется сам- практически круглосуточно и без перерыва.
/ Кремлевский пул/
tomorrow_never_knows 29 января 2018 | 21:18
vilingrad: Может тот, кто боится называть Навального, уже перешел на левомицетин?
s_talker002 29 января 2018 | 21:04
Смешные эти пиндосы, живут через океан и думают что *пуп Земли*.
jetsam 29 января 2018 | 21:10
s_talker002: не менее смешные эти русские, живут полу-европе полу-азии, имеют одно яблоко на двоих и думают что они - в раю.... или в пупке... по факту - в глубокой ж
alehan0074 29 января 2018 | 21:11
s_talker002: много своих высеров накатали, пользуясь американским компом и через американский интернет, (проект ЦРУ - цитата от В.В. Тупень, aka презик путираши)??? Смешной вы чудак на букву М....lol:))
s_talker002 29 января 2018 | 21:14
alehan0074:
Все сделано в Китае.
jetsam 29 января 2018 | 21:18
s_talker002: а придумано-то? чертежи откуда? уж конечно не от роснано (ихний микропроцессор до сих пор кран поднять не может)
alehan0074 29 января 2018 | 21:19
s_talker002: точно чудак на букву М:))) все сделанное в Китае, сделано по американской технологии, короче по бумажке. Завтра бумажку заберем и отдадим эфиопам или даже России, если там тупая рабочая сила станет дешевле китайской. Просто бизнес ...
justnick 29 января 2018 | 21:31
alehan0074:
"...все сделанное в Китае, сделано по американской технологии, короче по бумажке. Завтра бумажку заберем и отдадим эфиопам"
А это уж если только вам позволят ваши работодатели - китайские и прочие шарехолдеры "американских" компаний...
alehan0074 29 января 2018 | 21:48
justnick: Китайские shareholders, арабские, русские...какая разница??? Они работают по американским правилам и в Америке как центре мировых технологий и инвестиций. И на свои недогосудрства там китайские или российские им вообще начхать:)) просто бизнес, ничего личного;))
sab171 29 января 2018 | 22:07
s_talker002: даже если в Китае, ты то куда лезешь со своей лопатой для снега?
soviet_spy 29 января 2018 | 21:30
alehan0074: s_talker002: Весь интернет под контролем русских хакеров и ФСБ. Об этом госдеп официально заявил. А дебила Трампа выбрал Путин, чтоб просто поржать...
alehan0074 29 января 2018 | 21:42
soviet_spy: LOL:)) Госдеп об этом ничего не заявлял. А вот проигравшая выборы Хиллари жаловались на русских хакеров:)) So??
Просто в приличном клубе гопников принято выводить за дверь, предварительно дав им хорошего пендаля. Именно это мы сейчас и наблюдаем. А в остальном, путинское сырьевое государство-бензоколонка с экономикой на уровне статистической погрешности 1-1.5% от мировой мало кого волнует по определению. Но вот вони и крика от этого недогосударства, действительно, многовато не по чину:)).
arye_11 29 января 2018 | 21:15
s_talker002:
Смешные эти пиндосы, живут через океан и думают что *пуп Земли*.
________________________________________________________
Ну, поскольку российская Ылита намертво привязана долларовыми пуповинами к США, то да, для России США - это настоящий "Пуп Земли".
И отрыв от этого "Пупа" для любого держателя американских долларов, читай для любого российского чиновника или финансиста, смертный приговор.
То есть для всех!!!
Если хотите попроще, то Америка в своей крепкой длани держит шейку тощего российского цыпленка. И поступит с ним так, как сочтет нужным.
Захочет - оставит в живых, не захочет - придушит.
soviet_spy 29 января 2018 | 21:33
arye_11: Ты, случайно, с Израилем не перепутал? Это вы живете, пока Америка разрешает...
justnick 29 января 2018 | 21:35
soviet_spy:
Думаю, тут зависимость всё-таки обратная.
arye_11 29 января 2018 | 21:40
soviet_spy:
Как же тебе, гаденыш склизкий, хочется чувствовать себя сильным и смелым.
Нацепил фотку вымышленного русского героя, евреем придуманного и еврейкой снятого в кино, и воображаешь себя штандартенфюрером Штирлицем.
А вот, возьми да почитай кой-чего из истории вопроса.
Нет и не было у СССР в суперагентах-нелегалах никаких "максим максимычей исаевых", а были сплошные евреи из западных регионов
soviet_spy 29 января 2018 | 21:42
arye_11: Брысь в свой кибуц!
vilingrad 29 января 2018 | 21:17
s_talker002: Тебе смешно, так как ты мелкая сошка, филёр. А вот старшеньким уже страшновато- суетятся, как однорукий в крапивной лихорадке, клеящий обои. Постепенно дойдет и до тебя:)
s_talker002 29 января 2018 | 21:26
vilingrad:
Это все либеральные мечты, этих мечт было написано на 100 гб. Вы не оригинальны.
kokapu 29 января 2018 | 21:08
Искандеры уже не смеются над санкциями. Они сдохли от страха.
rabin_tagor 29 января 2018 | 21:09
kokapu: нет, все еще смеются. Только смех какой-то стал... нервный.
jetsam 29 января 2018 | 21:12
rabin_tagor: не нервный, просто машинное масло на пальмовое поменяли - скрипучий...
proto_psb 29 января 2018 | 21:10
Давно пора им ограничить даже подступы к тем деньгам, которые лежат в американских банках. А повлияет-не повлияет увидим.
jetsam 29 января 2018 | 21:16
#В Кремле уверены, что никакого влияния на выборы новые ограничительные меры не окажут. #
етить-колотить.... были бы выборы. может было бы и влияние, а так...
vata40 29 января 2018 | 21:17
Сколько можно тянуть, я уже весь попкорн сожрал.
testmeter 29 января 2018 | 21:40
vata40: Так это ж самое интересное. Они наблюдают, как вертятся скрепные патриотические олигархи и чиновники. Светят свои явки и палят пути отхода. Куда денюжки пытаются переводить, кто в этом задействован. Ну и т.д...
peresvet73 29 января 2018 | 21:17
Пенсионер Путин глотает Валидол.
piter_ug 29 января 2018 | 21:19
//в ближайшие часы будет выпущен ...//
Будьте так добры, сразу с переводом на русский язык.
Надо же чтобы кремлядствующим было комфортно читать.
rabin_tagor 29 января 2018 | 21:27
piter_ug: не будет перевода.
Будут только статьи под заголовками:
Песков (Пушков...Матвиенко... Затулин... Жтриновский... и т.д.) прокомментировали американские санкции. И еще: Мария Захарова пошутила о санкциях.
А сам доклад нигде не напечатают.
jacknichols 29 января 2018 | 21:23
сковородка уже греется..
velbkeirf1 29 января 2018 | 21:26
это «прямая и очевидная попытка» повлиять на ситуацию в России в преддверии президентских выборов.....
вопросов ВВП три
когда мы перестанем катать пиндосню в космос
принимаем ли мы ответные меры при аресте граждан РФ по всему миру спец службами СШП
продолжает ли правительства Медведева отправлять деньги в фонды потенциального противника
jetsam 29 января 2018 | 21:35
velbkeirf1:
1. заметьте, сэр, они платят за космос - не какие-нибудь турки\венусуэлы в кредит, а капустой.
2.они добровольно сами бегут под арест
третий бессмысленный - какой же противник, если мы там деньги храним, сталь , нефть и тп. продаем и технологии покупаем? кто же у нас бересту покупать еще будет???
hiryrg 29 января 2018 | 21:27
Ну вот и хорошо! Письков уже ничего не сможет сделать. Он мне напоминает сардельку, которую я на ужин загружаю в печь.
alexx2101 29 января 2018 | 21:28
Такое предчувствие, что американская гора родит очередную мышь.
monik_7 29 января 2018 | 21:51
alexx2101: Если эта мышь на протяжении уже четырех лет ослабляет экономику прокаженной страны и вызывает нарастающее падение доходов ее прокаженных 86%, то дай бог этой горе очередных удачных родов. За мышь!
dirizhabli 29 января 2018 | 21:38
"это «прямая и очевидная попытка» повлиять на ситуацию в России".
*******************************************************************************************
Если ситуация стабильная и отвечает интересам народа, то "повлиять" на нее весьма сложно. Если же ситуация обеспечивает потребности узкого круга лиц, приближенных к царствующей особе, то стремление повлиять на нее в негативном плане можно только приветствовать, вне зависимости от кого исходит это влияние.
vel225 29 января 2018 | 21:39
А что ещё может сказать профессиональный лжец
alo0000 29 января 2018 | 21:55
Огласите, пожалуйста, весь список. Танкер с газом отправили в штаты, чтобы успеть загрузить его нажитым непосильным трудом.
latinin 29 января 2018 | 22:02
Усы за дочерь взволновался... ему выборы, как собаке пятая нога.