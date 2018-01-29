Зам.координатора калининградского штаба Алексея Навального Олег Алексеев арестован на 20 суток

Суд признал его виновным в нарушении установленного порядка организации и проведения публичного мероприятия. Алексеев был задержан 27-го января, накануне несанкционированной акции протеста, которая получила название «Забастовка избирателей».

Ранее сообщалось, что на калининградскую акцию пришли около 250-ти человек.