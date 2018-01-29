Администрация США будет сотрудничать с РФ в ряде сфер, но планы введения санкций в отношении Москвы остаются в силе

Американская администрация будет сотрудничать с Россией в ряде сфер, но планы введения санкций в отношении Москвы остаются в силе. Об этом CNN заявил представитель Белого дома Радж Шах. Он подтвердил, что в Вашингтоне сегодня опубликуют так называемый «кремлевский доклад», который предположительно ляжет в основу принятия Штатами новых ограничений в отношении России.