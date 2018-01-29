Взрыв газа в 5-этажке в городе Волжском под Волгоградом 27-го января произошел по вине психически нездорового человека

Как передает ТАСС, следствие установило, что виновник длительное время – с 98-го года – находился под наблюдением врачей.

В результате взрыва пострадала 36-летняя хозяйка одной из квартир. Еще 50 человек были эвакуированы. Власти города заявили, что жители пострадавшего подъезда смогут вернуться в свои квартиры через 2-3 дня. На 4-м и 5-м этажах потребуется ремонт.