Капитаном российской команды по хоккею на Олимпиаде в Пхенчхане назначен Павел Дацюк
Об этом
«Интерфакс» сообщил главный тренер российской команды Олег Знарок.
В свою очередь, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сообщил РИА, что российские хоккеисты не примут участия в церемонии открытия Игр в Южной Корее. По утвержденному плану подготовки в этот день наши проведут матч с командой Кореи в Аняне.
Комментарии4
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ostapbey 29 января 2018 | 20:56
Известно что хохол Дацюк развалит и сборную России..
А вот саму сборную россию кто развалит?
Путин или Навальный???
Пора и тотализатор..
Тотально!!
Даже..
velbkeirf1 29 января 2018 | 21:06
ostapbey: тот кто развалил Украину
vilingrad 29 января 2018 | 21:02
На фига тебе, Павлуша, позор на исходе карьеры? Или в Думу? Тогда позор по герою:)
solonko 29 января 2018 | 21:05
Не правильно формулируете, нет и не может быть в Пхенчхане никакой российской команды, хоть по хоккею, хоть не по хоккею. Согласно решению МОК надо так - хоккейная команда из спортсменов из России.