Московские следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования 13-летней девочки. Как сообщила ТАСС представитель столичного управления СК Юлия Иванова, на вечеринке в одной из квартир несколько человек надругались над девочкой, снимая происходящее на видео. После того, как запись была опубликована в соцсетях, мать девочки обратилась в правоохранительные органы.