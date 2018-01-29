Олимпийские игры в Пхёнчхане установят рекорд по количеству спортсменов, которые примут в них участие
Сегодня истёк срок подачи заявок. Своё участие подтвердили почти 3 тысячи спортсменов из 92 стран. Самая большая команда у США – 242 спортсмена. Особу квоту МО получила сборная КНДР – 22 атлета. В Зимних Играх впервые будут участвовать команды Малайзии, Сингапура, Эквадора, Эритреи, Нигерии и Косова.
Комментарии4
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vilingrad 29 января 2018 | 09:44
Летит по небу клин усталый
Быть может там есть место для меняаааа....
vezdehod 29 января 2018 | 09:46
Только России сделали "Обрезание".
ginbin_ 29 января 2018 | 09:56
vezdehod: А нам наплевать, сделаем альтернативные скрепоносные игры. Всех там победим, и киселев в очередной раз расскажет как вырвался вперёд планеты всей российский спорт.
boda 29 января 2018 | 09:49
"Олимпийские игры в Пхёнчхане установят рекорд по количеству спортсменов, которые примут в них участие" праздник будет и даже отсутствие части спортсменов сборной РФ не будет помехой.