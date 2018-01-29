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20:04, 29 января 2018

Администрация США будет сотрудничать с РФ в ряде сфер, но планы введения санкций в отношении Москвы остаются в силе

Американская администрация будет сотрудничать с Россией в ряде сфер, но планы введения санкций в отношении Москвы остаются в силе. Об этом CNN заявил представитель Белого дома Радж Шах. Он подтвердил, что в Вашингтоне сегодня опубликуют так называемый «кремлевский доклад», который предположительно ляжет в основу принятия Штатами новых ограничений в отношении России.

Комментарии

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arye_11 29 января 2018 | 20:08

Из Москвы доносятся издевательские крики российской элиты - "И меня тоже внесите в санкционный список!!!"

metulag 29 января 2018 | 20:10

arye_11: Уже не доносятся. Уже крики затихли, но послышались тихие стоны.
Громко стонать и плакать запрещено.

arye_11 29 января 2018 | 20:14

metulag:
Как...!!!
Уже не доносятся?
А ведь как бодро вопили в три года назад - "Мы все хотим попасть под санкции!!!"

alehan0074 29 января 2018 | 20:23


США - молодцы! Отпендюрили совок в 90 гг, теперь вот заботятся о том, чтобы в России было по-меньше коррупционеров и воровства из бюджета.

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pusto1 29 января 2018 | 20:33

приветствую плодотворное сотрудничество с целью доставки всей путинской комарильи в военный трибунал (желательно в России)

seryj_wolk 29 января 2018 | 20:09

Любви не ожидается, а россиянцам ее так хотелось! А "Кремлевский доклад" ждем с нетерпением. Фигуранты тоже, но с бессонницей и стрессом.

demokrat62 29 января 2018 | 20:23

Короче запутинцам сказали-ваше место у параши.

goshan31 29 января 2018 | 20:24

Некоторое затишье в ожидании инструкций по ответу " агрессору" на данную новость. Но, думаю, скоро хлынет ожесточенно- озлобленный поток гневных откровений!

metalag 29 января 2018 | 20:28

Я, к сожалению, далек от администрации Президента Путина. Но....пытаюсь себе представить, как после всего этого Путин будет сотрудничать с Трампом?
Может, пора Путину вывалить пару "идеологических бомб" на США:
- про фейковую "лунную программу". И популярно объяснить всему миру, что американцы никогда не были на Луне.
- про правду об теракте в Нью-Йорке и про "технологический" взрыв башен-близнецов?При котором было убито около 1500 человек.... Убито при содействии или попустительстве администрации США.
Я умиляюсь терпению Путина.....

alehan0074 29 января 2018 | 20:45

metalag: голову свою проверьте у доктора и, уверен, перестанете умиляться:)))

arye_11 29 января 2018 | 20:55

alehan0074:
голову свою проверьте у доктора
_____________________________________________________
А на что уважаемый metalag должен проверить голову у докторов - на предмет наличия мозгов или на предмет наличия вшей?

kaplan911 29 января 2018 | 21:50

alehan0074: \\ голову свою проверьте у доктора и, уверен, перестанете умиляться:))) \\

У него нет головы.
На зомбоящик поменял.

cypher 29 января 2018 | 20:49

metalag: metalag: видите ли.....))))
из-за клептократии нынешнего режЫма, даже если я знаю, что американцы на Луне не были, я никогда не буду СОТРУДНИЧАТЬ ни по каким вопросам с этим воровским, преступным режимом и как-либо помогать ему)))))
И потом, я считаю, и несколько раз вам повторила, что теракт 9/11 совершили НЕ американцы. Содействия администрации США там НЕ было .
Если вам хочется пнуть США, давайте лучше обратимся к НАШИМ реалиям.... в Японском море пропал 21 человек, их так и не нашли.... в Иркутске маньяка не могли поймать 18 лет... про коррупцию уже писала...
Страна в полной деградации...
а вы ВДРУГ озаботились американскими проблемами)))))))
нет уж, без меня как-нибудь)))))))

metalag 29 января 2018 | 20:55

cypher: Ваше право. Хозяин барин...:))))

wojskowy Марек Качоровски 29 января 2018 | 21:00

metalag: Согласен с вами полностью. Только мелко вы как-то берёте, глубже надо: Объяснить всем, что такой страны как США не существует, что доллары, это фантики от конфет , которые сняли с производства, Не только на Луну они не летали, но и на МКС тоже, это продажные СМИ СССР и РФ лгут уже 50 лет, что США вообще что-то запускают в Космос. Да что там Башни близнецы, это чепуха Вторую Мировую войну против СССР вели США, а немцев и Гитлера придумали в Голливуде.

metalag 29 января 2018 | 21:07

wojskowy: Марек! ну зачем Вы пишите глупости?
Не показывайте себя глупее, чем Вы являетесь!:))))
Я ведь ставлю вопрос по серьезному. И могу привести множество аргументов!:)))))
Кстати: на МКС американские астронавты уже давно летают только на Российских кораблях. Поскольку США своих не имеет.
А для грузовых кораблей США закупают Российские двигатели - поскольку не имеют своих.
Неужели Вы не знаете даже этого?:)))))
А ЧТО Вы вообще знаете?:))))

gelont 29 января 2018 | 21:47

metalag: А ты и правда долбанутый -- такую хрень нести с умным видом ...

bervalano 29 января 2018 | 20:38

Путина - в президенты России до 3000-го года!

pushok1971 29 января 2018 | 20:39

Это не страшно! Примем антисанкции против собственного народа. Опять пострадает Воронеж...

(комментарий скрыт)

budweiser23 29 января 2018 | 20:45

Володя добился своего....., пиндосы, его банально ....... ! Будет ли он от этого крепчать?
Вот, в чём вопрос!
Лично я сильно сомневаюсь, что будет!

zombatsky 29 января 2018 | 20:57

Гофняшка не боится никак5их санкций. То есть боится , но страшно отомстит. Сначала Гофняшка убъет всех пиндосов, апотом грызунов, потом хохлов, потом модаван и литовцев. И все скажут, что Гофняшка великая!

gelont 29 января 2018 | 21:55

zombatsky: Все проще -- не надо никого убивать . Михалков снимет кино , как наши танки за 15 минут берут киев , а потом с балалайками и водкой моют сапоги в Ла - Манше . На заднем плане самолет , из которого выходит весь в белом и плачет навзрыд генералиссимус Вселенной . Успех у пропивающих будет сокрушительным .

mamiluk 29 января 2018 | 21:02

Как это "сотрудничать"?Либо штаты так ноги лихо вытирают, либо говорят,что "мы не лучше вас"...

kaplan911 29 января 2018 | 21:59

Абидели......великого и могучего......не из этого мира.
Пинка ещё не получил(и), а соплей уже море.
А как уважения к себе требовали, хотели говорить на равных с сильными мира сего, участвовать
в мироустройстве...... Не обломилось.
Хватательный инстинкт подвёл.......виолончели мозги затмили.

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