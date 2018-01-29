Капитаном российской команды по хоккею на Олимпиаде в Пхенчхане назначен Павел Дацюк

Об этом

«Интерфакс» сообщил главный тренер российской команды Олег Знарок.

В свою очередь, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сообщил РИА, что российские хоккеисты не примут участия в церемонии открытия Игр в Южной Корее. По утвержденному плану подготовки в этот день наши проведут матч с командой Кореи в Аняне.