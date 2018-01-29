Госорганы потратили свыше 14 миллиардов руб за работы и услуги, которые входят в обязанности сотрудников этих ведомств

Российские госорганы потратили свыше 14-ти миллиардов рублей за работы и услуги, которые входят в обязанности сотрудников этих ведомств. Счетная палата выяснила, что госструктуры покупали эти услуги у подведомственных организаций и частных фирм. Самое большое число нарушений обнаружено в Минпромторге и Минэнерго. Результаты проверки направлены в Генпрокуратуру.