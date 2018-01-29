На границе с Финляндией у 2-х жителей Карелии изъяли полтонны сыра, сливочного масла и бургеров финского производства

На границе с Финляндией у двух жителей Карелии изъяли почти полтонны сыра, сливочного масла и бургеров финского производства. Об этом изданию FlashNord сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора. Агентство отмечает, что с момента введения продуктового эмбарго это самая крупная партия, выявленная в республике. Изъятая продукция уничтожена на полигоне в Сортавале.