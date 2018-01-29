Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о массовой драке на Хованском кладбище в Москве в мае 2016-го года. Как сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко, 17 фигурантов обвиняются в организации и участии в массовых беспорядках, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть двух человек, и превышении должностных полномочий. Следователи установили, что целью драки было вытеснение с кладбища гастарбайтеров из Средней Азии.