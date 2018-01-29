Федеральная таможенная служба подтвердила введение новой системы отслеживания ввоза незадекларированных товаров
Федеральная таможенная служба подтвердила введение новой системы отслеживания ввоза незадекларированных товаров. Как заявил глава ФТС Владимир Булавин, система введена в конце 17-го года. Она позволяет оперативно узнавать о дорогих покупках россиян за рубежом.
Комментарии7
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pusto1 29 января 2018 | 20:14
всё это корявые понты, зачем такая слежка нужна сами не знают. Пламенный фак Яровой!
pmasel 29 января 2018 | 20:48
pusto1: Тяжко быть неграмотным. Много серых схем работает на ввозе частным лицом товаров свыше положенных по декларации. Из за чего снижается цена на внутреннем рынке. Но это еще не все, разговор о снижении суммы на которую можно беспошлинно ввести товар постоянно ведутся. Сумма это крутится около 100 евро в месяц. А вот это уже серьезно и ударит по многим кто частенько закупается в забугорных интернет магазинах.
kir_pich_101 29 января 2018 | 20:19
Если купил шкаф, то на всю жизнь!
Зачем тебе два?
И штаны, чтоб если двое, то одни от отца - носить до дыр.
goshan31 29 января 2018 | 20:21
А эта система не отслеживает коробки из под обуви , набитые валютой , как у экс главы Бельянинова?!
tvitov66 29 января 2018 | 20:31
goshan31: экс главе Бельянинову все вернули ибо лоялен нацЛидеру, это простому холопу GPS трекер для коровы купить в Китае уголовное преступление
norma5 29 января 2018 | 20:56
goshan31: это мелочи! Вот сенатор керимов не мелочился. Но их не отслеживают
veliratsepp 29 января 2018 | 20:56
А никто виллы и яхты не ввозит. ТАМ все покупает, и там же оставляет. А мараться из-за того, что кто-то купил лишние пару кило сыра (или даже пусть часы тысяч за 20 Евро), - оно дороже государству обойдется, чем все налоги от подобного ввоза.
Тут, парни, нужно не кровати двигать, а девок менять!