Олимпийские игры в Пхёнчхане установят рекорд по количеству спортсменов, которые примут в них участие

Сегодня истёк срок подачи заявок. Своё участие подтвердили почти 3 тысячи спортсменов из 92 стран. Самая большая команда у США – 242 спортсмена. Особу квоту МО получила сборная КНДР – 22 атлета. В Зимних Играх впервые будут участвовать команды Малайзии, Сингапура, Эквадора, Эритреи, Нигерии и Косова.