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20:30, 29 января 2018

Зам.координатора калининградского штаба Алексея Навального Олег Алексеев арестован на 20 суток

Суд признал его виновным в нарушении установленного порядка организации и проведения публичного мероприятия. Алексеев был задержан 27-го января, накануне несанкционированной акции протеста, которая получила название «Забастовка избирателей».
Ранее сообщалось, что на калининградскую акцию пришли около 250-ти человек.

Комментарии

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good__world 29 января 2018 | 20:40

Вот нашей судебный системы "Альфа и Омега"
Вместо Навального садят какого то Алексеева Олега!

topolivan 29 января 2018 | 20:47

iwanow62 , nanatytwo, Какие ж вы УБОГИЕ.

bonhoeffer 29 января 2018 | 21:16

good__world:
Садят Алексеева, вместо чиновника не соблюдающего основной закон - Конституцию РФ. Как-то в других регионах страны таких проблем с чиновниками не возникало.

iwanow62 29 января 2018 | 20:41

Трудотерапия на 20 суток поможет Олегу избавиться от навальнозависимости и от баксозависимости.А работа бензопилой,в солнечном Магадане в течении пары лет-вообще вылечит!

her 29 января 2018 | 20:48

iwanow62: Трудотерапия на 20 суток поможет Олегу избавиться от навальнозависимости и от баксозависимости.А работа бензопилой,в солнечном Магадане в течении пары лет-вообще вылечит!
---------------
А что тебе поможет от лизания путинсколй власти? Дворцов и шубохранилищ тебе ведь не обломится.

ruki_proch 29 января 2018 | 20:48

iwanow62:
Эй, шлюхи пригожинские!
Вас на этой новости ждут: "Госорганы потратили свыше 14 миллиардов руб за работы и услуги, которые входят в обязанности сотрудников этих ведомств"

Объясните, что если бы бюджет не разворовали путиноиды, то это сделали бы солдаты НАТО.

pit_in_piter 29 января 2018 | 21:15

iwanow62: Уже писал такому же придурку как и ты: В Магадан нет ж.д. и автомобильных дорог. Вывозить лес будешь самолётом и только летом по морю.Где вас таких дубин стоеросовых только набирают? Шёл бы улицы мести, якобы Иванов. Опять же экономия гос. средств - малообеспеченных можно поддержать.

nanatytwo 29 января 2018 | 20:43

В Калининграде 250 человек на 450 тыс. населения? Буря в стакане.

anemon 29 января 2018 | 20:56

nanatytwo: Это данные продажной путинской жандармерии. Народу было больше.

sim202_ 29 января 2018 | 20:57

nanatytwo:
А с чего тогда столько страху-то?

kuznetsov5lavik 29 января 2018 | 20:50

Интересно, сколько лет ещё Навальный сможет дурачить своих миньёнов, бегая по этим бессмысленным митингам и акциям #МЫЗДЕСЬВЛАСТЬ!?

anemon 29 января 2018 | 21:14

kuznetsov5lavik: Ну, Путин в этом смысле куда талантливее: 18 лет морочит все население подведомственной территории, ни хера, по сути не делая, только удовлетворяя свои детские комплексы (в войнушку не наигрался) и страдая бредом собственного величия.

anemon 29 января 2018 | 20:54

Установленный порядок организации массовых мероприятий - противоречит конституции РФ. Он (этот самый порядок) - незаконен! В нарушении закона (главного в стране - Конституции) виновны именно те, кто арестовал Алексеева. Когда же кончится этот юридический беспредел!!!

(комментарий скрыт)

kaplan911 29 января 2018 | 21:07

\\ Ранее сообщалось, что на калининградскую акцию пришли около 250-ти человек. \\

Режим испугался собрания 250 человек?!
Трусоват. Ату его.

sasass 29 января 2018 | 21:31

У навального брат сидит и его помощников сажают , а его самого почему-то обходят - рассорить и расстроить его команду хотят , что ли...

sulla663 29 января 2018 | 21:38

Во времена продажных кандидатских-докторских..., продажных чинов, "орденов" и прочих погремушек - это - как настоящая награда, которую оспорить не получится, никак, 100%.

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