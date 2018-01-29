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20:32, 29 января 2018

Госорганы потратили свыше 14 миллиардов руб за работы и услуги, которые входят в обязанности сотрудников этих ведомств

Российские госорганы потратили свыше 14-ти миллиардов рублей за работы и услуги, которые входят в обязанности сотрудников этих ведомств. Счетная палата выяснила, что госструктуры покупали эти услуги у подведомственных организаций и частных фирм. Самое большое число нарушений обнаружено в Минпромторге и Минэнерго. Результаты проверки направлены в Генпрокуратуру.

Комментарии

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oneoretwo 29 января 2018 | 20:40

пилят плешивенькие потихоньку, пилят...
ну, а для быдла ответ один: ну, вы там держитесь...

nanatytwo 29 января 2018 | 20:55

oneoretwo: Пилят разные, и курчавинькие. Минпромторг и Минэнерго - самые "хлебные места" всегда были, для воров всех мастей.

kaplan911 29 января 2018 | 21:24

nanatytwo: \\ Пилят разные, и курчавинькие. Минпромторг и Минэнерго - самые "хлебные места" всегда были, для воров всех мастей. \\

В стране, где президент даже не знает размера своей зарплаты - всегда так.

nitsahon 29 января 2018 | 20:42

бардак,однако... Большой бардак...

metulag 29 января 2018 | 20:42

Нет у них времени всякой фигней заниматься, у них других дел полно.
Да и квалификации не хватает, чтобы документы разрабатывать.
Это ведб очень способные дети российского руководства.

sproter 29 января 2018 | 20:44

Всё правильно, так и должно быть на закате империи-бензоколонки. Работать - никто не работает, мэр столицы рассказывает сказки, как город зарабатывает миллиарды, покупая и укладывая себе же плитку за десятерную цену, президент просто тупо сбрендил и живет в своем мире.

point3d 29 января 2018 | 20:44

Работат должны холопы, бояри работать не обязательно.
Минпромторг и Минэнерго это понимают.

(комментарий скрыт)

sklar39 29 января 2018 | 20:48

Другими словами количество дебилов в госорганах неуклонно растет. Так победим!

a_111111 29 января 2018 | 20:54

sklar39: они наооборот дебилами считают нас с Вами - а они очень неплохо устроились...

kaplan911 29 января 2018 | 21:41

sklar39: \\ Другими словами количество дебилов в госорганах неуклонно растет. Так победим! \\

Дети наших высООООких чинов.
Хорошо сказал А. Колесников: .....наш авторитарный режим — это еще и наследственный авторитаризм, наследственный государственный капитализм. В том смысле, что дети Бортникова, Патрушева и так далее занимают высоченные посты, по сути, в государственной иерархии, потому что частной собственностью
все эти банки и корпорации назвать нельзя.
Это передача по наследству государства как собственности.
Они тем самым показывают:
мы этим государством не просто управляем — мы им владеем.
А поскольку мы владеем, мы уйти не можем.
А если мы уйдем, наши дети будут владеть вами и этим государством.
Они прихватизировали государство и......россиян, превратив их в крепостное быдло.
Возомнили себя новой элитой, которой всё дозволено.
Раздербанили богатейшую великую страну Россию и ещё ...... кого -то в этом обвиняют, перекидывая
стрелки на Запад и США ?!
Нужно быть конченной бездарностью, чтобы в богатейшей стране мира подавляющая часть
населения страны жила в нищете, а такое холуйское окружение (в том числе дети, внуки, жёны, родственники)......купалось в роскоши.

topolivan 29 января 2018 | 20:51

Интересно, а как дела у подведомственного люда Чайки и Бастрыкина. Все чики-пики?

abuvgrobu 29 января 2018 | 20:55

Ну, выяснила счетная палата, а дальше-то что ? Так и будут констатацией фактов ограничиваться ? А повесить на всех, выявленных, скопом, да и вычитать из зарплат, пока не выплатят..

alalrom 29 января 2018 | 20:58

Так это же ГосОрганы.
Они и созданы для воровства

kaplan911 29 января 2018 | 21:22

\\ Госорганы потратили свыше 14 миллиардов руб за работы и услуги, которые входят в обязанности сотрудников
этих ведомств. \\

Вещи нужно называть своими именами.
Не потратили, а присвоили.
Налицо....... КАЗНОКРАДСТВО. С самого верха.

frauava17 29 января 2018 | 21:30

Непонятно. Где патрик, где емелин, дачник и прочие кухонные легионы? Почему не встают на оправдание державного воровства?
Безобразие, я буду жаловаться!

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