Краснодарских школьниц, которые танцевали и плевали у Вечного огня, привлекут к административной ответственности
Как передает «Интерфакс», региональное управление МВД провело проверку по факту осквернения мемориала в городе Абинске. Нарушительницами оказались две 16-летние 10-классницы. В отношении девушек составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. К ответственности привлекут и родителей – за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Комментарии19
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
amrigo 29 января 2018 | 20:37
Станцевали и теперь всё, Россия развалилась от этого, какой ужас!
metulag 29 января 2018 | 20:46
amrigo: Казачки, потомки казаков из
15 казачьего кавалерийского корпуса СС.
via4eslavdenisov 29 января 2018 | 21:31
metulag: Потомки недобитых, это многое объясняет.
leomosk16 29 января 2018 | 20:47
///Краснодарских школьниц, которые танцевали и плевали у Вечного огня, привлекут к административной ответственности///
Электорат символов мелкого воровства и мерзейшего, как бы гламурного куража, Навального и Собчачки...((((
equus 29 января 2018 | 21:03
leomosk16:
Чей угодно "электорат" может оказаться...
gena462 29 января 2018 | 20:48
Совок все ближе дышит вонючей пастью над нашими детьми.
kir_pich_101 29 января 2018 | 20:52
gena462: Интересно почитать резолютивную часть в протоколе.
Что придумали эти талантливые люди на сей раз?
moskovich 29 января 2018 | 20:57
gena462: При совке никому и никогда не пришло бы такого в голову. Хулиганили -да, глупили -да, но память павшим бойцам была всегда неприкосновенна. Это скорее все плоды нынешнего агрессирующего ура-патриотизма. Так-то никакие дети изначально плохими не рождаются, такими их делает окружающая среда, и те, кто промывает им мозги.
gena462 29 января 2018 | 21:11
moskovich: А кто сказал что они хулиганили? Просто веселились, оказалось, что пританцовывать возле огня низзя.
via4eslavdenisov 29 января 2018 | 21:27
gena462: Дурак ты Гена, и что печально, это твоя наследственность. Иди потанцуй на могиле своей бабки.
evgeny_biolog 29 января 2018 | 20:52
"танцевали и плевали у Вечного огня"
Сонет 11. Шекспир.
"Ничто не вечно под луной. Но жизнь
Бессмертна эстафетой поколений."
sulla663 29 января 2018 | 20:56
А вот ни организаторов Дом-1,2,.., разных ток-порви-пасть-другому-шоу, Соловьевых-разбойников, призывающих выражать свои агрессивные инстинкты упрощенно, сразу и без колебаний - не привлекут... Делайте выводы, родители. Детям сложно отследить разницу. Особенно при постоянно оптимизирующихся расходах на образование.
abuvgrobu 29 января 2018 | 21:00
В годы моей молодости (СССР) считалось за честь нести караул у вечного огня.. , и тем, кого выбирали, завидовали.. А сейчас что?? Всякие уроды, издевающиеся над учителями, навальнята, живодёрки и ...... каких только тварей не появилось...Зато эти девахи телик посмотрят, евреев пожалеют, всплакнут.
ac_dc 29 января 2018 | 21:12
abuvgrobu:
Не трынди , пенсионэр.
Когда Туле давали "Героя", ты пионером быть не мог.
Завидовал он
rabin_tagor 29 января 2018 | 21:17
abuvgrobu: во времена моей молодости (70-е) стоять столбом у памятников считалось самым гноем. Кто не стоял - специально ходили смешить "почетных караульных".
Это стояние совсем не связано с патриотизмом.
Впрочем, тогда о патриотизме особо не говорили.
- К борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будь готов!
- Всегда готов.
Не было патриотизма, был интернационализм и солидарность.
headhunter_ 29 января 2018 | 21:30
abuvgrobu: "А сейчас что?? Всякие уроды, издевающиеся над учителями, навальнята, живодёрки и ...... каких только тварей не появилось.."
Спасибо Путену за это. Целых 18 лет греб на галере не покладая рук. И вот - результат. :-D
stas_russkiy 29 января 2018 | 21:16
Что будем делать с государством, которое, несмотря на огромную добычу газа, не в состоянии поддерживать "вечные огни" из-за нехватки бабла?
"Если Вечный огонь - символ вечной памяти по погибшим, то в большинстве регионов России это выглядит так: мы помним о фронтовиках... только по праздникам.
Потому что все остальное время свечи памяти погашены, чиновники на местах объясняют это недостатком средств..."
http://www.opengaz.ru/pochemu-ne-vechen-vechnyy-ogon
ushkujnik 29 января 2018 | 21:25
Дебилизация и ЕГЭизация страны приносят свои ядовитые плоды...
Джордж Сорос и закулиса потирают потные ручонки...
cukker 29 января 2018 | 21:29
сучки малолетние, надеюсь ребята накажут тварей негласно