Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о массовой драке на Хованском кладбище в Москве в мае 2016
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о массовой драке на Хованском кладбище в Москве в мае 2016-го года. Как сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко, 17 фигурантов обвиняются в организации и участии в массовых беспорядках, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть двух человек, и превышении должностных полномочий. Следователи установили, что целью драки было вытеснение с кладбища гастарбайтеров из Средней Азии.
Комментарии4
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iwanow62 29 января 2018 | 20:38
Битва обезьян..на кладбище.Спилберг отдыхает.
shicotus_live 29 января 2018 | 20:41
Следователи установили, что целью драки было вытеснение с кладбища гастарбайтеров из Средней Азии..
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Ааа, ню ню)))))).
mixanazarov 29 января 2018 | 20:47
Кто же стрелочник или козёл отпущения ?
kaplan911 29 января 2018 | 21:18
Мигранты с Азии заполонили Москву.
Не пройти и не проехать без них.
Дальний Восток и Сибирь оккупируют китайцы.... по антироссийскому ФедЗакону №473.
Молодые россияне покидают страну.
Это и есть программа несменяемого ?!