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20:03, 29 января 2018

Московские следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования 13-летней девочки

Московские следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования 13-летней девочки. Как сообщила ТАСС представитель столичного управления СК Юлия Иванова, на вечеринке в одной из квартир несколько человек надругались над девочкой, снимая происходящее на видео. После того, как запись была опубликована в соцсетях, мать девочки обратилась в правоохранительные органы.

Комментарии

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metulag 29 января 2018 | 20:08

Мрази, скорее всего квасные патриоты. Это они любители маленьких девочек и дураки одновременно.
Хвастаться преступлением могут только идиоты.

equus 29 января 2018 | 20:11

metulag:
Злодеям мы легко приписываем любые качества, которые нам не нравятся...
;-)

vasilevich58 29 января 2018 | 21:19

Не спешите метать громы и молнии!
Очень распространены сейчас случаи. когда подростки развлекаются так по обоюдному согласию. а все проблемы возникают, когда об этом узнают родители.
Похоже, на этот раз так и было.

vasilevich58 29 января 2018 | 21:22

Естественно, не буду приводить конкретные примеры, но по опыту моей работы в СДЮШОР знаю таких случаев десятка два.
А ведь это только те эпизоды, по которым разразились скандалы со стороны родителей (кстати, не только со стороны родителей девочек).

ems1 29 января 2018 | 20:17

metulag: Другие над животными измываются. Всё поколение такое.

uaslavaua 29 января 2018 | 20:23

metulag: Сейчас налетит совковское было, которое будет говорить, что девочка «сама спровоцировала», потому что на вечеринке позволила себе немного выпить и надела короткое платье
Только пусть тогда молчат, когда их на безлюдной улице группа хулиганов до полусмерти изобьет и ограбит, а что, сами спровоцировали, нечего вечером с работы с телефоном и деньгами возвращаться, спровоцировали сами гопников, которым на пиво не хватало

tour 29 января 2018 | 21:05

uaslavaua: -/на вечеринке позволила себе немного выпить и надела короткое платье /
Вы не поверите, но так всё и было!
Девочка, действительно, как у юных сейчас "модно" вписалась самостоятельно на вечеринку, где отрываясь по полной со спиртным с ней переспали трое подростком, а после ещё двое на лестничной площадке. Это её не первая, думаю не последняя вечеринка. Шум подняла её мама, после того, как кто-то из участников сняв всё это безобразие, выложил на youtube.
Наберите в поисковике "вписаться", просто - "мама не горюй"

ivfn 29 января 2018 | 21:06

uaslavaua:
//Сейчас налетит совковское было//
Быдло это ты.
В Москве 13-летняя школьница занялась сексом с пятью парнями ради бутылки вина. Правоохранители на данный момент верят словам юношей и не возбуждают уголовное дело. Сначала 13-летняя девочка занялась сексом с двумя парнями в подъезде. После этого на Краснодарской улице Москвы ещё трое юношей пообещали девушке бутылку вина, после чего вступили с ней в половой акт. Спиртное ей отдали, а видеоролик по поводу того, как 5 парней насиловали школьницу, разлетелся в соцсетях. Девочку после этого стали называть новой Дианой Шурыгиной. Мама девочки обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании дочери. Полиция задержала четверых школьников, которые вступали в половой акт с 13-летней Лилией. Mash сообщает, что пятый школьник сбежал и его сейчас разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Спустя некоторое время всех юношей отпустили, посчитав, что секс был по обоюдному согласию, хоть и девочка просила бутылку вина.

yazva_sibirskaya
Игнорировать 29 января 2018 | 20:42
Девочка там - малолетняя проститутка, причем мамаша такая же и ничего плохого в этом не видела до появления видео. Небось, поняла, что бабла можно отхватить. Впрочем, малолетних дебилов, которых повяжут из-за этих потомственных шлюх, тоже не жалко.
Вот где настоящее вырождение-то, а то заладили "геи, геи".

midnightblues 29 января 2018 | 20:28

metulag: Именно-к слову в ГД есть граждане-кто этим не брезговал

ivfn 29 января 2018 | 21:01

metulag:
Она сначала с двумя в подъезде трахалась ,а потом с тремя за бутылку водки. Шурыгина в запой пустилась от зависти
//Мрази, скорее всего квасные патриоты//
По моему ,мразь как раз ты.

komandarm68 29 января 2018 | 22:07

metulag: это обычные либералистические "забавы" - педофилия и прочие извращения, к тому же они жить не могут без лайков в скотсетях, и прочих ретвитов )
А теперь попробуй опровергни моё голословное обвинение, которое не менее голословно, чем твоё, пропо-гондон либероидный))

malinskii 29 января 2018 | 20:11

похоже что самой девочке понравилось. а вот мамаша..... может просто позавидовала дочке.... а вообще, 13 ти летней девочке на вечеринке делать нечего. видать та еще семейка.

max3446 29 января 2018 | 20:26

Миньоны ничтожества наврального?

ginbin_ 29 января 2018 | 20:29

max3446: Тебя ещё не скрутили по этому делу? Помниться в палатках Селигера такое было повсеместно, но только Крыся Потупчик на этом карьеру сделала.

aleksandr39 29 января 2018 | 20:41

max3446: По почерку это бандиты из ОПГ " днр -лугандон " .

anemon 29 января 2018 | 21:05

max3446: Явился, не запылился, каждой бочке затычка, во всех проблемах сведущ. А я скажу, что это - ты с коллегами по Лахте, от переработки в круглосуточном режиме животный инстинкт взыграл. В Москве тоже ваша контора базируется, на ул. Балчуг, кажется.

yazva_sibirskaya 29 января 2018 | 20:42

Девочка там - малолетняя проститутка, причем мамаша такая же и ничего плохого в этом не видела до появления видео. Небось, поняла, что бабла можно отхватить. Впрочем, малолетних дебилов, которых повяжут из-за этих потомственных шлюх, тоже не жалко.
Вот где настоящее вырождение-то, а то заладили "геи, геи".

amrigo 29 января 2018 | 20:56

Это поповское дело обычно.

(комментарий скрыт)

aleksandrfedorov 29 января 2018 | 21:31

Вообще то, что бы тут не писали "о обоюдном согласии" за бутылку вина и "вписывании" этой малолетней безмозглой дуры, действия этих балбесов подпадают под Статьи 134, 135 УК РФ. "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". А видео преступления, выложенное в соцсети, это неопровержимые доказательства.

stagla 29 января 2018 | 21:54

Мрази, скорее всего сторонники Навального. Это они любители маленьких девочек и дураки одновременно.
Хвастаться преступлением могут только идиоты.

gelont 29 января 2018 | 21:57

Это не марьяну наумову обидели ?

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