Взрыв газа в 5-этажке в городе Волжском под Волгоградом 27-го января произошел по вине психически нездорового человека
Как передает ТАСС, следствие установило, что виновник длительное время – с 98-го года – находился под наблюдением врачей.
В результате взрыва пострадала 36-летняя хозяйка одной из квартир. Еще 50 человек были эвакуированы. Власти города заявили, что жители пострадавшего подъезда смогут вернуться в свои квартиры через 2-3 дня. На 4-м и 5-м этажах потребуется ремонт.
Комментарии1
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ginbin_ 29 января 2018 | 20:33
В 2000 это были террористы, спустя четыре срока пересидельца это психически ненормальные. Владимир Владимирович, вы там определитесь кем вы руководите.