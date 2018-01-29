На границе с Финляндией у 2-х жителей Карелии изъяли полтонны сыра, сливочного масла и бургеров финского производства
На границе с Финляндией у двух жителей Карелии изъяли почти полтонны сыра, сливочного масла и бургеров финского производства. Об этом изданию FlashNord сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора. Агентство отмечает, что с момента введения продуктового эмбарго это самая крупная партия, выявленная в республике. Изъятая продукция уничтожена на полигоне в Сортавале.
Комментарии19
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kir_pich_101 29 января 2018 | 20:08
Ежу понятно!
Сыр и сливочное масло делают из только из пальмового масла, это известно всем, а из чего было сделано это?
metulag 29 января 2018 | 20:14
kir_pich_101: На границе с Финляндией у двух жителей Карелии изъяли почти полтонны сыра, сливочного масла и бургеров финского производства.
Проголодались, ребята.
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Изъятая продукция уничтожена на полигоне в Сортавале.
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Пиши с новой строчки: «Обед». Подчеркни. «От супа отказалась» В скобках: «Суп харчо». — «Три порции шашлыка — выбросила в пропасть». — «Вино. Разбила… две бутылки». — Три! — Пиши…
a_111111 29 января 2018 | 20:59
metulag: а не жирно ли им? животики не заболят... У меня псина , когда первый раз сливочное масло утащила, съела - масло было вкусное, но псине было нехорошо. На второй раз мне принесла... - ешь хозяин, я тут масло отжала...
seryj_wolk 29 января 2018 | 21:00
metulag: Патриётизьм приходит и уходит, а кушать хочется всегда, и не какие-нибудь помои, а натурпродукт!
g_e_e__p 29 января 2018 | 22:03
seryj_wolk: Обычные барыги.
ginbin_ 29 января 2018 | 20:31
kir_pich_101: Вот ментяры себе жопы наедят.
caries 29 января 2018 | 20:09
соси отечественное
nikanor1975 29 января 2018 | 20:11
Сыр против скреп. Я выберу сыр.
oldcitizen 29 января 2018 | 20:12
Вот сволочи! Хотят, чтобы мы совсем забыли вкус настоящих продуктов. Хотят, чтобы при случайном их употреблении нас тошнило, как от незнакомой еды.
ded64 29 января 2018 | 20:12
Захочешь поесть качественную еду и ту отнимут...
metalag 29 января 2018 | 20:18
Это называется "контрабанда". И наказывается во всех государствах.
snips 29 января 2018 | 21:00
metalag: забыл добавить про отечественный силос хорошего качества
gvs 29 января 2018 | 20:19
Надо было не впускать, пока сами все это не сожрут )))
world_nail 29 января 2018 | 20:25
Семейный тур на неделю по Скандинавии "Хоть пожрем по-человечески".
a_111111 29 января 2018 | 21:02
world_nail: фины, эстонцы и даже русские живущие в эстонии как-то не умеют еду портить - вкусно у них все и натуральное....
oneoretwo 29 января 2018 | 20:33
апосля плешивого всю сз "таможню" с домочадцы по приговору перевести пожизненно только пальмовое масло...
gregor 29 января 2018 | 20:34
На границе с Финляндией у 2-х жителей Карелии изъяли полтонны сыра, сливочного масла и бургеров финского производства
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Быстренько тракторами бульдозерами с землёй сравнять ..., что бы ни в дома престарелых ,ни в дет -дома ,ни интернаты ...не попало .
По Российски ,что бы ...
stas_russkiy 29 января 2018 | 20:39
Оккупационный режим продолжает уничтожение гуманитарной помощи, предоставляемой дружественными государствами и фермерами.
kooperativozero 29 января 2018 | 21:45
Ух подзалупный сырок!