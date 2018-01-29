Федеральная таможенная служба подтвердила введение новой системы отслеживания ввоза незадекларированных товаров. Как заявил глава ФТС Владимир Булавин, система введена в конце 17-го года. Она позволяет оперативно узнавать о дорогих покупках россиян за рубежом.