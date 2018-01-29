///Краснодарских школьниц, которые танцевали и плевали у Вечного огня, привлекут к административной ответственности///

Как передает «Интерфакс», региональное управление МВД провело проверку по факту осквернения мемориала в городе Абинске. Нарушительницами оказались две 16-летние 10-классницы. В отношении девушек составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. К ответственности привлекут и родителей – за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.