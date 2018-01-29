Зам.координатора калининградского штаба Алексея Навального Олег Алексеев арестован на 20 суток
Суд признал его виновным в нарушении установленного порядка организации и проведения публичного мероприятия. Алексеев был задержан 27-го января, накануне несанкционированной акции протеста, которая получила название «Забастовка избирателей».
Ранее сообщалось, что на калининградскую акцию пришли около 250-ти человек.
Комментарии16
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good__world 29 января 2018 | 20:40
Вот нашей судебный системы "Альфа и Омега"
Вместо Навального садят какого то Алексеева Олега!
topolivan 29 января 2018 | 20:47
iwanow62 , nanatytwo, Какие ж вы УБОГИЕ.
bonhoeffer 29 января 2018 | 21:16
good__world:
Садят Алексеева, вместо чиновника не соблюдающего основной закон - Конституцию РФ. Как-то в других регионах страны таких проблем с чиновниками не возникало.
iwanow62 29 января 2018 | 20:41
Трудотерапия на 20 суток поможет Олегу избавиться от навальнозависимости и от баксозависимости.А работа бензопилой,в солнечном Магадане в течении пары лет-вообще вылечит!
her 29 января 2018 | 20:48
iwanow62: Трудотерапия на 20 суток поможет Олегу избавиться от навальнозависимости и от баксозависимости.А работа бензопилой,в солнечном Магадане в течении пары лет-вообще вылечит!
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А что тебе поможет от лизания путинсколй власти? Дворцов и шубохранилищ тебе ведь не обломится.
ruki_proch 29 января 2018 | 20:48
iwanow62:
Эй, шлюхи пригожинские!
Вас на этой новости ждут: "Госорганы потратили свыше 14 миллиардов руб за работы и услуги, которые входят в обязанности сотрудников этих ведомств"
Объясните, что если бы бюджет не разворовали путиноиды, то это сделали бы солдаты НАТО.
pit_in_piter 29 января 2018 | 21:15
iwanow62: Уже писал такому же придурку как и ты: В Магадан нет ж.д. и автомобильных дорог. Вывозить лес будешь самолётом и только летом по морю.Где вас таких дубин стоеросовых только набирают? Шёл бы улицы мести, якобы Иванов. Опять же экономия гос. средств - малообеспеченных можно поддержать.
nanatytwo 29 января 2018 | 20:43
В Калининграде 250 человек на 450 тыс. населения? Буря в стакане.
anemon 29 января 2018 | 20:56
nanatytwo: Это данные продажной путинской жандармерии. Народу было больше.
sim202_ 29 января 2018 | 20:57
nanatytwo:
А с чего тогда столько страху-то?
kuznetsov5lavik 29 января 2018 | 20:50
Интересно, сколько лет ещё Навальный сможет дурачить своих миньёнов, бегая по этим бессмысленным митингам и акциям #МЫЗДЕСЬВЛАСТЬ!?
anemon 29 января 2018 | 21:14
kuznetsov5lavik: Ну, Путин в этом смысле куда талантливее: 18 лет морочит все население подведомственной территории, ни хера, по сути не делая, только удовлетворяя свои детские комплексы (в войнушку не наигрался) и страдая бредом собственного величия.
anemon 29 января 2018 | 20:54
Установленный порядок организации массовых мероприятий - противоречит конституции РФ. Он (этот самый порядок) - незаконен! В нарушении закона (главного в стране - Конституции) виновны именно те, кто арестовал Алексеева. Когда же кончится этот юридический беспредел!!!
kaplan911 29 января 2018 | 21:07
\\ Ранее сообщалось, что на калининградскую акцию пришли около 250-ти человек. \\
Режим испугался собрания 250 человек?!
Трусоват. Ату его.
sasass 29 января 2018 | 21:31
У навального брат сидит и его помощников сажают , а его самого почему-то обходят - рассорить и расстроить его команду хотят , что ли...
sulla663 29 января 2018 | 21:38
Во времена продажных кандидатских-докторских..., продажных чинов, "орденов" и прочих погремушек - это - как настоящая награда, которую оспорить не получится, никак, 100%.